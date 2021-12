Kymeta et OneWeb s'associent pour développer un terminal utilisateur à panneau plat, destiné au réseau en OTB, afin de prendre en charge les solutions terrestres fixes, ouvrant ainsi la voie aux futures solutions mobiles terrestres et de mobilité...





Kymeta (www.kymetacorp.com), société de communications qui mondialise le mobile, et OneWeb (www.oneweb.world), société de communications satellite en orbite terrestre basse (OTB), ont annoncé aujourd'hui un accord de développement conjoint (ADC), visant à développer un terminal utilisateur à panneau plat et à guidage électronique innovant, compatible avec le réseau de OneWeb, afin de prendre en charge les applications terrestres fixes, et ouvrant la voie à diverses applications de mobilité, telles que le mobile terrestre, le maritime et d'autres besoins de mobilité du futur.

La technologie d'antenne à panneau plat, Kymetatm u8, fournit une solution innovante qui interopère avec la constellation satellite en OTB de OneWeb, et prend en charge à la fois la technologie Communication on the Pause (COTP) et la future technologie Communications on the Move (COTM) pour les clients militaires et gouvernementaux, les premiers intervenants, les besoins maritimes, d'entreprise, et autres clients commerciaux. Le terminal basé sur Kymeta u8 fournira les avantages d'interopérabilité entre les services en OGS et les services en OTB OneWeb afin de renforcer la portée des solutions de terminaux.

« Cet ADC officialise nos efforts collaboratifs et notre engagement consistant à commercialiser une antenne innovante à guidage électronique, qui est à la fois clé en main et compatible avec le réseau en OTB à croissance rapide, de OneWeb », a déclaré Neville Meijers, directeur de la Stratégie et du Marketing, chez Kymeta. « Nous nous réjouissons de cet effort conjoint au profit de nos clients communs. »

« Le produit pionnier u8 de Kymeta ne nécessite aucun composant mécanique pour se diriger vers un satellite, et le jumelage avec notre réseau en OTB fournira aux gouvernements, aux entreprises et aux collectivités, des services de communication à haut débit et faible latence, à des tarifs compétitifs », a souligné pour sa part Michele Franci, responsable des Prestations et opérations, chez OneWeb. « Ce partenariat représente un atout précieux pour notre stratégie de produit globale, en proposant un nouveau choix formidable aux clients de OneWeb, et contribue à renforcer notre vision consistant à fournir une connectivité fluide, résiliente et mobile aux endroits et aux moments les plus opportuns. »

En vertu du nouvel ADC, les équipes techniques de OneWeb et de Kymeta collaboreront afin de veiller à ce que le terminal réponde aux spécifications techniques requises en termes de compatibilité avec le réseau de OneWeb.

L'annonce intervient quelques mois seulement après la collaboration précédente entre Kymeta et OneWeb, concernant un programme pilote visant à tester et présenter avec succès un terminal utilisateur à panneau plat, terrestre, compatible OTB et OGS, à Toulouse, en France, et qui a suscité un vif intérêt de la part des clients. Les deux sociétés entendent lancer leur nouvelle solution sur le marché, d'ici le troisième trimestre 2022.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, une société de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite, de la société, et offre au marché des solutions clé en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, ainsi que des services sur mesure, axés sur le client, dont les exigences de mission sont satisfaites, voire dépassées. Ces solutions, combinées à l'antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services Kymeta Connecttm, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s'orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur kymetacorp.com

À propos de OneWeb

OneWeb est un réseau mondial de communications alimenté depuis l'espace, dont le siège social se situe à Londres, et qui offre une connectivité pour les gouvernements, les entreprises et les collectivités. La société met en oeuvre une constellation de satellites en orbite terrestre basse avec un réseau de stations passerelles mondiales et toute une gamme de terminaux utilisateurs, afin d'offrir des services de communications, abordables, rapides, à haut débit et faible latence, connectés à l'avenir de l'IdO, ouvrant ainsi la voie vers la 5G pour tous, partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.oneweb.world

