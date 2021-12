TaiwanPlus tient son premier festival du film en proposant une sélection de 10 films taïwanais parmi lesquels plusieurs classiques des premières heures de Ang Lee





TaiwanPlus, nouveau service mondial de streaming vidéo en langue anglaise, a lancé un programme de cinéma taïwanais proposant une sélection de dix films qui illustrent la diversité de la culture, des peuples et de l'histoire de Taïwan. La collection la plus emblématique n'est autre que la trilogie « Father Knows Best ». Aspect à souligner, c'est la première fois que ces films sont disponibles ensemble en streaming sur Internet. Les talents de réalisateur de Lee, dans la manière de réunir les membres d'une famille pour créer des moments de tension et de tendres instants comiques, s'expriment pleinement dans la trilogie PUSHING HANDS (1991), SALÉ SUCRÉ (1994), et GARÇON D'HONNEUR (1993).

Le célèbre acteur Sihung Lung apparaît comme le parfait père traditionnel taïwanais, dans plusieurs rôles évoquant la douce amertume d'un homme qui prend de l'âge, et qui s'efforce de réunir la famille de chaque personnage. Saluée pour ses représentations débridées de la dynamique familiale orientale, cette collection est disponible gratuitement jusqu'au 31 décembre 2021 pour les spectateurs internationaux en dehors des États-Unis, du Canada, du Mexique, de l'Allemagne et de la France, sur TaiwanPlus.com, via la nouvelle section Cinéma du site Web, et téléchargeable sur l'application mobile TaiwanPlus.

Sept autres films seront également présentés jusqu'au 31 décembre 2021, et offriront aux spectateurs un retour dans le temps au travers de plusieurs films taïwanais parmi les plus formidables, en dehors de la nouvelle vague cinématographique taïwanaise. « Les films sont le meilleur moyen de véhiculer la culture et les émotions. Au travers de ces dix films aux époques et aux thèmes différents, nous offrons au public une fenêtre sur la culture et la diversité de Taïwan », a déclaré Joanne Tsai, PDG de TaiwanPlus.

Outre les célèbres films de Ang Lee, le programme présente plusieurs films réalisés par Chung Mong-hong, qui a récemment remporté les prix de Meilleur long-métrage narratif et de Meilleur scénario original pour THE FALLS (2021) lors des Golden Horse Awards de cette année. Le duo After Death nous fait découvrir des films taïwanais contemporains plus audacieux, qui osent plonger dans des récits plus sombres. THE FOURTH PORTRAIT (2010) raconte l'histoire d'un fils abandonné après la mort de son père, tandis que dans SOUL (2013), le mystérieux malaise d'un jeune chef restaurateur nous conduit vers une terrifiante possession spirituelle dans les montagnes.

Un trio de films remasterisés inclut deux films culte en noir et blanc de l'époque taïwanaise hollywoodienne des années 1960 ? THE FANTASY OF DEER WARRIOR (1961), VENGEANCE OF THE PHOENIX SISTERS (1968), et WHEEL OF LIFE (1983), une anthologie réalisée par King Hu, faisant apparaître trois personnages principaux qui se réincarnent à chaque étape dans le même triangle amoureux étrange.

La série s'achève sur deux documentaires. Dans SMALL TALK (2016) de Huang Hui-chen, et après 20 ans de travail sur ce film, la réalisatrice tente de confronter et de réconcilier les souvenirs d'un passé douloureux avec sa mère, une guide spirituelle lesbienne taoïste. Pendant ce temps, dans ARCHIVING TIME (2019), les spectateurs suivent une équipe de l'Institut taïwanais du film et de l'audiovisuel, chargée de la préservation des films, dans son travail de préservation de bobines de films abîmées, oeuvres que le monde n'a encore jamais vues.

Visionner gratuitement @https://tw.plus/twxgh

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 15:10 et diffusé par :