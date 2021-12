Bracelets antirapprochements pour la protection des victimes - Le réseau à coeur d'homme salue l'adoption d'une mesure forte pour la prévention de la violence conjugale





QUÉBEC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - À coeur d'homme - réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence se réjouit de l'annonce gouvernementale pour le déploiement de bracelets antirapprochements à travers la province. Pour l'association, cette mesure supplémentaire pour renforcer la protection des victimes dans une approche axée sur la prévention est un pas de plus dans la bonne direction.

Audace réfléchie

À coeur d'homme estime que l'intégration de bracelets antirapprochements est une mesure audacieuse qui répond à un besoin réel de prévention et de protection contre les homicides conjugaux lorsqu'elle est appliquée à la suite d'une évaluation rigoureuse du niveau de risque. La question, bien que sensible, a toutefois été dument étudiée dans les derniers mois. Ainsi, les investissements de 41 M$ sur cinq ans permettront de déployer une mesure réfléchie et qui est appuyée par les experts oeuvrant dans la lutte aux violences conjugales et familiales.

Préalablement au déploiement de la mesure, à coeur d'homme a été consultée et a eu l'occasion de présenter certaines préoccupations relativement à l'application concrète de la solution. Les particularités d'application en contexte régional, par exemple, ont pu être considérées en amont de l'élaboration de la mesure. Selon l'association, les moyens à mettre en place pour en faire une méthode d'intervention positive ont été prévus.

Poursuivre les efforts pour une prévention plus complète

À coeur d'homme souligne ce pas dans la bonne direction, mais tient également à rappeler l'importance de déployer davantage d'efforts en prévention primaire, c'est-à-dire dans des mesures qui permettent de réduire les risques de comportements violents en première instance. En effet, si les bracelets antirapprochements peuvent s'avérer efficaces pour inciter un auteur de violence à respecter les mesures d'éloignement ou les interdits de contact avec la victime, ce dispositif vise exclusivement les contrevenants ayant été impliqué dans un premier événement de violence. Il s'agit donc d'une mesure de prévention dite tertiaire.

En ce sens, à coeur d'homme poursuit ses discussions avec le gouvernement pour veiller à la mise en place de mesures préventives additionnelles. Ces discussions permettraient notamment de répondre à d'autres recommandations du Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale dévoilé en décembre 2020, notamment celles visant à rendre plus accessibles les services offerts aux auteurs de violence conjugale partout au Québec.

Citation

«?Nous sommes satisfaits de voir que le gouvernement est en action pour résoudre la problématique de la violence conjugale au Québec. C'est bien de voir que les mesures fortes, innovantes, et appuyées par les experts en intervention psychosociale sont déployées, et non seulement étudiées. Le contexte des derniers mois a été particulièrement difficile dans notre secteur d'intervention et l'annonce du jour vient mettre un peu plus de vent dans nos voiles pour poursuivre nos efforts de prévention de la violence.?»

-- Sabrina Nadeau, directrice générale d'à coeur d'homme

À propos d'à coeur d'homme

À coeur d'homme - réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence est une association regroupant 31 organismes communautaires autonomes, répartis sur l'ensemble du territoire québécois, qui viennent en aide aux hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal et familial. Chacun des organismes membres travaille à la promotion active des relations égalitaires. Dans la dernière année, l'association est venue en aide à plus de 14?000 personnes, contribuant ainsi à améliorer la sécurité des femmes et des enfants victimes de violences conjugales et familiales au Québec.

