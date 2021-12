Mazda3 et Mazda3 Sport 2022 : prix et ensembles offerts





Tous les modèles Mazda3 comprennent maintenant les Services connectés Mazda en tant qu'équipement de série.



La nouvelle couleur extérieure Quartz platine métallisé offre encore plus d'options aux propriétaires pour trouver leur Mazda3 idéale.



La Mazda3 2022 sera mise en vente à un PDSF1 de 21 200 $ pour les modèles à aspiration naturelle et de 35 300 $ pour les modèles à turbo.

RICHMOND HILL, ON, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) continue d'annoncer sa gamme de modèles 2022 avec des mises à jour aux Mazda3 et Mazda3 Sport. Débordant d'ambition, la voiture compacte de la marque est offerte en version berline ou à hayon avec de nombreuses options qui séduiront grâce à sa conception sophistiquée et sa dynamique de conduite engageante. Avec trois options de moteur, deux transmissions possibles et des choix d'équipement, les propriétaires peuvent découvrir la Mazda3 correspondant le mieux à leurs préférences de conduite. Les modèles Mazda3 à aspiration naturelle et à turbocompresseur commenceront à arriver chez les concessionnaires cet hiver.

MAZDA3 GX ET MAZDA3 SPORT GX

Les modèles Mazda3 GX et Mazda3 Sport GX sont équipés d'un moteur efficace Skyactiv-G de 2,0 L offrant une puissance de 155 ch et un couple de 150 lb-pi et qui s'associe à une boîte de vitesses manuelle à six rapports Skyactiv-MT, à une traction et à un contrôle vectoriel de la force G Plus. En option, les deux modèles sont offerts avec une boîte de vitesses automatique à six rapports Skyactiv-Drive avec un mode manuel et un mode sport.

La Mazda3 GX est offerte de série avec des caractéristiques de sécurité essentielles i-Activsense qui comprennent le système de surveillance avancée des angles morts, l'alerte de circulation transversale arrière et une caméra de recul à grand angle de vue. Les Services connectés Mazda sont offerts pendant deux ans. Ces services nous permettent de surveiller l'état de votre Mazda3 à distance au moyen de l'application MyMazda, dont vous avez le contrôle.

L'élégant intérieur est doté d'un écran central de 8,8 po avec le plus récent système d'infodivertissement Mazda Connect qui peut être contrôlé à l'aide du bouton multifonction de commande. Les autres caractéristiques de série comprennent le démarrage par bouton-poussoir, un système d'accès sans clé à distance illuminé, deux entrées USB à l'avant, les fonctions Bluetooth, CarPlayMC d'Apple et Android AutoMC, la chaîne audio Sonorité harmonique de Mazda à huit haut-parleurs, un compteur numérique avec écran ACL de 7 po, un frein de stationnement électronique, des essuie-glaces à détection de pluie et des sièges chauffants en tissu noir. L'extérieur offre un éclairage à DEL pour les phares à allumage et extinction automatiques, les feux arrière combinés et les feux de jour, ainsi qu'une calandre avant au fini mat et des jantes de 16 po en alliage d'aluminium au fini argent.

MAZDA3 GS ET MAZDA3 SPORT GS

Offerte en version à hayon ou berline, la Mazda3 GS a des performances rehaussées par le moteur Skyactiv-G de 2,5 L d'une puissance de 186 ch et d'un couple de 186 lb-pi. La Mazda3 Sport y associe une boîte de vitesses manuelle de série à six rapports, tandis que la Mazda3 berline ou à hayon n'est disponible qu'avec la boîte de vitesse automatique à six rapports.

La Mazda3 GS comprend un large éventail de fonctions de sécurité actives en plus de l'équipement inclus pour le modèle GX. Le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage en ville et à haute vitesse, l'alerte die distance et de vitesse, la détection des piétons, le système d'avertissement d'obstruction à l'avant, le système d'aide au maintien de voie, le système d'avertissement de sortie de voie, l'alerte à l'attention du conducteur, et le système de commande des feux de route sont tous inclus.

La Mazda3 GS comprend également des rétroviseurs extérieurs chauffants, des commandes de réglage automatique de la température à deux zones, un volant et un pommeau de levier de vitesses gainés de cuir, un volant chauffant et un accoudoir central arrière pratique avec porte-gobelets.

La traction intégrale i-Activ de Mazda devient une option à partir des modèles Mazda3 GS et Mazda3 Sport GS lorsqu'ils sont dotés de la boîte de vitesses automatique, ce qui contribue à améliorer les performances du véhicule sur les modèles à traction. Mazda lance la nouvelle option de couleur Quartz platine métallisé sur le marché canadien. Offerte pour les modèles Mazda3 GS et les modèles supérieurs, elle remplacera la couleur Titane flash mica. De plus, le Gris polymétal métallisé, précédemment uniquement offert pour la Mazda3 Sport, a été ajouté à la palette de couleurs de la berline Mazda3 sur les modèles GS et supérieurs.

