Selig Group annonce le rachat de MGJ ; il s'agit de la deuxième acquisition annoncée cette année





Selig Group (« Selig »), filiale de CC Industries (« CCI »), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Manufacture Générale de Joints (« MGJ »). Fondée en 1947 et basée près de Lyon, en France, MGJ est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de garnitures à base de mousse. Grâce à des décennies d'investissement, MGJ a développé des produits différenciés à base de mousse pour une large gamme d'applications. Cette fusion confère à Selig des capacités adjacentes hautement complémentaires qui vont lui permettre de desservir plus largement ses clients à l'échelle mondiale et d'accélérer le développement combiné de produits respectueux de l'environnement. Cette transaction est la deuxième acquisition de Selig ces douze derniers mois et reflète la stratégie de la société qui est de renforcer sa croissance et de développer son modèle d'affaires via des solutions complémentaires.

« MGJ est une excellente entreprise qui partage la passion de Selig pour le développement de solutions techniquement différenciées visant à résoudre les problèmes des clients », a déclaré Bill Crown, président et chef de la direction de CCI. « Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir la croissance continue de Selig à l'échelle mondiale et d'accueillir l'équipe de MGJ au sein de la famille Selig. »

Steve Cassidy, président et chef de la direction de Selig, a ajouté : « L'équipe, les produits, les marchés et les capacités de MGJ sont extrêmement complémentaires à ceux de Selig et représentent une opportunité de croissance importante pour l'organisation combinée. Nos cultures sont bien alignées et axées sur le développement de solutions uniques et efficaces pour répondre aux besoins d'emballage de nos clients. »

Stéphane Triquet de MGJ deviendra vice-président de l'unité commerciale Europe de Selig. M. Triquet a déclaré : « Selig constitue un foyer idéal sur le long terme pour les employés comme pour le propriétaire de MGJ, et cela va nous permettre de soutenir nos opérations dans leur prochaine phase de croissance. Il s'agit d'une fusion hautement stratégique, qui nous permet de proposer une offre de solutions plus globale à nos clients à travers le monde. Nous allons continuer de nous focaliser sur des produits innovants de haute qualité et sur le service exemplaire sur lequel comptent nos clients. »

Dans le cadre de l'acquisition, MGJ adoptera le nom de Selig Group pour refléter l'idée d'une équipe unifiée et permettre à l'entreprise combinée de se concentrer sur sa croissance. Les activités se poursuivront dans le site principal de l'entreprise en France.

À propos de Selig Group (www.seligsealing.com)

Selig Group est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'emballage innovantes. La société est le principal fournisseur de solutions innovantes et techniquement différenciées de bouchage et d'aération des contenants, destinées aux secteurs de l'alimentaire, des boissons, des produits pharmaceutiques, des soins de santé, des soins personnels ainsi qu'aux applications industrielles. Selig fabrique également une gamme de stratifiés techniques et de produits d'emballage flexibles en Europe pour ces applications. Les produits de la société sont conçus pour répondre aux besoins de ses clients en termes de fraîcheur, d'intégrité des emballages, de prolongation de la durée de conservation, de fourniture de témoins d'intégrité, de capacité à se développer dans le commerce électronique et de protection de l'identité des marques. Selig est basée à Naperville, dans l'Illinois, aux États-Unis et possède des sites de fabrication et de distribution à travers le monde.

À propos de MGJ (www.mgj.com)

MGJ est le leader technologique mondial des solutions de bouchage de contenants à base de mousse. La société propose une vaste gamme de produits de bouchage à destination des marchés du vin, des spiritueux, des produits pharmaceutiques, des soins personnels, de l'alimentation, des produits ménagers et de l'industrie. Tout au long de son histoire, MGJ s'est développée en élaborant des produits innovants et en fournissant à ses clients une qualité et des services à la fois fiables et constants. La société dessert une clientèle mondiale à partir de ses sites en France, au Canada et en Chine.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 19:40 et diffusé par :