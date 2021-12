Zilliant, éditeur de logiciel, leader du pricing et de l'efficacité commerciale B2B annonce une croissance significative en Europe et notamment en France





A l'occasion sa conférence MindShare dédiée à ses clients européens qui a eu lieu à Paris le 30 novembre dernier, Zilliant, entreprise américaine leader du secteur des logiciels intelligents d'optimisation et de gestion des prix et d'orientation des ventes B2B, a annoncé le renforcement de son déploiement en Europe et notamment en France, marquée par une croissance de son chiffre d'affaires de 55% entre 2018 et 2020 ainsi que de nouveaux clients.

Zilliant, une entreprise leader du pricing

Fondée en 1998 à Austin, Texas, Zilliant compte aujourd'hui à travers le monde 130 collaborateurs et plus de 100 clients, industriels ou distributeurs B2B. Le bureau de Paris est composé de 12 collaborateurs (conseillers en vente, conseillers en solutions d'affaires, et Customer Success Manager). Zilliant qui fait partie du cercle fermé des solutions pricing reconnues par Gartner vient récemment d'être nommée leader au sein de l'IDC MarketScape pour les applications d'optimisation et de gestion des prix B2B (doc N°US46742021, septembre 2021).

L'éditeur de logiciel propose des solutions innovantes et complètes de gestion et d'optimisation des prix basées sur une architecture cloud-native permettant à ses clients d'améliorer leurs revenus et de maximiser leurs marges. Il leur offre également des avantages exclusifs en termes d'expérience, de délai de rentabilisation et de retour sur investissement. Des solutions qui répondent aux attentes des entreprises B2B de toutes tailles, secteurs et régions.

Une croissance significative en France et des clients stratégiques

Zilliant qui compte déjà des bureaux dans plusieurs grandes villes européennes tels que Paris, Milan, Walldorf, mais également Londres, affiche pour les années à venir de grandes ambitions en Europe, notamment en France.

Depuis son implantation en 2011, elle connait en France une croissance fulgurante.

L'entreprise met son expertise au service d'entreprises françaises de premier plan. C'est notamment le cas de :

METRO AG : Une entreprise internationale de premier plan dans le domaine de la vente en gros de produits alimentaires et non alimentaires, spécialisée dans les services aux hôtels, restaurants et traiteurs (HoReCa) ainsi qu'aux commerçants indépendants.

: Une entreprise internationale de premier plan dans le domaine de la vente en gros de produits alimentaires et non alimentaires, spécialisée dans les services aux hôtels, restaurants et traiteurs (HoReCa) ainsi qu'aux commerçants indépendants. Pro a Pro : Appartenant au groupe METRO, est un distributeur de services alimentaires basé en France avec 22 entrepôts, plus de 40 000 clients en France et à l'étranger, et 2 000 employés.

Appartenant au groupe METRO, est un distributeur de services alimentaires basé en France avec 22 entrepôts, plus de 40 000 clients en France et à l'étranger, et 2 000 employés. TERREAL : Fabricant de matériaux de construction en terre cuite avec un chiffre d'affaires de près de 630 millions d'euros.

: Fabricant de matériaux de construction en terre cuite avec un chiffre d'affaires de près de 630 millions d'euros. Somfy : Fabricant de pièces et d'équipements industriels.

" Nos clients en France sont confrontés à une évolution rapide et sans précédent des conditions du marché, à la volatilité des coûts, aux pressions concurrentielles, aux problèmes de chaîne d'approvisionnement, et bien plus encore. Nous avons à coeur de leur fournir une approche plus stratégique pour mieux faire face à ces changements grâce à nos logiciels basé sur le modèle cloud-native", déclare Greg Peters, PDG de Zilliant. "Compte tenu de l'importance du PIB et du dynamisme des secteurs de l'énergie, de l'industrie manufacturière, des nouvelles technologies et du transport, nous souhaitons développer notre présence en France et aider nos clients à utiliser la data pour relever plus efficacement leurs défis en matière de tarification, de vente et de commerce. "

