Total Safety Canada annonce la vente de sa division d'hygiène industrielle à Burnaby en Colombie-Britannique

Total Safety Canada annonce la vente de sa division d'hygiène industrielle de Burnaby en Colombie-Britannique à SPI Santé Sécurité. Total Safety Canada continuera à fournir une couverture nationale à ses clients en leur proposant la location d'équipements de santé sécurité, les inspections de conformité, les réparations, les services de professionnels en santé sécurité ainsi que la gestion des espaces confinés en utilisant les lignes de produits de la technologie SafeTek qui améliorent les performances de sécurité tout en augmentant la productivité.

La succursale de Burnaby sert des clients principalement dans les secteurs du pétrole et du gaz par l'entremise de ses professionnels certifiés en hygiène industrielle (HIC, ROH, PSAC) afin de garantir une prévention optimale des risques sur le lieu de travail. SPI acquiert les actifs de la succursale, les employés et les clients fournissant des services d'hygiène industrielle.

Glenn Roberts, vice-président canadien de Total Safety a déclaré : "Il s'agit d'une bonne opportunité pour SPI et l'équipe de Total Safety à Burnaby. SPI va étendre ses services d'hygiène industrielle aux clients de Vancouver, en Colombie-Britannique, et Total Safety va continuer à se concentrer sur l'expansion de ses services de base en matière de santé sécurité et de services de location ainsi que sa technologie SafeTek offerts aux clients du marché canadien."

À propos de Total Safety

Total Safety est le premier fournisseur mondial de services, d'équipements et de solutions de conformité en matière de sécurité, fournissant des équipements, des technologies et des données de sécurité qui font une différence significative dans la façon dont les entreprises fonctionnent.

Basés à Houston, au Texas, et opérant à partir de 200 locations dans plus de 20 pays, nos près de 3 000 employés aident nos clients à améliorer la santé et la sécurité des employés, à répondre aux exigences de conformité et de réglementation, à stimuler la productivité et à réduire les temps d'arrêt. Animés par notre engagement inébranlable envers notre mission, assurer le bien-être des travailleurs dans le monde entier, nous travaillons dans tous les secteurs, y compris les services publics d'électricité, le pétrole et le gaz, la pétrochimie et le raffinage, la fabrication, la construction et l'automobile.

Visitez-nous au www.totalsafety.com

