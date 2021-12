Hurtigruten Expeditions fait un don à l'Alaska Wilderness League et à l'organisation Galápagos Conservancy pour protéger la faune locale





SEATTLE, 1 décembre 2021 /CNW/ - Hurtigruten Expeditions, le chef de file mondial des voyages d'exploration, fera don de 1 % de toutes les réservations faites en Amérique du Nord en novembre et en décembre pour l'Alaska et les Galápagos à l'Alaska Wilderness League et à l'organisation Galápagos Conservancy, respectivement, par l'entremise de la Fondation Hurtigruten.

Les Galápagos et l'Alaska sont quelques-uns des derniers ajouts à l'offre mondiale croissante d'expériences uniques de Hurtigruten Expeditions. Les premières croisières d'expédition aux Galápagos seront lancées en janvier 2022. Les fonds seront offerts par l'entremise de la Fondation Hurtigruten.

« N'emportez que des souvenirs, ne laissez que l'empreinte de vos pas : cette vieille mise en garde de l'industrie traditionnelle du voyage n'est plus suffisante. C'est pourquoi nous sommes fiers et honorés de collaborer avec l'Alaska Wilderness League et l'organisation Galápagos Conservancy. Ensemble, nous poursuivrons nos efforts pour protéger la nature et la faune qui font partie intégrante de la vie des Autochtones de l'Alaska qui nous accueillent dans leurs collectivités et leurs foyers. Nous ferons de même aux Galápagos, où nous convertissons les empreintes des siècles précédents en un nouvel avenir pour les espèces endémiques de cet archipel unique », a déclaré Henrik A. Lund, directeur général de la Fondation Hurtigruten.

La Fondation Hurtigruten vise à générer un impact positif durable dans les endroits éloignés où Hurtigruten Expeditions mène ses activités et cherche activement à appuyer des initiatives qui soutiennent les collectivités locales, protègent les espèces en péril ou mènent à la réduction des déchets plastiques et marins.

« Galápagos Conservancy est ravi de s'associer à Hurtigruten Expeditions et admire son dévouement à la durabilité, notamment par l'exploitation d'un navire carboneutre pour ses expéditions aux Galápagos. Ce nouveau programme de dons appuira directement la conservation et la restauration des tortues géantes, des iguanes terrestres roses et des écosystèmes marins des Galápagos, et ce, nous le souhaitons, pour les années à venir », a déclaré Paul Salaman, président de la Galápagos Conservancy.

Sur la lancée de son engagement lors de la Semaine de la Terre plus tôt cette année,Hurtigruten Expeditions et la Fondation Hurtigruten feront de nouveau un don à l'Alaska Wilderness League, lequel contribuera à la protection de la Réserve faunique nationale de l'Arctique, située à l'extrémité nord-est de l'Alaska, et à la protection d'autres réserves fauniques.

« Soutenir les collectivités locales, la faune et la nature des destinations que nous explorons est l'un de nos piliers fondamentaux. L'Alaska et les Galápagos sont deux des destinations les plus proches et les plus populaires de nos clients nord-américains. Ces dons s'ajoutent aux nombreuses autres initiatives vitales menées par la Fondation Hurtigruten. Nous souhaitons que nos invités aient le sentiment d'avoir fait le bon choix en matière de tourisme durable, que ce soient pour nos navires, nos programmes de science citoyenne, nos excursions ou nos initiatives caritatives », a déclaré Asta Lassesen, directrice générale de Hurtigruten Expeditions.

L'été 2022 marquera la première saison complète de Hurtigruten Expeditions en Alaska. L'entreprise proposera deux itinéraires, l'un de 14 jours et l'autre de 18 jours, vers le sud ou vers le nord. La croisière de 18 jours comprend des destinations que presque aucune autre compagnie de croisière n'a visitées, y compris la péninsule de l'Alaska, les îles Aléoutiennes et les îles inhabitées de St. Paul et de St. Matthew.

