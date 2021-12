PPG élargit sa production en Allemagne de revêtements transparents destinés aux équipementiers automobiles





PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd'hui le démarrage de sa production élargie de revêtements transparents destinés aux équipementiers automobiles, dans son usine d'Erlenbach, en Allemagne. Le projet de 3 millions EUR double pratiquement la capacité du site pour les revêtements transparents haut de gamme, et s'appuie sur une technologie de fabrication de pointe, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, la durabilité et la flexibilité, par rapport aux processus habituels.

« Il s'agit d'un investissement important grâce auquel nous allons pouvoir continuer à répondre à la demande régionale croissante pour nos revêtements transparents haut de gamme, qui offrent une finition de classe mondiale, l'apparence et la durabilité supérieures, exigées par notre clientèle », a déclaré Roald Johannsen, vice-président du département Revêtements pour équipementiers automobiles, Région Europe, Moyen-Orient et Afrique, chez PPG. « Recourir à une technologie de fabrication de pointe nous permet également de bénéficier d'une flexibilité accrue pour fabriquer différents produits en plusieurs tailles de lots, de la manière la plus durable possible. »

PPG a acquis le site d'Erlenbach auprès d'Hemmelrath en 2019, afin d'élargir son offre de revêtements automobiles et ajouter des capacités de formulation et de fabrication. Le nouveau site de revêtements transparents utilise un processus de production entièrement automatisé, à la pointe de la technologie, et hautement durable, qui permet d'offrir des délais de fabrication plus courts et plus rapides et de disposer d'opérations de manufacture plus souples couvrant différentes tailles de lots, celles-ci pouvant aller jusqu'à 25 tonnes métriques.

« Cet investissement fait de notre usine d'Erlenbach un centre d'excellence pour les revêtements transparents, car nous utilisons les meilleures technologies qui soient pour fournir des revêtements de qualité supérieure, très durables et résistants aux rayures et aux produits chimiques », a déclaré M. Johannsen. « Cela renforcera encore davantage notre position de fabricant leader de revêtements transparents les plus sophistiqués et innovants, aptes à répondre aux spécifications de qualité et de performance les plus exigeantes des équipementiers, voire de les dépasser. »

PPG : NOUS PROTÉGEONS ET EMBELLISSONS LE MONDEtm

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et livrer les peintures, revêtements et matériaux auxquels nos clients font confiance depuis plus de 135 ans. Passionnés de créativité, nous résolvons, en collaboration étroite avec nos clients, leurs plus grands défis pour trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social de Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 75 pays et avons réalisé un chiffre d'affaires net de 13,8 milliards USD en 2020. Nous servons des clients dans les marchés de la construction, des produits de consommation, de l'industrie, du transport et de l'après-vente. Pour en savoir plus, consultez le site www.ppg.com.

Nous protégeons et embellissons le monde est une marque de commerce, et le logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc.

CATÉGORIE : Revêtements destinés aux équipements automobiles

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 17:25 et diffusé par :