Ariane DesLions reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en partenariat avec le Conseil de la culture de l'Estrie, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année à l'auteure-compositrice-interprète et fabricoleuse Ariane DesLions. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au CALQ, lors de L'Apéro culturel de l'Estrie.

« Ariane DesLions a récemment connu une période effervescente, parsemée de marques de reconnaissance, dont une première nomination au gala de l'ADISQ. Audacieuses, ses créations démontrent une qualité musicale indéniable et rejoignent le coeur d'une ribambelle d'enfants, à travers des thématiques importantes », ont mentionné les membres du jury réuni(e)s par le CALQ.

Biographie d'Ariane DesLions

Ariane DesLions a un parcours singulier. Auteure-compositrice-interprète et « fabricoleuse », basée à Sherbrooke et diplômée en travail social, elle propose un projet artistique porté par la nécessité de prendre la parole. Elle s'adresse aux enfants à travers des thèmes audacieux et rarement abordés dans la chanson jeunesse : conflits familiaux, immigration, deuil, pauvreté, santé mentale, etc.

À travers une poésie adaptée au jeune public et des mélodies accrocheuses, Ariane DesLions offre des outils en chansons pour accompagner les enfants à traverser les tempêtes du quotidien et à se tricoter de la résilience pour se bricoler des rêves en couleur. La multi-instrumentiste transforme les mots et rafistole des instruments de musique inédits à partir d'objets recyclés : roukistar (guitare), pelalunch à quatre cordes (ukulélé), gougoune o fun, soumariflûte et plusieurs autres.

Une vidéo portant sur l'artiste lauréate sera diffusée prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix cette année étaient l'autrice et metteure en scène Érika Tremblay-Roy et l'artiste visuel Steve Heimbecker.

Steve Heimbecker parcourt les territoires de l'art immersif, multiplie les créations multi-canaux et présente des installations et des concerts explorant l'audio et le visuel. Actif en Estrie depuis plusieurs années, il a réalisé à ce jour plusieurs installations et concerts à Sherbrooke et à l'international (Espagne, France, Royaume-Uni, etc.).

Érika Tremblay-Roy se démarque dans le paysage de la dramaturgie contemporaine québécoise en direction des jeunes publics. Elle écrit et met en scène des formes interdisciplinaires innovantes et contribue au développement de la discipline au Québec et à l'étranger. Ses créations récentes lui ont valu à la fois une reconnaissance marquée de ses pairs et une adhésion importante des publics. Depuis 2015, c'est plus de 500 représentations de ses textes portés à la scène qui ont été jouées, en français et en anglais, touchant des milliers de spectateurs de différents horizons.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture de l'Estrie

Il a pour mission de contribuer à l'essor et à la reconnaissance des arts professionnels ainsi qu'à l'accès à la culture en Estrie.

Étroitement lié au développement culturel de la région depuis 1977, le Conseil de la culture de l'Estrie regroupe et soutient des artistes, des organismes et des travailleurs culturels issus de toutes disciplines artistiques et culturelles sur l'ensemble du territoire de l'Estrie. Souhaitant mobiliser l'ensemble des forces vives de tous les secteurs de la société estrienne, le Conseil privilégie une approche sociétale multisectorielle et pluridisciplinaire. Ses activités de concertation le conduisent à des actions de développement, de sensibilisation, de représentation et de promotion, et lui permettent de jouer un rôle-conseil en arts et en culture auprès de différents partenaires.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

