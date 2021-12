NanoXplore fournit une mise à jour sur l'activité de négociation





MONTRÉAL, 01 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF) publie ce communiqué de presse pour commenter les récentes activités de négociation de ses actions. La Société annonce qu'elle n'est au courant d'aucun développement d'affaires important et non divulgué et qu'elle n'a actuellement aucun changement important à signaler.



La Société n'est également au courant d'aucun changement important non divulgué lié à la Société qui expliquerait les mouvements récents du prix de ses actions ordinaires. La Société tiendra le marché informé si nécessaire.

À propos de NanoXplore

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons également des produits de composite et des produits de plastique standards et sur mesure enrichis de graphène à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, au Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Soroush Nazarpour

Président et chef de la direction

NanoXplore inc.

514 935-1677

info@NanoXplore.ca

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 17:50 et diffusé par :