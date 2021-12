ELNA Médical poursuit sa stratégie de croissance ambitieuse en recrutant deux nouveaux dirigeants clés





MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau de cliniques de soins de première ligne et spécialisés au Canada, a le plaisir d'annoncer la nomination de deux nouveaux dirigeants clés pour soutenir et accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance au Canada. Dans ces postes nouvellement créés, Zachary Stauber devient Chef de la stratégie, et Patrick Gosselin devient Chef de la technologie. Tous deux feront partie du comité de gestion d'ELNA.

Zachary Stauber est un leader reconnu en matière de transformation numérique. Il apporte son expérience du bureau de New York du cabinet international de conseil en stratégie, McKinsey & Company. Il y a dirigé la transformation numérique à l'intérieur d'industries complexes et hautement réglementées, telles que l'aérospatiale, l'automobile et l'industrie pharmaceutique. Il a notamment dirigé la mise en place des offres d'approvisionnement numérique de la firme, y compris l'acquisition et l'intégration d'Orpheus, une plateforme d'intelligence des dépenses. Auparavant, M. Stauber a été ingénieur mécanique pour plusieurs entreprises en démarrage et a travaillé comme chercheur en Asie et en Europe. M. Stauber est titulaire d'un MBA avec une spécialisation en opérations et d'une maîtrise en génie mécanique, tous deux obtenus au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Patrick Gosselin est un cadre supérieur hautement qualifié dans le domaine des technologies de l'information qui a dirigé avec succès la stratégie, de la conception et de la mise en oeuvre de solutions technologiques avancées dans de grands réseaux médicaux et de vente au détail. À titre de chef des TI chez Medicentres Canada inc., il était responsable du développement et de la mise en oeuvre de la feuille de route technologique stratégique pour la plus grande chaîne de cliniques médicales à propriété corporative dans le pays. Les solutions novatrices qu'il a mises en place continuent d'aider le réseau de cliniques - qui fait maintenant partie d'ELNA Medical - à se développer rapidement, en offrant un meilleur accès aux patients, se traduisant par de meilleurs résultats pour la santé des Canadiens. Avant de se joindre à Medicentres, M. Gosselin a occupé des postes aux responsabilités croissantes dans le domaine des TI pendant plus de deux décennies au sein du Rexall Pharmacy Group, propriété de McKesson Canada. Il a dirigé les avancées technologiques pour plus de 450 pharmacies et maisons de soins de longue durée.

« Ces nominations clés ajoutent de la profondeur à notre équipe de gestion expérimentée alors qu'ELNA continue d'accélérer sa stratégie de croissance à travers le Canada. Les nominations de M. Stauber et de M. Gosselin contribueront grandement à la mission d'ELNA, qui consiste à améliorer les conditions de santé des Canadiens par l'entremise de soins de qualité intégrés et facilement accessibles, la prévention et l'utilisation de technologies de pointe, a déclaré Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical.

À propos d'ELNA Médical

ELNA Médical est une entreprise de Montréal qui regroupe le plus vaste réseau de cliniques médicales au Canada, avec plus de 800 professionnels de la médecine dans 61 cliniques de soins de santé primaires et spécialisés, et de santé au travail. ELNA s'engage à apporter une contribution significative à la santé et au bien-être de chaque patient en lui procurant des services médicaux personnalisés, facilement accessibles et d'une qualité exceptionnelle, le tout soutenu par des technologies de pointe. ELNA Médical est associée aux Laboratoires CDL, chef de file dans l'industrie des laboratoires privés au Québec.

