Réussite de la première visite du ministre Fraser au Guatemala

VILLE DE GUATEMALA, Guatemala, le 1er déc. 2021 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Je suis fier aujourd'hui d'avoir terminé une visite productive au Guatemala. En tant que président actuel de la Plateforme de soutien du Cadre régional global de protection et de solutions (connu sous l'acronyme MIRSP) pour l'Amérique centrale et le Mexique, j'ai représenté le Canada à la réunion ministérielle annuelle où nous avons discuté d'une coopération accrue pour gérer les défis migratoires dans la région.

« J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et des représentants de haut niveau des États-Unis et de pays de l'Amérique centrale.

« Nous avons discuté de la situation critique des personnes déplacées de force dans la région, et réaffirmé que le Canada est déterminé à collaborer avec d'autres États pour renforcer les systèmes de protection, promouvoir une migration sûre et ordonnée, et s'attaquer aux causes profondes qui poussent les gens à quitter leur foyer - notamment la criminalité, la pauvreté et la violence.

« J'ai aussi visité plusieurs communautés et pu constater moi-même les réalités complexes des personnes déplacées de force, et à quel point les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables. Leurs besoins uniques doivent être pris en compte alors que nous collaborons pour mettre en oeuvre des initiatives ciblées dans le cadre de notre engagement global de protéger les femmes et les filles en déplacement, et de leur donner le pouvoir d'agir.

« Lors de mes entretiens avec le Haut-Commissaire Grandi, nous avons discuté de la collaboration du Canada avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur les questions internationales urgentes relatives à la protection des réfugiés et sur la meilleure façon dont la plateforme de soutien du MIRPS pourrait aider. Nous avons également discuté de la grande valeur qu'accorde le Canada à son partenariat avec le HCR au sujet de l'Afghanistan et de la réinstallation en général, ainsi que du besoin d'élargir les voies complémentaires pour les réfugiés, y compris par l'intermédiaire de programmes d'immigration économique.

« Pour répondre efficacement aux défis dans la région, il faut un grand groupe d'intervenants et de partenaires qui travaillent ensemble. Au moyen de cette approche dynamique dirigée de façon régionale, nous pouvons nous appuyer sur les mesures adoptées à ce jour, protéger les plus vulnérables, et mieux soutenir les communautés qui accueillent si généreusement ces personnes.

« En terminant, je tiens à remercier sincèrement le gouvernement du Guatemala pour la chaleureuse hospitalité qui nous a été offerte, à moi et aux autres délégués du MIRPS, lors de notre visite. »

