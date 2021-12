Seoul Semiconductor fournit SunLike LED, technologie de reproduction de la lumière naturelle, pour les lampes de bureau de KOIZUMI





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), société mondiale de semi-conducteurs optiques, a annoncé le 2 avoir fourni SunLike, une LED à lumière naturelle, à KOIZUMI FURNITECH Technology Corp., société japonaise de mobilier scolaire. KOIZUMI FURNITECH, entreprise spécialisée dans le mobilier scolaire traditionnel japonais, est une société affiliée du groupe Koizumi, tout comme Koizumi, une entreprise de luminaires haut de gamme.

Seoul Semiconductor a fourni la technologie SunLike à l'entreprise de luminaires KOIZUMI. La technologie SunLike a déjà été utilisée pour l'éclairage de chambre d'enfants et de salon de KOIZUMI en juillet 2020. Elle a cette fois été utilisée pour la lampe de bureau (ECL-111 et ECL-112), ce qui permet de créer un environnement d'apprentissage et de lecture optimal.

La technologie SunLike est la première solution LED au monde, exclusive de Seoul Semiconductor, qui reproduit la courbe du spectre de la lumière naturelle. Technologie reconnue comme étant l'éclairage le plus similaire à la lumière naturelle, elle a remporté la plus haute notation diamant de Underwriters Laboratories (UL), un organisme international de certification d'éclairage. En outre, une étude menée à l'Université nationale de Séoul en Corée, à l'Université de Bâle en Europe et à la Harvard Medical School, et dirigée par le Dr Shadab Rahman, a montré que l'utilisation de l'éclairage avec la technologie SunLike améliorait les capacités d'apprentissage, telles que la mémoire de travail, la précision dans la résolution de problèmes, la vitesse d'apprentissage et la vitesse de traitement cognitif.

Les êtres humains contrôlent la sécrétion de mélatonine, une hormone biologique, en utilisant la longueur d'onde de la lumière entrant par les yeux. La diminution de la sécrétion de mélatonine entraîne une activité physique vigoureuse et une amélioration de la concentration, tandis qu'une sécrétion accrue stabilise le rythme circadien humain et met le corps au repos. L'utilisation de la lumière du matin appliquée avec la technologie SunLike favorise l'activité cérébrale, aidant à améliorer la concentration et la vitesse d'apprentissage des enfants, tandis que la lumière du soir offre un repos confortable.

La lampe de bureau de KOIZUMI FURNITECH avec SunLike offre trois couleurs : lumière du matin (blanc naturel + couleur blanc chaud) pour la concentration, lumière de l'après-midi (couleur blanc naturel) pour la vitesse de traitement cognitif et lumière du soir (couleur blanc chaud) pour la relaxation. De plus, il existe une fonction de minuterie de 45 minutes, adaptée aux heures de classe des élèves du primaire, ce qui aide à maintenir le « cycle d'apprentissage et de repos ».

« L'importance de l'éclairage a été soulignée depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit les activités de plein air des enfants et des étudiants et les a fait passer beaucoup de temps à l'intérieur, à l'abri de la lumière du soleil. », a déclaré un responsable de Seoul Semiconductor. « Nous nous attendons à ce que SunLike, qui reproduit la lumière du soleil, contribue à la santé oculaire et à l'apprentissage de nombreux enfants. »

Seoul Semiconductor a fourni la technologie SunLike pour des lampes de bureau à plusieurs entreprises de luminaires, notamment : à « The Light » de Balmuda, Japon, « Prism », « BY THE M » et « Cozy Light » en Corée, à « Xiaomi » en Chine et à « Rang Dong » au Vietnam.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor est le deuxième plus grand fabricant mondial de LED, classement qui exclue le marché captif, détenant plus de 10 000 brevets. Sur la base d'un portefeuille de produits différencié, Seoul propose une large gamme de technologies et produit en série des produits LED innovants pour l'éclairage intérieur et extérieur, l'automobile, les produits informatiques de type téléphones mobiles, écrans d'ordinateur et autres applications, ainsi que le domaine des produits UV. La société est la première au monde à mettre au point et à produire en série des produits qui sont en train de devenir la norme de l'industrie LED et à dominer le marché mondial, avec notamment : WICOP, une LED sans boîtier ; Acrich, une LED haute tension alimentée en courant alternatif ; nPola, une LED d'une puissance 10 fois supérieure aux LED conventionnelles ; Violeds, une LED de technologie propre ultraviolette de pointe ; une LED à filament de technologie électroluminescente toutes directions ; SunLike, une LED à spectre naturel, et bien plus encore. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 19:05 et diffusé par :