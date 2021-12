Gestion mondiale d'actifs Scotia renforce davantage son équipe spécialisée dans les actions productives de revenu grâce à la nomination de Jason Gibbs





TORONTO, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia nomme Jason Gibbs comme cochef de l'équipe des actions productives de revenu. Cette nomination prend effet aujourd'hui. Professionnel accompli, M. Gibbs possède une longue et éloquente feuille de route au chapitre des actions nord-américaines. Sous réserve des inscriptions requises à titre de gestionnaire de portefeuille, il deviendra cogestionnaire de plusieurs fonds d'investissement le 1er janvier 2022.

Jason Gibbs, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, se joindra à Oscar Belaiche, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, à titre de cochef de l'équipe des actions productives de revenu, qui gère un actif de près de 50 milliards de dollars pour les marques Fonds Scotia et Fonds Dynamique. Faisant partie des membres originaux de l'équipe, M. Gibbs a travaillé en étroite collaboration avec M. Belaiche pour élargir les connaissances et la portée de ce groupe, qui compte maintenant 25 membres. Durant ses années au sein de l'équipe, M. Gibbs s'est forgé une réputation de portefeuilliste exceptionnel et de mentor dévoué.

«?Nous sommes heureux d'annoncer le retour de Jason Gibbs au sein de l'équipe des actions productives de revenu. Très respecté, il possède une feuille de route enviable. Sa compréhension intime de la philosophie et de la démarche de l'équipe nous aidera à continuer de fournir de solides résultats à nos clients?», déclare Neal Kerr, chef du réseau canadien de Gestion mondiale d'actifs Scotia.

«?Je me réjouis de faire à nouveau équipe avec M. Gibbs et j'ai hâte de collaborer étroitement avec lui pour maintenir notre excellence en matière de placement tout en renforçant davantage les talents du groupe?», affirme M. Belaiche.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs Scotia inclut Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est le gestionnaire de fonds d'investissement des Fonds ScotiaMC et des Fonds DynamiqueMD. Gestion mondiale d'actifs Scotia offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des fonds négociés en bourse et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