GS AVEC ENSEMBLE DE LUXE

L'ensemble De luxe proposé pour la Mazda3 GS et la Mazda3 Sport GS ajoute des mises à niveau de l'équipement et des touches haut de gamme comme des sièges en cuir noir, un siège de conducteur à 10 réglages électriques avec soutien lombaire et 2 mémoires de position, une fonction d'inclinaison vers le bas sur les rétroviseurs extérieurs, un toit ouvrant à commande électrique et un rétroviseur intérieur antiéblouissement.

MAZDA3 GT ET MAZDA3 SPORT GT

La Mazda3 GT améliore l'ensemble De luxe GS grâce à sa chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs aux grilles en aluminium, sa radio par satellite SiriusXMD avec abonnement gratuit de trois mois, son système de navigation Mazda, ses manettes de changement de rapport, son système avancé d'accès sans clé, son système d'éclairage avant adaptatif et ses phares à autonivellement. Les sièges en cuir sont offerts en noir ou en rouge grenat pour la version à hayon, tandis que la berline propose du noir, du blanc pur et pour la première fois du rouge grenat. Le modèle GT est doté de jantes de 18 po en alliage d'aluminium au fini gris foncé pour la version à hayon ou gris pâle métallisé pour la berline, ainsi que d'éclairage avant et arrière à DEL distinctif. Le choix du cuir rouge grenat comprend également des surpiqûres rouges à l'intérieur, des miroirs extérieurs couleur noir de jais mica et des jantes de 18 po en alliage noir métallisé.

Les nouveaux articles de série transmis de l'ensemble Privilège du modèle GT 2021 comprennent un dégivreur d'essuie-glaces, un rétroviseur sans cadre antiéblouissement, le système de contrôle sans fil HomeLinkMD, un rétroviseur extérieur antiéblouissement côté conducteur et des touches de chrome satiné sur le volant, le bouton-pressoir de démarrage et le levier de la boîte à gants.

Enfin, ce modèle est entièrement équipé des toutes dernières fonctions de sécurité i-Activsense de Mazda, comprenant l'écran 360° avec capteurs de stationnement avant et arrière, le système d'identification des panneaux de signalisation, le système intelligent d'aide au freinage en ville, le système de navigation dans la circulation et l'écran couleur de conduite active projeté sur le pare-brise. Ces systèmes de sécurité améliorent la conduite en ville et offrent une plus grande tranquillité d'esprit.

Mazda continue de susciter un vif intérêt de la part des propriétaires qui préfèrent changer eux-mêmes de vitesses et est heureuse de leur offrir la boîte de vitesses manuelle à six rapports Skyactiv-MT sur la Mazda3 2.5 S Prestige à hayon et à traction. Elle est également dotée d'une chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs aux grilles en aluminium.

MAZDA3 GT TURBO

La Mazda3 à turbocompresseur continuera d'être une favorite des amateurs de conduite à la recherche d'un modèle à hayon ou berline moderne offrant des performances raffinées. La Mazda3 GT Turbo est propulsée par le moteur turbo Skyactiv-G de 2,5 L, qui offre une puissance impressionnante de 250 ch et possède un couple robuste de 320 lb-pi grâce à un carburant de qualité supérieure à indice d'octane de 93, combiné à une boîte de vitesses automatique à six rapports et à une traction intégrale i-Activ de série. Avec du carburant à indice d'octane normal de 87, le moteur développe 227 ch et possède un couple de 310 lb-pi. Les modèles Mazda3 turbo offrent aux propriétaires une expérience continue de conduite connectée et engageante avec l'un ou l'autre des carburants.

La Mazda3 GT Turbo partage toutes les caractéristiques de la Mazda3 GT et ajoute de subtiles caractéristiques de style extérieur, dont des jantes de 18 po en alliage d'aluminium noir brillant, des rétroviseurs extérieurs chauffants noir brillant, une calandre avant noir brillant, des tuyaux d'échappement plus grands et un écusson « TURBO ». La berline Mazda3 GT Turbo est également dotée d'une touche de chrome sur le pare-chocs avant pour aider à mieux distinguer le modèle.

PDSF2 DES MAZDA3 ET MAZDA3 SPORT 2022 :

Modèle Transmission Berline À hayon Mazda3 GX (M6) Traction 21 200 $ 22 200 $ Mazda3 GX Traction 22 500 $ 23 500 $ Mazda3 GS (M6) Traction - 24 900 $ Mazda3 GS Traction 25 200 $ 26 200 $ Intégrale 27 200 $ 28 200 $ Mazda3 GS avec ensemble De luxe Traction 27 100 $ 28 100 $ Intégrale 29 100 $ 30 100 $ Mazda3 GT (M6) Traction - 30 600 $ Mazda3 GT Traction 30 900 $ 31 900 $ Intégrale 32 900 $ 33 900 $ Mazda3 GT Turbo Intégrale 35 300 $ 36 300 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 450 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Gris polymétal métallisé 200 $ Blanc neige nacré 200 $ Intérieur en cuir blanc pur 200 $ Intérieur en cuir rouge grenat 200 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing, ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

1 Le PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) ne comprend pas les frais de transport et de

2 Le PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 750 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

préparation de 1 750 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

