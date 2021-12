La famille Blais de Honfleur proclamée 65e famille agricole!





QUÉBEC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - En marge de la 4e édition du gala de l'Union des producteurs agricoles, la Fondation de la famille terrienne a proclamé la famille de Marcel Blais et Monique Bélanger, famille agricole 2021.

L'histoire de cette famille oeuvrant en production laitière, et située à Honfleur en Chaudière-Appalaches, commence il y a plus de 50 ans par le rêve de Marcel d'avoir sa propre entreprise agricole. La ferme familiale étant gérée par son frère aîné, Marcel commence sa carrière à La Coop fédérée et surveille de près les bonnes terres qu'il pourrait acquérir. En 1967, il tombe sous le charme d'une petite ferme, dans le 5e Rang à Honfleur. En 1969, les propriétaires décident de la lui vendre et, la même année, il épouse Monique Bélanger. La ferme compte 23 vaches laitières traites à l'année, 200 porcs à l'engraissement, 92 acres de cultures ainsi qu'une érablière de 17 acres. En 1971, Marcel décide de se consacrer à la production laitière.

En 1989, Marcel, son épouse et ses fils, Dominique et Guillaume, sont tous propriétaires de l'entreprise maintenant nommée Ferme M. B. Marronniers. Au fil des ans, la ferme a connu une belle croissance permettant quatre agrandissements majeurs dont : une étable, une grange, une fosse à fumier puis une deuxième étable en 2017. Cette dernière, à stabulation libre, inclut un robot de traite et, pour plus de confort, une ventilation tunnel, des logettes sur matelas ainsi que deux parcs de vêlage. En 2021, une partie est adaptée en pouponnière.

En 2002, la ferme compte 235 acres de terre (maïs ensilage, céréales et plantes fourragères) ainsi que 1 400 érables entaillés. Au fil des ans, Marcel achète des quotas et, pour ses fils associés depuis 1994, il agrandit le troupeau et en améliore la qualité par une sélection rigoureuse. Composé alors exclusivement de Holstein, il ajoute en 2005 des vaches Jersey portant alors le troupeau à près de 300 têtes en parts égales. Aujourd'hui, la ferme produit 11 900 kg de lait reconnu Lait Excellence par les Producteurs de lait du Québec. L'entreprise a obtenu plusieurs reconnaissances dont la première place de la région par l'Ordre du mérite agricole en 2007 ainsi que la troisième au niveau national. En 2013, Jersey Canada lui octroie le titre Émérite Jersey, troisième seulement au Québec à obtenir ce titre.

Enfants, Dominique et Guillaume se familiarisent avec les travaux de la ferme. Aujourd'hui, les petits-enfants font boire les veaux, distribuent de la paille aux vaches et promènent les petites génisses aux expositions. L'engagement dans la communauté est au coeur des valeurs de la famille Blais.

Marcel fut administrateur d'Agrinove, délégué au syndicat des producteurs de lait de la région, conseiller municipal et maire de la ville de Honfleur pendant 15 ans, administrateur de la Caisse populaire pendant 20 ans, dont huit à la présidence, et membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Saint-Anselme. Aujourd'hui, le couple s'implique à la fabrique de l'église et Monique est aussi administratrice du Réseau FADOQ. Les enfants suivent leurs sillons, car Dominique fut administrateur à l'Expo BBQ de Saint-Anselme et à la relève agricole en plus d'être chef pompier de Honfleur depuis 20 ans. Annik, la conjointe de Guillaume est administratrice à la Caisse populaire depuis sept ans, représentante pour la coopérative acéricole Citadelle, en plus de siéger au conseil d'établissement de l'école secondaire.

La famille, souvent présente lors d'expositions agricoles, a aussi participé à la Journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec en 2018 ainsi qu'à divers courts métrages tournés sur la ferme. Les Blais-Bélanger sont passionnés par le travail, fiers de l'entreprise, et partagent leurs expériences, savoir-faire et dynamisme avec la relève et le public. Incarnant une agriculture québécoise moderne et de qualité, la ferme M. B. Marronniers ouvre ses portes à des associations comme Jersey Canada et Holstein Canada, ainsi qu'à des éleveurs de plusieurs régions du Québec, de l'Ontario et même des États-Unis. Le Centre de formation agricole de Saint-Anselme fait appel à l'entreprise pour tenir des stages ou des ateliers, et l'occasion est belle de démontrer leur intérêt envers le bien-être animal, la robotique, la salubrité et l'amour du travail.

L'entreprise innove constamment dans l'optique de protéger l'environnement. Depuis des années, une déchaumeuse minimise le travail du sol. L'acquisition d'un GPS permet un arrosage précis des champs ce qui évite, en bonne partie, l'utilisation d'herbicide. L'implantation d'engrais vert garde le sol vivant et apporte une matière organique adéquate, en plus de fixer l'azote au sol, ce qui bénéficie à la culture suivante. Le recours à une machinerie de pointe facilite les tâches et assure la performance de l'entreprise et les investissements sont pensés en fonction d'une rentabilité à long terme. Chaque membre de la famille est à la fois polyvalent et spécialisé. Marcel supervise l'ensemble des activités tandis que Monique s'assure de la propreté de la laiterie et de l'entretien paysager. Dominique s'occupe de l'alimentation et de la génétique du troupeau et Guillaume est responsable des champs et de la machinerie, en plus d'assumer la comptabilité avec Annik. Cette dernière s'occupe aussi de la surveillance des robots, des tâches courantes, de la conduite des tracteurs en période de récolte et de l'alimentation des veaux.

Les premiers jalons de cette magnifique histoire proviennent d'une relève non apparentée, ce qui était très rare à l'époque. Les anciens propriétaires ont été séduits par la volonté de Marcel et cette détermination l'anime toujours à l'âge de 78 ans. Sa persévérance à transmettre son savoir à la relève est constante. Marcel et sa famille sont des amoureux du travail de la terre, du plein air, de la nature et ils ont un grand plaisir à travailler ensemble.

La Fondation de la famille agricole bénéficie du support financier de plusieurs partenaires du milieu et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. La Fondation valorise les valeurs et la réussite des familles agricoles du Québec, et décerne le prix de la famille agricole chaque année. Les organismes partenaires de la Fondation sont Sollio Groupe Coopératif, le Mouvement Desjardins, le Regroupement des familles agricoles lauréates et l'Union des producteurs agricoles. Suivez la Fondation sur Facebook!

