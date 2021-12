Midland optionne sa propriété de Ni-Cu Tête Nord à Rio Tinto





MONTRÉAL, 02 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer la signature d'une nouvelle entente d'option avec Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC ») sur sa propriété de nickel-cuivre Tête Nord, présentement détenue à 100 % par Midland et située près de la ville de La Tuque au Québec.



En vertu de cette nouvelle entente, RTEC peut acquérir une participation initiale de 50 % (la première option) dans la propriété Tête Nord sur une période de quatre ans, en honorant les conditions suivantes :

Dépenses d'exploration totalisant 4 000 000 $, incluant un minimum de 500 000 $ la première année;





Paiements en espèces totalisant 500 000 $, incluant 100 000 $ dans les 30 jours suivant la signature de l'entente.

Après avoir acquis une participation initiale de 50 %, RTEC aura la possibilité d'augmenter sa participation à 70 % (la deuxième option) sur une période de quatre ans, en honorant les conditions suivantes :

Dépenses d'exploration totalisant jusqu'à 10 000 000 $ et paiements en espèces totalisant 500 000 $, afin d'augmenter sa participation de la façon suivante :

Participation additionnelle de 1 % (pour un total de 51 %) en finançant un montant additionnel de 250 000 $ en dépenses d'exploration;

Participation additionnelle de 1 % pour chaque tranche additionnelle de 500 000 $ en dépenses d'exploration (jusqu'à un total de 69 %); et

Participation additionnelle de 1 % (pour un total de 70 %) en finançant un montant additionnel de 750 000 $ en dépenses d'exploration.



RTEC conserve le droit d'agir à titre de gérant des travaux dans le cadre de la première et de la deuxième option ou, à sa discrétion, de choisir que Midland agisse à titre de gérant des travaux pour le compte de RTEC.

À propos de la propriété de Ni-Cu Tête Nord

La propriété Tête Nord est constituée de 935 claims couvrant une superficie d'environ 515 kilomètres carrés dans les roches mafiques et ultramafiques du Complexe de La Bostonnais au nord de La Tuque. Le plus grand bloc de claims est situé au sud de l'ancienne mine Lac Edouard, qui a historiquement produit 50 000 tonnes à des teneurs de 1,50 % Ni et 0,50 % Cu (source : SIGEOM feuillet SNRC 31P09).

Cette propriété englobe quelques indices minéralisés, dont l'indice Savane situé à environ 25 kilomètres au sud de l'ancienne mine Lac Edouard. Il s'agit d'un indice de Ni-Cu découvert par prospection en 1995 lorsque des échantillons choisis prélevés dans une pyroxénite ont livré des valeurs historiques de 1,80 % Ni et 0,20 % Cu. Un autre échantillon choisi provenant d'un bloc sub-en-place a aussi livré des valeurs de 1,98 % Ni et 0,46 % Cu à environ 250 mètres au nord de l'indice Savane (source : SIGEOM feuillet SNRC 31P07; GM55352). Les teneurs en nickel calculées ( valeurs normalisées à 100 % sulfures ) d'échantillons prélevés historiquement à l'indice Savane atteignent jusqu'à 3.5 % Ni (voir le communiqué de presse de Midland daté du 23 février 2021). Les affleurements exposés en surface dans le secteur de l'indice Savane présentent des textures de brèches magmatiques non déformées, indiquant un système dynamique favorable à la mise en place de minéralisation en Ni-Cu. Aucun programme de forage historique n'est répertorié dans ce secteur hautement favorable.

Midland et RTEC prépareront un programme d'exploration agressif au cours des prochaines semaines.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que RTEC, BHP Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

