Neustar Security Services se focalise sur une croissance accélérée par le biais d'investissements ciblés





Neustar Security Services, LLC ("Neustar Security Services"), fournisseur mondial de premier plan de services de sécurité en nuage assurant le succès des entreprises internationales en ligne, devient la toute dernière société du portefeuille de Golden Gate Capital et de GIC, suite à la vente des solutions de marketing, de risque et de communication de Neustar Inc. ("Neustar") à TransUnion.

Cette scission marque l'entrée de Neustar Security Services dans sa nouvelle phase de croissance avec le soutien focalisé de ses investisseurs et une solide continuité de sa direction. Brian McCann, qui assurait la présidence des activités Sécurité de Neustar depuis 2019, est nommé PDG de Neustar Security Services et dirigera les quelque 250 employés de l'entreprise. Le président et PDG de Neustar, Charlie Gottdiener, siégera en tant que directeur au conseil d'administration de Neustar Security Services. Aux côtés de M. McCann, l'équipe de direction de l'entreprise réunira Anthony Chadd, vice-président principal et directeur des revenus, Carlos Morales, vice-président principal, Solutions, Mark Robinson, vice-président principal, Technologie, et James Willett, vice-président principal, Exploitation.

Ce changement intervient après quatre années d'investissements stratégiques ayant permis à Neustar Security Services de se positionner comme l'un des principaux fournisseurs de services de sécurité en nuage, offrant ainsi une plus grande résilience face aux perturbations et aux cyberattaques. Avec le soutien de Golden Gate Capital et de GIC, Neustar Security Services a réorganisé ses plateformes et a fortement augmenté la capacité et la performance de son réseau pour les services DNS et DDoS, en ajoutant à son portefeuille de produits et à sa gamme de services Ultra Secure un large ensemble de nouvelles solutions et fonctionnalités. La société a par ailleurs lancé des offres intégrées transparentes pour le WAF en nuage et la gestion des robots, afin de garantir la sécurité des applications. Elle a également lancé de nouveaux services de données relatives aux menaces, afin d'accroître la visibilité des plateformes de renseignement stratégique. Les investissements consentis ont amélioré les performances et la sécurité de Neustar Security Services au profit des entreprises clientes actuelles et futures du Global 5000.

"Cette journée est très importante et marque le début d'une nouvelle ère pour Neustar Security Services", déclare M. McCann. "Grâce à l'exécution réussie de sa stratégie de transformation sur plusieurs années, Neustar Security Services a mis en place une plateforme extrêmement évolutive, intégralement en nuage, capable de prendre en charge plusieurs services de sécurité critiques en offrant le meilleur service et les meilleures performances du secteur. Nos principaux services de sécurité DNS, DDoS et applicatifs apportent la meilleure combinaison de performance, de disponibilité et de sécurité du secteur pour toute entreprise. L'équipe chargée des services de sécurité de Neustar restera concentrée sur la fiabilité et la réalisation de notre engagement à dépasser toujours plus les attentes de nos clients, tout en développant d'autres services de pointe et en continuant à étendre notre présence mondiale."

Rishi Chandna, directeur général de Golden Gate Capital, déclare : "Les cyberattaques sophistiquées ne cessent d'évoluer, et nous restons impressionnés par la capacité de Neustar Security Services à aider ses clients à faire face aux nouveaux défis et menaces. Neustar Security Services dispose d'une plateforme, d'une vision et d'une stratégie remarquables qui lui permettront de générer une valeur et une croissance significatives, et nous sommes ravis de nous associer à Brian et à sa brillante équipe pour soutenir l'entreprise dans ce prochain cycle."

"Golden Gate Capital et GIC sont résolus à concrétiser une stratégie d'investissement ciblée visant à soutenir la capacité de Neustar Security Services à développer et à améliorer en permanence sa technologie et ses services de pointe", déclare M. Gottdiener. "Nous sommes persuadés que le fait de canaliser les efforts de l'entreprise en tant qu'entité autonome lui conférera une plus grande agilité et un plus grand dynamisme pour répondre aux demandes énormes et croissantes du marché en matière de solutions de sécurité nuagique."

Au-delà de l'offre de services récemment intégrés au portefeuille Ultra Secure, la société entend continuer à renforcer ses capacités en matière de ventes, de marketing et de services, tout en capitalisant sur son offre de canaux récemment actualisée et relancée, l'Ultra Secure Partner Program, qui vise à mieux servir sa base de clients du Global 5000.

Neustar Security Services assurera la continuité du soutien à sa clientèle mondiale d'entreprises depuis son siège actuel de Sterling, en Virginie.

À propos de Neustar Security Services

Les plus grandes marques mondiales confient à Neustar Security Services le soin de protéger leur infrastructure numérique et leurs activités en ligne. Neustar Security Services propose une suite de services en nuage sécurisés, fiables et disponibles pour assurer la prospérité des entreprises internationales en ligne. La suite de solutions Ultra Secure proposée par l'entreprise protège les réseaux et les applications des sociétés contre les risques et les interruptions de service, garantissant ainsi aux entreprises et à leurs clients des interactions exceptionnelles en permanence. En proposant le service le plus performant du secteur, la gamme de services de sécurité critiques de Neustar Security Services offre les meilleurs DNS, applications et réseaux, y compris la gestion des DDoS, WAF et Bot, ainsi que des services de diffusion des menaces à ses clients du Global 5000 et autres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.home.neustar/security-solutions.

À propos de Golden Gate Capital

Golden Gate Capital est une société d'investissement en fonds propres basée à San Francisco, dont les capitaux engagés s'élèvent à plus de 19 milliards de dollars. Les administrateurs de Golden Gate Capital ont derrière eux une riche expérience en matière d'investissement à travers un grand nombre de secteurs et de catégories de transactions. Il s'agit notamment de privatisations, de cessions d'entreprises et de recapitalisations, ainsi que d'investissements par la dette et les fonds publics. Les investissements notables dans les logiciels et les services technologiques parrainés par Golden Gate Capital concernent notamment Infor, BMC Software, LiveVox, Vector Solutions, Ex Libris, 2020 Technologies et Ensemble Health Partners. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.goldengatecap.com.

À propos de GIC

GIC est une société d'investissement mondiale de premier plan établie en 1981 pour garantir la pérennité financière de Singapour. En qualité de gestionnaire des réserves de change de Singapour, nous privilégions une approche rigoureuse et à long terme en matière d'investissement. Nous bénéficions d'une position unique dans une vaste gamme de catégories d'actifs et de stratégies actives à l'échelle mondiale. Nous investissons notamment dans les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, le capital-investissement, le capital-risque et les infrastructures. Notre stratégie à long terme, nos capacités multi-actifs et notre réseau mondial font de nous un investisseur de choix. Notre objectif est d'apporter une valeur ajoutée significative à nos investissements. Basés à Singapour, nous comptons sur une équipe internationale de plus de 1 800 collaborateurs répartis dans dix centres financiers stratégiques, et disposons d'investissements dans plus de 40 pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 18:45 et diffusé par :