La campagne des paniers de Noël est de retour et le Service de sécurité incendie de Montréal fait appel à votre générosité!





MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 24 décembre, les pompiers, les pompières et les agents de prévention investissent les rues de Montréal afin de collecter des dons en argent destinés aux familles en situation précaire. L'année dernière, plus de 2 250 familles ont obtenu de l'aide au terme d'une campagne virtuelle organisée dans le contexte de la pandémie. Afin d'assurer la pérennité des paniers de Noël, la collecte d'argent est de retour dans les rues cette année, et le sera pour les années à venir.

« Je tiens à remercier nos pompiers et pompières qui, encore une fois, font preuve d'une implication exemplaire et ce, malgré le contexte particulier que nous connaissons. Alors que la pandémie se poursuit, il est d'autant plus important de faire preuve de solidarité et ce, envers toutes les familles montréalaises. J'invite les citoyennes et les citoyens à participer en grand nombre à la collecte de dons pour les paniers de Noël. L'implication des Montréalaises et des Montréalais fait une grande différence pour ces familles à Noël. Merci de donner généreusement », a déclaré Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité civile au sein du comité exécutif.

L'objectif espéré en 2021 est d'amasser 275 000 $. Les sommes serviront à acheter et à offrir aux familles dans le besoin des cartes-cadeaux d'épicerie, de pharmacie et de boutique de jouets. Présentées dans des cartes de voeux, elles seront livrées à la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui s'assurera de leur distribution.

Pour plus de détails sur la campagne des paniers de Noël 2021, consultez le site du Service de sécurité incendie de Montréal.

Recevoir un panier de Noël

Les familles doivent s'inscrire auprès de la Société Saint-Vincent-de-Paul .

Dons alimentaires et jouets

Puisque les dons matériels ne seront pas collectés cette année en raison de la pandémie, les personnes désirant offrir des denrées non périssables sont invitées à communiquer avec d'autres organismes tels que la Grande guignolée des médias et le Regroupement Partage .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 2 décembre 2021 à 07:00 et diffusé par :