TEKLYNX et OPAL Associates Holding AG annoncent un nouveau partenariat





Amélioration de la gestion, du contrôle et de l'impression des étiquettes de codes-barres grâce aux intégrations du système SAP ERP

AUCH, France, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International connu pour ses logiciels permettant aux entreprises du monde entier d'améliorer leurs codes-barres, annonce un nouveau partenariat avec OPAL Associates Holding AG.

Ce partenariat renforce les fonctionnalités de conception, de gestion et d'impression d'étiquettes à code-barres offertes par TEKLYNX grâce aux intégrations de systèmes SAP proposées par OPAL.

« Le système OPAL LABELMANAGEMENT est le premier et le meilleur système intégré au monde pour la gestion des données et des modèles de format pour le processus d'impression à partir de SAP. Cela fait d'OPAL un partenaire idéal pour nos clients du monde entier pour l'intégration transparente de l'étiquetage dans les systèmes SAP ERP. Nous sommes très fiers du partenariat entre OPAL et TEKLYNX, car il établit de nouvelles normes et offre à nos clients une grande valeur ajoutée », déclare Thierry Mauger, président de TEKLYNX International.

Les solutions AutoID efficaces, transparentes et intelligentes optimisent encore davantage la technologie des codes à barres et de la RFID proposée par TEKLYNX CODESOFT . Elles simplifient les processus de fabrication et facilitent le contrôle et la gestion de la qualité à une époque où l'automatisation, la rapidité et le contrôle sont des exigences de premier ordre.

Uwe Grünwald, de la direction d'OPAL Associates Holding AG, souligne : « Le partenariat avec TEKLYNX permet à encore plus d'entreprises équipées d'un système ERP SAP de mettre en place une impression d'étiquettes efficace et sécurisée tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Avec CODESOFT et notre solution de gestion des étiquettes dans SAP, nous permettons aux entreprises d'étiqueter correctement les marchandises et les livraisons, toujours et partout. Nous sommes heureux d'offrir à nos clients un outil de conception d'étiquettes aussi professionnel que CODESOFT ».

Les entreprises manufacturières qui exploitent ou évaluent un système SAP ERP peuvent demander une consultation gratuite pour découvrir comment de meilleures intégrations peuvent améliorer la conception, la gestion et le contrôle de l'impression des étiquettes de codes-barres, aujourd'hui et à l'avenir.

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX aide les chaînes d'approvisionnement à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits TEKLYNX de conception d'étiquettes codes-barres et RFID intégrées pour rendre les opérations d'étiquetage codes-barres efficaces, précises, sûres et conformes aux normes industrielles. Pour en savoir plus, visitez le site teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région . Barcode Bettertm avec TEKLYNX.

À propos d'OPAL

OPAL est une entreprise leader dans le domaine de l'identification automatique et de SAP. En tant que prestataire de services et intégrateur de systèmes, ils apportent leur soutien tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Du conseil et de l'assistance aux projets au développement de logiciels pour des besoins divers, OPAL propose des solutions qui rendent la logistique encore plus forte. Pour en savoir plus, rendez-vous sur opal-holding.com .

