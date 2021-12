Eurofins Environment Testing lance l'autocollecte de sang PFAS Exposuretm





Les substances alkyles per- et polyfluorées (PFAS), telles que le PFOA et le PFOS, connues sous le nom de « produits chimiques éternels », ont la particularité de résister à la dégradation naturelle dans l'environnement et dans le corps humain. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) signalent que l'exposition à ces produits chimiques peut avoir des effets néfastes sur la santé.

Dans le cadre d'une avancée considérable pour l'identification des PFAS par test sanguin, Eurofins Environment Testing (Paris : ERF) et ses partenaires de recherche ont développé un kit d'auto-prélèvement, le PFAS Exposuretm. Ce kit est le premier de ce type et ne demande qu'une simple piqûre au bout du doigt. Jusqu'à présent, les tests de dépistage des PFAS dans le sang reposaient sur l'estimation du sérum dans le sang total et nécessitaient une prise de sang effectuée par un professionnel de santé.

Connaître les concentrations de PFAS dans le sang peut aider à comprendre l'exposition aux PFAS provenant de la profession, de l'alimentation, de l'eau potable, de l'air à l'intérieur et des produits de consommation comme les ustensiles de cuisine et les vêtements, ainsi que les effets environnementaux qu'ils ont sur les êtres humains.

Les kits de test sanguin d'Eurofins, PFAS Exposuretm, sont une solution tout-en-un comprenant les éléments essentiels pour les échantillons auto-prélevés et le transport, ce qui permet aux participants de prélever eux-mêmes des échantillons chez eux ou sur le lieu de travail, et de les envoyer directement au laboratoire.

Le kit PFAS Exposure est disponible par l'intermédiaire de l'entreprise de tests de santé à domicile d'Eurofins, empowerDX. Les kits peuvent être achetés en ligne pour un montant de 399 dollars et sont expédiés directement au domicile ou sur le lieu de travail du client.

Améliorer les connaissances de la concentration des PFAS dans le sang

Eurofins fournira des données pour 47 composés PFAS dans le sang total, en élargissant l'étude et la base de données du CDC National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) où 16 composés PFAS sont indiqués dans le sérum.

Le réseau d'Eurofins Environment Testing aux États-Unis contribue à un environnement propre et sûr en fournissant des services d'analyse, de contrôle et de conseil à un large éventail d'entreprises industrielles, de consultants en environnement, d'entrepreneurs, de distributeurs et d'autorités gouvernementales.

empowerDX est la boutique en ligne de tests de santé faciles à effectuer à domicile. empowerDX est spécialisée dans les tests COVID-19 autorisés par la FDA, ainsi qu'en matière de santé des femmes, de santé des hommes, de santé sexuelle et de tests de bien-être général. empowerDX est bien placée pour devenir le leader du marché des autotests diagnostiques et non diagnostiques de pointe.

Eurofins teste pour la vie. Comptant plus de 55 000 collaborateurs répartis sur un réseau de 900 laboratoires dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

