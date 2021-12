Wella Company célèbre son premier anniversaire en tant que société indépendante, dépasse ses objectifs de croissance, et introduit des innovations de rupture ainsi que des capacités de leadership étendues





Wella Company, leader mondial du secteur de la beauté, dont le chiffre d'affaires atteint 100 milliards USD, célèbre aujourd'hui son premier anniversaire en tant que société indépendante. Wella Company possède un portefeuille de produits professionnels et de détail de premier ordre dans les domaines des cheveux, des technologies de la beauté et des ongles, composé de marques emblématiques telles que Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin, Sebastian Professional et ghd. Créée en 1880 en Allemagne, la Société a retrouvé son statut indépendant d'exploitation le 1er décembre 2020, sous la direction du cabinet mondial d'investissement Kohlberg Kravis and Roberts (« KKR »), qui a investi une participation majoritaire, augmentée à deux reprises au cours de l'année passée.

Wella Company a émergé sur fond de pandémie mondiale de COVID-19, durant laquelle la quasi-totalité du secteur professionnel des salons de coiffure ? principale clientèle de la société ? a été confinée. Malgré cet environnement mondial difficile, la société a établi sa stratégie de croissance, axée sur la construction des fondements opérationnels d'une réussite indépendante, et a recruté près de 1 100 personnes à travers le monde, dont quelques-uns des meilleurs leaders de la beauté, de la vente au détail, et des produits de consommation emballés, au sein de son équipe exécutive.

« En cette première année d'existence de la société, notre équipe peut être fière à bien des égards. Nous avons obtenu un statut indépendant dans une période difficile pour le secteur de la beauté, et avons enregistré une solide croissance des revenus à la fois par rapport à 2020 et 2019. Notre exercice, qui a commencé le 1er juillet, a solidement débuté. Notre activité globale est très saine, et nos performances financières dépassent nos objectifs annuels dans tous les segments et toutes les régions », a déclaré Annie Young-Scrivner, PDG de Wella Company. « Nous sommes en bonne voie de croissance à travers le monde. Nous demeurons axés sur la satisfaction des clients et consommateurs, à travers des innovations produits différenciées, et nous poursuivrons notre expansion sur les différents canaux et régions, en libérant le potentiel de nos marques. »

Performances et innovations en matière de produits

Wella Company possède un solide portefeuille de produits innovants, qui délivre d'ores et déjà des résultats en cette première année.

Faits sailants de notre marque emblématique Wella Professionals :

True Grey, pour les consommateurs qui aiment leurs cheveux gris, un produit signé dans 10 salons chaque heure au cours des deux premiers mois dans la région EMOA. Koleston Perfect, coloration permanente professionnelle la plus vendue au monde, a franchi un nouveau palier ? un tube est acheté chaque seconde dans le monde. Les ventes de la gamme Wella Professional Hair Care continuent d'enregistrer une solide croissance à deux chiffres à travers le monde.

Les deux plus grandes marques du portefeuille de vente au détail de soins capillaires de la société, Clairol et Wella, ont bénéficié d'un réinvestissement et d'une refonte de marque. Clairol réalise aujourd'hui de solides gains de parts de marché depuis sept mois consécutifs. Concernant Wella Retail, la marque a enregistré une part de marché record de 24 pour cent au Mexique, elle occupe actuellement la première place sur le marché au Moyen-Orient, et se distingue également comme la marque haut de gamme numéro 1 au Brésil.

OPI, marque de soins ongulaires de premier plan, basée à Los Angeles, et connue pour ses ombrés exceptionnels, a lancé son premier vernis à ongles végan d'origine naturelle, Nature Strong, sur plus de 20 marchés cet été. Nature Strong a enregistré des performances encore plus élevées que prévu, ce qui a contribué à la croissance à deux chiffres du portefeuille.

Tout au long de l'année 2021, Nioxin a connu une croissance à deux chiffres de son revenu net par rapport à 2020, car davantage de consommateurs se sont concentrés sur les soins personnels et les traitements à domicile, notamment pour le soin du cuir chevelu et la perte de cheveux, pendant la pandémie.

Basée à Londres, la marque ghd (good hair day) redéfinit les technologies de la beauté. ghd a tiré parti de ses technologies capillaires brevetées pour lancer Unplugged, un lisseur sans fil convoité à travers le monde. Sa constante croissance à deux chiffres a augmenté avec le lancement de la marque sur le marché chinois, et la vente de 2 500 lisseurs en seulement cinq minutes.

Engagement du secteur

Soutenir les artistes du secteur de la coiffure, afin de garder une longueur d'avance sur les tendances, de parfaire leur art et leurs compétences, fait partie de l'ADN de Wella Company. L'an dernier, Wella Company a organisé plusieurs centaines de classes d'enseignement en ligne, afin d'inspirer et de former les stylistes. Au mois d'avril, alors que le monde était presque entièrement confiné, la Société a produit son premier événement virtuel mondial « WeCreate », réunissant des stylistes de premier plan dans le secteur ainsi que des formateurs pour développer de nouvelles compétences, ainsi que pour redécouvrir leur passion du savoir-faire, et permettre la réouverture réussie de leurs salons à l'issue du confinement. WeCreate a bénéficié à plus de 100 000 professionnels de la beauté dans 100 pays, et la société a reversé au secteur les recettes issues de ces cours ? ce qui représente un investissement d'environ 30 millions USD.

