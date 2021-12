SNC-Lavalin décroche le contrat d'entretien du réseau routier à grande vitesse irlandais





MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a été mandatée par Transport Infrastructure Ireland (TII) pour superviser l'entretien du réseau d'autoroutes et de voies doubles en Irlande.

En vertu d'une entente initiale de cinq ans, SNC-Lavalin sera chargée d'assurer la supervision, la surveillance, l'audit, la conception et les services techniques, consultatifs, et de gestion des actifs nécessaires à l'entretien de 844 km d'autoroutes et de voies de circulation doubles. Celles-ci sont situées à Dublin et dans la zone de la côte est, ainsi qu'à Cork et aux régions sud et sud-est de l'Irlande.

« SNC-Lavalin a largement fait ses preuves en matière de gestion et de valorisation des actifs. Ceci est particulièrement vrai dans le secteur des transports, un marché final clé dans lequel notre positionnement est très favorable, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Notre riche portefeuille de projets routiers témoigne du potentiel de nos capacités mondiales qui, à l'échelle locale, aident nos clients à gérer et à entretenir des infrastructures essentielles, partout dans le monde. »

En Irlande, les travaux sont réalisés dans le cadre de la deuxième édition du programme d'audit des contrats routiers et de services administratifs (MCAAS-2), qui met l'accent sur la gestion, la réparation et le renouvellement des actifs.

« Grâce à cette nomination, nous pourrons tirer parti du travail de ces huit dernières années et soutenir TII avec des infrastructures de transport durable qui favorisent la croissance économique tout en respectant l'environnement », a déclaré Philip Hoare, président, Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin.

SNC-Lavalin a également dirigé la première édition du programme d'audit des contrats routiers et de services administratifs (MCAAS), puisque l'entreprise a été choisie en 2013 pour appuyer la gestion de l'ensemble du réseau autoroutier.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux dans le monde entier et dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, technologie et données afin de concevoir, de réaliser et d'exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. D'autres nouvelles et renseignements sont accessibles sur le site snclavalin.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 07:30 et diffusé par :