Square, Inc. change de nom pour devenir Block

Square, Inc. (NYSE : SQ) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait prendre le nom de Block. Block sera le nom de la société en tant qu'entité sociale. Le nom Square est devenu synonyme de l'activité Vendeur de l'entreprise, qui fournit aux vendeurs un écosystème intégré de solutions commerciales, de logiciels commerciaux et de services bancaires, et cette décision permet à l'activité Vendeur de posséder la marque Square pour laquelle elle a été conçue.

L'adoption du nom Block reconnaît la croissance de la société. Depuis sa création en 2009, la société a ajouté Cash App, TIDAL et TBD54566975 en tant qu'activités, et le changement de nom crée de la marge pour une croissance future. Block est un écosystème global de nombreuses activités unies par leur objectif d'autonomisation économique et sert de nombreuses personnes : particuliers, artistes, fans, développeurs et vendeurs.

« Nous avons construit la marque Square pour notre activité Vendeur, à laquelle elle appartient », a déclaré Jack Dorsey, cofondateur et PDG de Block. « Block est un nouveau nom, mais notre objectif d'autonomisation économique reste le même. Peu importe comment nous nous développons ou évoluons, nous continuerons à créer des outils pour aider à accroître l'accès à l'économie. »

Le changement de nom en faveur de Block distingue l'entité sociale de ses activités ou blocs de construction. Il n'y aura aucun changement organisationnel et Square, Cash App, TIDAL et TBD54566975 continueront de conserver leurs marques respectives. Un effectif fondamental, qui comprend des équipes telles que Counsel, People et Finance, continuera d'aider à guider l'écosystème au niveau de l'entreprise. À la suite du changement de nom, Square Crypto, une initiative distincte de la société dédiée à l'avancement du Bitcoin, changera son nom pour devenir Spiral.

Le nom a de nombreuses significations associées pour la société - des blocs de construction, des blocs de quartier et leurs activités locales, des communautés qui se réunissent lors de fêtes de quartier pleines de musique, une blockchain, une section de code et des obstacles à surmonter.

Square, Inc. est appelée « Block » dans ce communiqué de presse. Le nom légal «?Square, Inc.?» devrait être légalement modifié en faveur de « Block, Inc. » aux environs du 10 décembre 2021, après avoir satisfait à toutes les exigences légales applicables. Le symbole boursier NYSE de la société « SQ » ne changera pas pour le moment. Tout changement futur sera rendu public. Aucune action n'est requise de la part des actionnaires actuels. Les actions ordinaires de catégorie A de la Société continueront d'être cotées à la NYSE et le CUSIP ne changera pas.

Pour plus d'informations, consultez www.bloc.xyz ou suivez les actualités de l'entreprise via Twitter @blocks et @blockIR. Pour les contenus médias, consultez www.block.xyz/mediakit. La Société a l'intention d'utiliser le site Web des relations avec les investisseurs de Block ainsi que les comptes Twitter @blocks and @blockIR comme moyen de divulguer des informations importantes non publiques et de se conformer aux obligations de divulgation en vertu du règlement de divulgation équitable.

À propos de Block

Block (NYSE : SQ) est une société technologique mondiale axée sur les services financiers. Composés de Square, Cash App, Spiral, TIDAL et TBD54566975, nous créons des outils pour aider davantage de personnes à accéder à l'économie. Square aide les vendeurs à gérer et développer leurs activités grâce à son écosystème intégré de solutions de commerce, de logiciels d'entreprise et de services bancaires. Avec Cash App, n'importe qui peut facilement envoyer, dépenser ou investir son argent en actions ou en Bitcoin. Spiral (anciennement Square Crypto) construit et finance des projets Bitcoin gratuits et open source. Les artistes utilisent TIDAL pour les aider à réussir en tant qu'entrepreneurs et à se connecter plus étroitement avec leurs admirateurs. TBD54566975 développe une plateforme de développement ouverte pour faciliter l'accès à Bitcoin et à d'autres technologies de blockchain sans avoir à passer par une institution.