« Nous sommes privilégiés de soutenir le secteur de la coiffure, et croyons en la puissance du soutien aux stylistes et techniciens, qui rendent ce domaine si unique », a déclaré Young-Scrivner. « Ces propriétaires de petites entreprises sont la colonne vertébrale de leur communauté. Nous pensons que la réussite du secteur est également la nôtre. Notre soutien aux propriétaires de salons de beauté à travers le monde ne constitue que l'une des manières pour nous de bâtir une activité axée sur une vocation. »

Équipe de direction

L'équipe de direction de Wella Company inclut des cadres issus d'Europe, d'Asie, du Brésil et des États-Unis, dont près de la moitié sont des femmes. La société ne cesse d'investir dans les meilleurs talents. Les plus récentes nominations au mois de novembre viennent renforcer la capacité de l'équipe de direction dans le secteur mondial de la beauté :

Yannis Rodocanachi a été nommé président pour le continent américain. Yannis apporte avec lui une riche expérience mondiale de la beauté, ayant exercé à la fois au sein de sociétés bien établies de produits de consommation, et dans des startups à forte croissance appuyées par des fonds de capital-investissement dans le domaine des soins capillaires et soins de beauté. Il a exercé chez L'Oréal pendant près de 20 ans, sur l'expansion des gammes de soins capillaires et soins de beauté à travers le monde, et a travaillé aux départements ventes, marketing, ainsi qu'à la direction générale en Europe, en Asie et aux États-Unis. Depuis deux ans, il est PDG de la société BH Cosmetics basée à Los Angeles, où il dirige la transformation de la société axée sur la génération Z, en direction d'une activité diverse, équitable et durable, tout en s'adaptant à la croissance du marché de la vente directe aux consommateurs.

Emmanuel Miran a rejoint le poste nouvellement créé de directeur technologique mondial, dans le cadre d'une démarche visant à intégrer et accélérer les ambitions numériques et technologiques de la société sous l'égide d'une seule et même organisation. Miran apporte avec lui une vaste expérience dans les domaines de la beauté, des biens de grande consommation, des médias, ainsi que des soins de santé, et a occupé plusieurs postes de direction, dont ceux de directeur des systèmes d'information, directeur technologique, et directeur des données, exploitant et monétisant les données et technologies pour favoriser la croissance. Il a travaillé pendant plus de 16 ans chez L'Oréal, à des postes de direction numérique et technologique. Il avait précédemment exercé en tant que directeur technologique et numérique chez Mondelez International, News Corp., et plus récemment International SOS.

L'équipe de direction de la Société inclut également les arrivées de Virginie Costa au poste de directrice financière mondiale, de Gretchen Koback Pursel au poste de directrice mondiale des ressources humaines, ainsi que de Hugh Dineen aux postes de président mondial des marques et directeur marketing mondial, qui ont tous rejoint la Société au mois d'août. Mme Costa est l'une des sept femmes directrices financières mondiales parmi les 25 premières entreprises du secteur de la beauté.

Wella Company compte désormais plus de 6 000 employés dans plus de 100 pays. Actuellement, 57 pour cent des employés de Wella à travers le monde sont des femmes, et 45 pour cent des femmes qui exercent chez Wella occupent des postes de direction ou plus élevés encore. Depuis le 1er décembre 2020, près de 70 % des nouvelles recrues sont des femmes et environ 60 % de l'ensemble des promotions de l'entreprise ont été obtenues par des femmes.

« Notre secteur a pour colonne vertébrale les femmes ? coiffeuses coloristes, stylistes, prothésistes ongulaires. En effet, près de 90 pour cent du secteur des salons professionnels aux États-Unis et au Royaume-Uni est composé de femmes ? les entreprises concernées ayant toutefois rarement pour propriétaire une femme », a noté Young-Scrivner. « Nous entendons soutenir la réussite du secteur dans son ensemble, et nous pensons que cela implique d'apporter notre contribution pour soutenir les femmes dans ce secteur. »

À propos de Wella Company

Wella Company est l'une des principales sociétés mondiales axées sur la beauté, et se compose d'une famille de marques emblématiques, parmi lesquelles Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin, Sebastian Professional, et ghd. Chez Wella Company, nous sommes des innovateurs, déterminés à inspirer les consommateurs et les professionnels de la beauté afin que nos marques leur ressemblent en apparence comme en profondeur. Notre vocation consiste à bâtir la meilleure société de produits de beauté du secteur, au sein de laquelle nos plus de 6 000 employés, dans plus de 100 pays, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes au travail. Guidés par nos valeurs d'entreprise, et animés par l'objectif consistant à créer un impact positif pour les individus, à travers nos produits, comme vis-à-vis de notre planète et de nos sociétés, nous délivrons une croissance durable pour toutes les parties prenantes. Pour en savoir plus sur Wella Company, consultez www.wellacompany.com, et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 18:50 et diffusé par :