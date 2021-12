Applied Risk publie un nouveau rapport sur la sécurité des technologies opérationnelles (OT), intitulé « Architecting the Next Generation for OT Security »





Applied Risk, l'un des plus grands fournisseurs de solutions de cybersécurité industrielle au monde, a le plaisir d'annoncer la publication d'un nouveau rapport sur les conditions actuelles dans le domaine de la sécurité des technologies opérationnelles (OT), avec un aperçu des nouvelles tendances en matière de sécurité OT.

Le rapport, intitulé « Architecting the Next Generation for OT Security », se base sur des données recueillies par le Ponemon Institute auprès de plus d'un millier de spécialistes de la sécurité des technologies informatiques et opérationnelles, aux États-Unis et en Europe. Les travaux de recherche se sont vus complétés par des données provenant des projets et évaluations d'Applied Risk elle-même, ainsi que par l'analyse de ses experts en la matière.

Le rapport souligne que le secteur a été façonné par plusieurs facteurs, notamment par un niveau de personnel inférieur au niveau idéal, l'adoption de normes OT basées sur les risques, ainsi que la non-adoption de technologies génériques. Il aborde également des questions urgentes, comme la propriété du leadership en matière de sécurité OT, les inquiétudes vis-à-vis de la gestion des accès, ainsi que les promesses des nouvelles technologies telles que le cloud computing.

Le rapport cherche en outre à identifier et à mettre en lumière les points qui motiveront le développement de la sécurité OT dans les deux à quatre années qui viennent. Il prend note des plans visant à augmenter les effectifs dans le secteur de la sécurité OT et à alimenter le vivier de compétences de la population active, explique comment la convergence entre les technologies informatiques et opérationnelles peut générer des solutions aux problèmes de sécurité actuels, et étudie les avantages potentiels offerts par les centres d'opérations de sécurité.

Le rapport offre également une valeur ajoutée aux organisations grâce aux recommandations et mesures pratiques qu'elles peuvent mettre en oeuvre pour résoudre les problèmes liés aux personnes, aux processus et aux technologies.

Jalal Bouhdada, fondateur et PDG d'Applied Risk, note que le rapport est instructif et tourné vers l'avenir. « Avec ce rapport, Applied Risk cherche à mettre en lumière l'avenir de la cybersécurité industrielle », a-t-il commenté. « Nous avons eu recours à des travaux de recherche indépendants ainsi qu'aux connaissances de nos propres experts afin de mettre au point un cadre qui permet de mieux comprendre la situation de la sécurité OT. »

Vous pouvez télécharger le rapport ici.

À propos d'Applied Risk BV : Partenaire de confiance pour la cybersécurité industrielle, Applied Risk protège l'infrastructure et les industries essentielles dont notre société dépend. Applied Risk fournit des solutions sur mesure qui aident les propriétaires d'actifs, les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs à développer, déployer et maintenir des opérations cyber-résilientes, aidant à protéger des industries d'importance vitale comme le secteur pétrolier et gazier, le secteur énergétique, la gestion des eaux, le secteur manufacturier, le secteur de la santé, le transport maritime et routier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

