Global Virus Network et Conférence de Monaco sur le diagnostic de la COVID-19 : promesses et challenges





Jeudi 2 décembre 2021 - Vendredi 3 décembre 2021

Vers le déploiement d'un arsenal diagnostique global et collaboratif pour combattre les pandémies

MONACO, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La pandémie actuelle de COVID-19, et en particulier la prolifération de variants comme Omicron, souligne à nouveau l'importance de diagnostics précis, rapides et déployés massivement pour contenir efficacement la transmission virale. Cependant, nous sommes toujours confrontés à d'importants défis pour endiguer la COVID-19, en particulier dans les pays en développement, qui deviennent des terrains propices à l'évolution des variants et des maladies infectieuses virales. Si nous ne disposons pas de plans de surveillance, de recherche, de diagnostic et de réponse efficace, cela restera un défi et un fardeau de taille dans la préparation pour la lutte contre les prochaines pandémies. Il est urgent de mettre en place des plateformes innovantes pour le diagnostic des principaux agents pathogènes humains et des efforts de collaboration mondiale pour identifier les technologies de pointe.

Dans ce contexte, et sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, le Global Virus Network, le Centre Scientifique de Monaco, la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Fondation Mérieux et le Gouvernement princier de Monaco organisent une conférence internationale : Global Virus Network (GVN) et conférence de Monaco sur le diagnostic de la COVID-19 : promesses et challenges, jeudi 2 décembre et vendredi 3 décembre 2021.

Cette conférence dynamique réunit des universitaires, des industriels et des représentants de gouvernements afin de présenter des technologies innovantes en vue de collaborations significatives, en mettant l'accent sur les pays à revenus moyens et faibles.

« Le diagnostic a été un domaine sous-estimé dans cette crise sanitaire majeure. Pourtant, il s'agit d'un outil majeur pour endiguer les menaces virales et maintenir les activités économiques, sociales et culturelles dans le contexte de ces pandémies. Il y a eu d'importants progrès technologiques dans le domaine de la santé mondiale qui doivent se traduire par des diagnostics de routine. Cet atelier abordera ces grands thèmes et fera le point sur les ressources et les difficultés importantes liées à la pandémie. » Professeur Christian Bréchot, MD, Ph. D., président du GVN, vice-président associé pour les partenariats internationaux et l'innovation à l'Université de South Florida (USF) et professeur, Service des maladies infectieuses, Département de médecine interne de l'USF Health Morsani College of Medicine, siège régional du sud-est des États-Unis du GVN.

« De plus, le rôle des différents tests de diagnostic et de suivi immunologique pour guider la politique vaccinale sera examiné, ainsi que la stratégie globale pour la gestion biologique et génétique de ce type d'épidémie. L'atelier représente une occasion unique d'examiner différentes situations et réponses dans divers pays. Cela nous aidera à mieux comprendre comment déployer l'arsenal de diagnostic mondial et collaboratif dont nous avons besoin de toute urgence. » Professeur Patrick Rampal, président du Centre Scientifique de Monaco.

« L'importance stratégique du diagnostic, et en particulier de la détection précoce, est devenue évidente pendant cette pandémie, dans nos pays industrialisés, mais surtout dans les pays vulnérables, où les épidémies naissent souvent. Il est de notre devoir de développer des solutions à faible coût accessibles à tous, car la réponse ne peut être que mondiale pour les pathogènes qui ne connaissent pas de frontières. Des solutions qui doivent être abordables et techniquement adaptées aux difficiles contraintes logistiques sur le terrain. » Alain Mérieux, président de la Fondation Mérieux.

Programme et inscription : www.covid19-promises.com

À propos du Global Virus Network (GVN)

Le Global Virus Network (GVN) est primordial en ce qui a trait à la préparation, à la défense et à la première réponse de recherche aux virus émergents, sortants et non identifiés qui représentent une menace claire et réelle pour la santé publique. Il travaille en étroite coordination avec différentes institutions nationales et internationales établies. Le GVN est une coalition composée d'éminents spécialistes en virologie humaine et animale provenant de 65 centres d'excellence et de 10 affiliés dans 35 pays qui travaillent en collaboration pour former la prochaine génération, faire progresser les connaissances sur la façon d'identifier et de diagnostiquer les virus pandémiques, atténuer et contrôler la façon dont ces virus se propagent et engendrent des maladies, ainsi que mettre au point des médicaments, des vaccins et des traitements pour les combattre. Aucune institution au monde ne possède une expertise dans tous les domaines viraux, à l'exception du GVN. Celui-ci rassemble les meilleurs virologues afin de mettre à profit leur expertise individuelle et réunit des équipes mondiales de spécialistes dans le but d'affronter les défis, les enjeux et les problèmes scientifiques que posent les virus pandémiques. Le GVN est un organisme sans but lucratif au titre du sous-alinéa 501(c)(3). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.gvn.org . Suivez-nous sur Twitter @GlobalVirusNews.

