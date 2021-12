Magali Lemèle reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais





GATINEAU, QC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Outaouais, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année à la dramaturge, metteure en scène et comédienne Magali Lemèle. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, directrice du soutien aux compagnies de création et de production au Conseil, lors du Gala Les Culturiades, tenu hier au Cabaret La Basoche.

« Artiste de théâtre dynamique, curieuse et polyvalente, Magali Lemèle brille dans la région. Sa première création Dans le bleu, qui combine habilement ses passions pour la voile et le théâtre, se démarque par sa prose aussi touchante à lire qu'à écouter », ont mentionné les membres du jury réuni(e)s par le Conseil.

Biographie de l'artiste

Magali Lemèle est comédienne, metteure en scène et auteure engagée sur les deux rives de la rivière Outaouais. Toujours en soif de découvertes, elle cherche constamment à renouveler sa pratique, que ce soit par le biais de projets, de défis artistiques, ou par sa participation à des formations.

Elle signe plus d'une vingtaine de mises en scène, dont les plus récentes sont Jack de Marie-Pierre Proulx, Mambo Italiano de Steve Gallucio et Vie et mort d'un char boiteux de Stéphane Guertin (Créations In Vivo). Son travail lui a valu plusieurs reconnaissances, dont le prix Création du Ministère des industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la Culture de l'Ontario, le prix Rideau Awards - Interprétation féminine de l'année et le prix en arts de la scène - Avant Première Culturiades. Inspirée par les infinies possibilités des métissages artistiques, elle signe avec Dans le bleu sa première oeuvre dramaturgique, publiée aux Éditions Prise de parole. (Source : Éditions Prise de parole)

Une vidéo portant sur la lauréate sera diffusée prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Anne-Marie Dumouchel est une artiste médiatique. Sa pratique de l'image, axée sur la représentation du corps et l'expérience humaine à l'ère du numérique, s'est développée entre Montréal, Gatineau et Ottawa. Titulaire d'une maîtrise en arts visuels de l'Université d'Ottawa, elle enseigne l'art dans diverses institutions. Finaliste au prix Peter Honeywell 2020 et récipiendaire de la bourse de résidence des Culturiades 2020, elle a participé à plusieurs résidences artistiques, notamment au Vermont Studio Center. Son travail a été présenté à travers le Canada et à l'international. (Source : Site Web d'Anne-Marie Dumouchel)

Poète, José Claer écrit comme il respire et il est toujours à bout de souffle. Aussi slameur, il cumule trois romans d'initiation, un recueil de nouvelles et trois recueils de poésie. En faisant son coming out public en tant qu'homme trans, le poète José Claer a amorcé un important changement de cap littéraire. Alors qu'auparavant il « faisait de la dentelle », selon ses propres mots, il fait maintenant du « dental ». (Source : L'interligne)

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Outaouais

Culture Outaouais est un organisme à but non lucratif qui, par ses actions de concertation et de représentation, oeuvre au soutien et à la promotion des efforts des artistes, des organismes et des entreprises culturelles afin d'assurer à la culture, sous ses formes les plus diverses, un développement structurant et un rayonnement manifeste.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

