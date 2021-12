Alteia signe un contrat de financement de 15 millions d'euros avec la BEI afin d'accélérer son développement dans le secteur deep tech de l'intelligence artificielle appliquée aux données visuelles.





La banque européenne d'investissement (BEI) et la start-up toulousaine Alteia spécialisée dans le développement de logiciels d'intelligence artificielle annoncent la signature d'un accord de financement d'un montant de 15 millions d'euros.

Cet accord s'inscrit dans la stratégie de la BEI de renforcement de l'innovation dans le secteur de la deep tech et de la compétitivité de l'Union européenne dans le domaine stratégique de l'intelligence artificielle industrielle et du traitement de données.

L'opération vise à permettre à Alteia de continuer à développer ses technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux données visuelles et à soutenir la croissance et la visibilité de son offre plateforme pour entreprise.

Alteia est la plateforme d'intelligence visuelle pour les entreprises. Elle fournit les outils et services permettant de développer des applications d'IA de manière plus efficace et plus rentable que les autres approches. Par rapport à ses concurrents, l'approche plateforme de Alteia induit des durées et coûts de développement et déploiement très attractifs pour les clients. Située au coeur de l'Aerospace Valley à Toulouse, Paris et en Californie, l'équipe de développement d'Alteia comprend les meilleurs spécialistes en vision par ordinateur, analyse d'images spatiales et ingénierie logicielle.

« Les grands groupes intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle dans leurs activités. Ces entreprises choisissent généralement le modèle de plateforme (Platform as a Service), sur laquelle elles peuvent s'appuyer pour accélérer le développement, le déploiement et l'industrialisation d'applications d'IA, tout en restant garantes de l'expertise métier » déclare Michael de Lagarde, président directeur général et cofondateur d'Alteia. « Avec ses premiers déploiements à l'échelle réussis, Alteia a prouvé qu'elle propose la solution la plus avancée et la plus évolutive pour que les grandes entreprises agrègent et intègrent leurs données visuelles efficacement. Ce financement de la BEI, poursuit-il, nous permet d'accélérer notre activité dans un contexte où la transformation digitale devient l'un des enjeux stratégiques majeurs dans tous les secteurs d'industrie.»

« La BEI se félicite de pouvoir accompagner dans son développement une entreprise aussi prometteuse que Alteia sur le marché à très fort potentiel de l'intelligence visuelle des données, déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. En fournissant des solutions très novatrices à de nombreuses activités agricoles et industrielles, les technologies développées par Alteia sont de nature à apporter des avantages compétitifs à un grand nombre d'acteurs publics et privés dans leur transformation numérique et au-delà de répondre aux attentes de leurs clients et usagers en leur apportant de meilleurs produits et services. Dans la bataille mondiale qui se joue aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle et du traitement de données toujours plus nombreuses et complexes, la réussite d'entreprises telles qu'Alteia revêt une importance stratégique pour l'Europe ».

