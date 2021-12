L'Empire Vie annonce des nominations à des postes de haute direction





Edward Gibson assume les fonctions de gestion du capital et d'actuaire en chef et

Rebecca Rycroft est nommée chef des finances

KINGSTON, ON, le 1er déc. 2021 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie a annoncé aujourd'hui la nomination de J. Edward Gibson, FCIA, FSA au poste de vice-président principal, Gestion du capital, et actuaire en chef et de Rebecca Rycroft, FCIA, FSA, au poste de vice-présidente principale et chef des finances.

Rebecca Rycroft est entrée au service de la société plus tôt cette année. Elle assume le rôle de chef des finances que lui cède Edward Gibson, FCIA, FSA, qui occupe les postes de chef des finances et actuaire en chef depuis 2018.

« La gestion du capital représente un aspect de plus en plus crucial de nos activités. Cette nomination souligne le leadership et l'expertise exceptionnels d'Edward dans les domaines de l'actuariat, de la préservation du capital et de la croissance du capital », explique Mark Sylvia, président et chef de la direction. « Nous avons recruté Rebecca à l'Empire Vie avec la perspective qu'elle adopte le poste de chef des finances après une courte période de transition. Depuis, elle a fait preuve d'un leadership extrêmement fort et du niveau de connaissances et d'expérience nécessaire pour relever les défis complexes d'aujourd'hui en matière de communication de l'information et de planification financière. »

La société a également annoncé la nomination au niveau de la haute direction dans les secteurs des technologies de l'information, de la sécurité de l'information, de la conformité règlementaire et des services juridiques.

Chris Volk est nommé vice-président principal et chef des technologies; Grace Kennedy est nommée vice-présidente, Services d'entreprise, TI et chef de la sécurité de l'information; Christine Jewell, CPA, CGA, CIA est nommée vice-présidente et chef de la conformité, et Gillian Purvis, LLB, est nommée chef adjointe du contentieux.

À propos de l'Empire Vie

Fondée en 1923 et filiale de E-L Financial Corporation Limited, l'Empire Vie offre aux Canadiennes et aux Canadiens des produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour accumuler un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 30 septembre 2021, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 19 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez son site Web au empire.ca pour obtenir plus de détails.

