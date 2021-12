NetApp propose une innovation primée pour mettre en oeuvre la transformation numérique sur AWS





NetApp® (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels, centrée sur les données, et basée dans le cloud, a annoncé aujourd'hui de nouvelles innovations dans sa gamme de produits, et l'obtention d'un prix décerné par Amazon Web Services (AWS) pour ses accomplissements en tant que partenaire AWS. Ensemble, ces annonces démontrent en quoi les investissements et la vision de NetApp permettent à toutes les organisations utilisant AWS d'accéder à des opérations cloud (CloudOps) de classe mondiale, maximisant ainsi la valeur de leur investissement.

À l'occasion de l'AWS re:Invent tenu cette semaine, NetApp a été nommée Partenaire de conception pour l'année 2021, dans la catégorie Éditeurs de logiciels indépendants (Independent Software Vendor, ISV), aux États-Unis, pour la solution conçue conjointement et intégrée de manière native, Amazon FSx, destinée au service ONTAP de NetApp. Ce service de stockage entièrement géré et multiprotocole d'AWS permet aux organisations d'étendre les données sur site vers AWS pour bénéficier d'une protection améliorée de leurs données, de migrer les charges de travail d'entreprise sans remaniement, et de préparer le terrain pour exécuter des applications Kubernetes avec état. Ce prix récompense le travail de NetApp auprès des clients, visant à favoriser l'innovation et bâtir des solutions qui encouragent la transformation cloud et numérique sur le cloud d'AWS.

« Les partenaires AWS sont essentiels à la réussite de nos clients, et nous sommes ravis de récompenser NetApp en lui décernant le prix Partenaire AWS pour l'année 2021 aux États-Unis », a déclaré Rachel Mushahwar, responsable des Ventes de canaux et des partenaires, pour le continent américain, chez AWS. « Je suis toujours impressionnée par l'engagement et l'innovation qu'offre NetApp à nos clients, et par ses atouts uniques pour accélérer leur parcours de transformation numérique. J'ai hâte de collaborer avec l'équipe, et je m'attends à vivre une année 2022 exceptionnelle. »

« Nous sommes fiers de remporter le prix du Partenaire AWS de l'année dans la catégorie ISV aux États-Unis », a confié pour sa part Anthony Lye, vice-président exécutif, et directeur général des Services de cloud public, chez NetApp. « Depuis près de dix ans, les ingénieurs de NetApp et d'AWS travaillent ensemble pour créer des services cloud leaders du secteur, c'est pourquoi je suis enchanté de voir nos innovations communes récompensées sur scène à l'occasion de l'événement re:Invent de cette année. Ensemble, NetApp et AWS offrent le meilleur du cloud à leurs clients et partenaires, afin de générer une valeur commerciale immédiate, qu'il s'agisse de rentabilité, de conformité, de protection des données, ou de performance. »

NetApp a également annoncé plusieurs étapes majeures dans le cadre de la croissance de sa gamme de produits Spot by NetApp, destinée au CloudOps, parmi lesquelles :

Spot Ocean for Apache Spark

Intégré à la gamme de produits Spot Ocean, Spot Ocean for Apache Spark combine l'automatisation et l'optimisation de l'infrastructure de Spot Wave et Data Mechanics, récemment acquise par NetApp, afin de fournir aux équipes en charge de l'infrastructure la puissance et la flexibilité d'Apache Spark sur Kubernetes, en éliminant la complexité liée à la gestion et au réglage des infrastructures et des charges de travail. Ocean for Apache Spark est désormais disponible en prévisualisation pour les clients d'AWS.

Spot Ocean Continuous Delivery (CD)

Également intégré à la gamme Spot Ocean, Spot Ocean CD étend les technologies clés de Spot by NetApp grâce à une solution permettant la mise à disposition facile et fiable d'applications cloud natives sur Kubernetes. Disponible en prévisualisation privée pour les clients d'AWS à la mi-décembre, Spot Ocean CD permet d'exécuter des déploiements en toute facilité, rapidement et de manière fiable grâce à une vérification continue intégrée et automatisée, conçue pour que les développeurs puissent procéder à leurs déploiements en toute confiance.

Aux côtés de l'infrastructure sans serveur Spot Ocean, ces produits font partie de la gamme étendue de Spot Ocean, assurant automatisation et optimisation intelligentes aux infrastructures et charges de travail cloud natives sur Kubernetes.

CloudCheckr Well-Architected Readiness Advisor

CloudCheckr, société récemment acquise par NetApp, complète la gamme de produits Spot afin de renforcer les capacités d'opérations financières (FinOps) de Spot by NetApp. Spot by NetApp a annoncé aujourd'hui la sortie de CloudCheckr Well-Architected Readiness Advisor, permettant aux fournisseurs de services gérés (FSG) de rationaliser le processus de délivrance d'AWS Well-Architected Reviews, tout en veillant à la conformité des clients AWS via l'AWS Well-Architected Framework pour optimiser le coût, la sécurité, les opérations, la performance et la fiabilité du cloud.

Le Well-Architected Readiness Advisor est disponible sur la plateforme CloudCheckr CMx.

Spot Security

Spot Security permet aux clients de détecter, prioriser et limiter rapidement les menaces et les risques de sécurité les plus sérieux au sein de l'infrastructure cloud. Spot Security est désormais disponible en prévisualisation privée, en premier lieu pour les clients d'AWS.

« Le fait de migrer les applications vers le cloud constitue seulement le premier pas dans l'aventure cloud », a commenté Amiram Shachar, vice-président et directeur général de Spot by NetApp. « La concrétisation de la promesse du cloud exige l'application d'une approche globale dans le cloud, une approche qui tient compte du coût, de la gestion des ressources, de l'optimisation et de la sécurité. Notre portefeuille croissant offre une gamme attrayante de solutions destinées aux opérations cloud, qui permettent aux organisations de se focaliser sur leurs applications plutôt que sur l'infrastructure. »

À propos de NetApp

NetApp est une société mondiale de logiciels, centrée sur les données, et basée dans le cloud, qui permet aux organisations de s'imposer grâce aux données, dans l'ère de la transformation numérique accélérée. La Société fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui leur permettent d'exécuter leurs applications de manière optimale du centre de données au cloud, qu'ils développent dans le cloud, migrent vers le cloud ou créent leurs propres expériences de type cloud sur site. Grâce à des solutions qui fonctionnent dans divers environnements, NetApp aide les organisations à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les bonnes données, services et applications aux bonnes personnes, à tout moment et en tout lieu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com, ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques énumérées sur la page www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

