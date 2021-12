SPI Santé Sécurité fait l'annonce d'une nouvelle acquisition





Le chef de fil en santé sécurité renforce son expertise en hygiène industrielle

BLAINVILLE, QC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - SPI Santé Sécurité a le plaisir d'annoncer l'acquisition de la division d'hygiène industrielle de Total Safety Canada en Colombie-Britannique.

Située à Burnaby, la division d'hygiène offre ses services aux clients du secteur pétrolier et gazier ainsi que d'autres secteurs d'activité par l'entremise de ses professionnels certifiés en hygiène du travail (HIC, ROH, PSAC). Leur équipe expérimentée accompagne ses clients dans la prévention de leurs risques présents en entreprise tels que la qualité de l'air ainsi que l'exposition aux bruits et aux vibrations.

''Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe d'hygiène industrielle de Burnaby dans notre famille. Notre raison d'être est le bien-être des gens soient nos employés, nos clients et leurs travailleurs ainsi que la communauté. Nous avons bien évidemment à coeur de faire de cette acquisition une réussite pour tous.'' de mentionner Kim Levesque, présidente de SPI Santé Sécurité.

Il s'agit de la 23e acquisition pour SPI Santé Sécurité, qui célébrera bientôt son 50e anniversaire. Le 1er mars 2021, SPI a acquis CONFIAN, une entreprise québécoise reconnue pour son service à la clientèle et son expertise en santé et sécurité.

À propos de SPI Santé Sécurité

Fondée en 1972, SPI Santé Sécurité est un chef de file canadien en matière de produits et de services liés à la santé et à la sécurité au travail. SPI Santé Sécurité vous accompagne dans vos défis SST en vous proposant des solutions à la fois complètes et spécialisées qui englobent les équipements et services techniques, les services-conseils et les formations.