En 2022, toutes les expéditions en Alaska se feront à bord du MS Roald Amundsen, un navire hybride alimenté par batterie. En réservant un voyage chez Hurtigruten Expeditions en novembre ou en décembre, les voyageurs nord-américains contribueront directement à préserver la nature sauvage de l'Alaska qu'ils partent explorer.

« L'Alaska Wilderness League est solidaire des nombreuses personnes et organisations qui croient en un avenir durable pour l'Alaska. Nous nous efforçons également d'honorer et de respecter les cultures des Autochtones de l'Alaska dont le mode de vie demeure profondément lié aux terres, à l'eau et à la faune de l'État », a déclaré Kristen Miller, directrice générale par intérim de l'Alaska Wilderness League.

« L'Alaska et l'Arctique, qui connaissent une hausse rapide des températures, le dégel du pergélisol, le recul des glaciers, la disparition de la glace de mer, l'érosion des côtes et l'augmentation des feux de forêt, sont au coeur de la crise climatique. L'Alaska Wilderness League s'est engagée à s'attaquer aux causes et aux impacts des changements climatiques et à défendre les dernières grandes étendues d'eau et de terres publiques sauvages des États-Unis. Nous sommes heureux d'avoir encore une fois l'appui d'entreprises comme Hurtigruten, qui est reconnu pour l'attention qu'ils portent au tourisme durable et à la conduite des affaires respectueuse de l'environnement, ainsi que pour leur engagement à respecter les cultures autochtones locales », a déclaré Mme Miller.

Hurtigruten Expeditions est le seul grand croisiériste dans les eaux de l'Alaska à être certifié par Adventure Green Alaska, un programme de certification qui définit le tourisme durable comme des voyages vers des zones naturelles, qui profitent aux économies locales, respectent l'environnement et sont sensibles aux cultures autochtones.

Pour les Galápagos, le nouveau partenariat avec Galápagos Conservancy permettra de répartir les dons entre trois programmes pluriannuels à partenaires multiples :

Iniciativa Galápagos : Restauration de la population des tortues géantes. Plus de 10 000 tortues géantes ont été élevées en captivité et relâchées dans la nature pour inverser leur décimation causée par des siècles de surexploitation. Néanmoins, les populations représentent toujours 10 % de leur taille originale, et les habitats disponibles ne sont occupés qu'à 35 %. Le financement de Hurtigruten servira à financer les programmes de reproduction, d'élevage, de mise en liberté et de recherche de l'organisme sur ces animaux écologiquement essentiels et leurs écosystèmes;

Renforcer la réserve marine de Galápagos. Les eaux riches en nutriments de la réserve marine de Galápagos, récemment agrandie, sont une oasis pour l'une des plus fortes concentrations de biodiversité océanique au monde, y compris près de 3 000 espèces de la faune marine. Galápagos Conservancy est à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et les incursions par les espèces envahissantes. Le financement de Hurtigruten servira à cette lutte et à une vaste gamme de programmes de protection et de restauration des milieux marins;

À la rescousse des iguanes terrestres roses. Sur les pentes reculées du volcan Wolf sur l'île d'Isabela, l'espèce endémique de l'iguane terrestre rose - une espèce clé dans le développement de la science évolutive - est en voie d'extinction. Comme il ne reste qu'environ 211 de ces iguanes dans le monde, le financement de Hurtigruten servira aux expéditions visant à recueillir des renseignements supplémentaires sur le comportement de reproduction et de nidification, à la construction d'une hutte permanente qui servira de base d'opérations pour de futurs travaux de terrain du volcan et au contrôle des prédateurs venant d'ailleurs.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la Fondation Hurtigruten à l'adresse hurtigruten.com/about-us/csr/hurtigruten-foundation/, et toutes les initiatives de développement durable de Hurtigruten se trouvent à l'adresse hurtigruten.com/about-hurtigruten/our-corporate-social-responsibility/.

