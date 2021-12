Un représentant du site d'évaluation de casino en ligne CasinoCanada a participé à SiGMA Malta 2021





RIGA, Lettonie, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Ces derniers jours, tous les acteurs du secteur de l'iGaming ont eu leur regard tourné vers un seul évènement : SiGMA Malta 2021. Ce festival marquant du jeu en ligne est a en effet eu lieu le lundi 15 novembre prochain et s'est achevé le vendredi 19 novembre. L'évènement a réuni au MFCC (Malta Fairs & Convention Centre) plus de 12?500 participants et 400 exposants. Il s'agit d'un nouveau record de participations. La conférence a tenu ses promesses en étant réellement un évènement iGaming d'exception. Soulignons qu'un représentant du guide de jeux en ligne Casino Canada a pris part au festival.

SiGMA 2021 : un salon pensé pour le rayonnement du secteur du jeu en ligne

Initialement prévue pour se tenir au mois d'avril dernier et annulée en raison d'une recrudescence des cas de Covid-19, la conférence Malta Sigma a finalement bel et bien eu lieu au cours de cette année 2021. Cette 7ème édition s'est inscrite dans la même perspective globale que toutes les autres, c'est-à-dire offrir aux participants un environnement B2B qui favorisera les opportunités commerciales et le développement du secteur pour les nouveaux clients ainsi que pour les plus anciens.

Un panel de qualité ayant pris le rendez-vous pour SiGMA 2021

Cette année, encore plus que les autres, SiGMA a rassemblé le gratin des acteurs du secteur des jeux d'argent en ligne, des affiliés aux opérateurs en passant par les fournisseurs. L'émissaire de casinocanada.com qui a été dépêché à la conférence a donc rencontré du beau linge. Il a aussi eu l'opportunité de s'entretenir avec les représentants des opérateurs de casino en ligne et des prestataires de service de paiement.

La fine fleur des compagnies d'affiliations de casino en ligne fut présente à l'évènement SiGMA Malta Affiliate Conference. Parmi les 10 meilleurs affiliés qui ont été représentés, on peut citer Full Cream Affiliates, V.Partners and VulcanVegas Casino, 22 Bet, Alpha Affiliates et Betsson Group Affiliates. Aussi, des représentants de système de paiement tels que CoinsPay, Cryptopay ou encore étaient de la partie.

SiGMA 2021 : de nouvelles perspectives pour le secteur iGaming??

Des évènements tels que SiGMA contribuent à la bonification du jeu en ligne. Chaque année, ce festival offre aux participants à différents niveaux une véritable plateforme pouvant servir de levier pour l'évolution de cette industrie. Cette édition n'a pas été une exception.

En ce qui concerne la présence de CasinoCanada à cette foire, il s'agit pour les joueurs d'une véritable aubaine. En effet, le site d'évaluation de casinos en ligne s'est enquis des idées et plans des opérateurs vis-à-vis de ces derniers.

L'objectif de la participation à cet évènement était donc d'identifier les plateformes les plus prometteuses et les meilleures à recommander aux Canadiens, afin de leur permettre de tirer le meilleur parti de ce que l'industrie des jeux d'argent en ligne a à offrir.

