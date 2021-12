LintonPharm annonce l'administration de la première dose dans le cadre d'un essai clinique de Phase 1 portant sur catumaxomab dans le traitement du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire et ne répondant pas au bacille Calmette-Guérin





LintonPharm Co., Ltd., une société biopharmaceutique de stade clinique basée en Chine axée sur le développement d'anticorps bispécifiques engageant les lymphocytes T pour l'immunothérapie anticancer, annonce l'administration de la première dose dans le cadre du programme d'essais cliniques de Phase 1/2 de la Société évaluant le catumaxomab (clinicaltrials.gov: NCT04799847), un anticorps bispécifique monoclonal étudié pour le traitement du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (CVNIM) et ne répondant pas au bacille Calmette-Guérin (BCG).

"Le lancement de notre essai de Phase 1 portant sur catumaxomab pour le traitement du CVNIM représente une étape majeure de notre programme clinique d'évaluation du catumaxomab comme traitement ciblé de tout un éventail de cancers", déclare Robert Li, PH.D., DABT, cofondateur et PDG de LintonPharm. "Les patients ayant échoué avec le BCG suite à un CVNIM requièrent de nouveaux traitements en raison des limites des thérapies actuelles qui aboutissent à un mauvais pronostic, notamment des taux élevés de récidive de la tumeur, une dysfonction vésicale et un suivi médical à vie. Sur la base de données précliniques encourageantes et de l'expérience clinique auprès des patients ayant déjà reçu catumaxomab dans le cadre du programme d'utilisation à titre exceptionnel, nous sommes confiants que catumaxomab constituera un candidat d'immunothérapie très prometteur pour les patients atteints de CVNIM ayant échoué avec le BCG."

Une publication récente a indiqué des bénéfices cliniques de catumaxomab dans le cadre du programme d'utilisation exceptionnelle chez des patients atteints de CVNIM récurrent à EpCAM positif. Il convient de noter que catumaxomab était bien toléré et a présenté des performances prometteuses en termes de contrôle tumoral[1]. Sur la base des données et du potentiel de développement, catumaxomab pourrait fournir un traitement réalisable, sûr et efficace pour les patients atteints de CVNIM, à condition d'être approuvé.

Le cancer de la vessie est le 10e cancer le plus couramment diagnostiqué à travers le monde, avec environ 573 000 nouveaux cas en 2020. Un CVNIM est diagnostiqué dans 75 pour cent des cas environ[2][3]. Actuellement, les principaux traitements du CVNIM incluent la résection transurétrale, la chimiothérapie et le BCG par voie intravésicale[3].

À propos du catumaxomab

Le catumaxomab a été approuvé par l'Agence européenne des médicaments en 2009 pour le traitement de l'ascite maligne. Il s'agit d'un anticorps bispécifique qui se lie à une glycoprotéine transmembranaire sur la cellule tumorale ? la molécule d'adhérence des cellules épithéliales (EpCAM) ? et à la CD3 sur le lymphocyte T, et recrute également des cellules immunitaires accessoires par liaison Fc?R. Le catumaxomab détruit les cellules tumorales en déclenchant une cytotoxicité cellulaire par l'entremise des lymphocytes T et des cellules accessoires et induit potentiellement des effets vaccinaux à long terme qui ont été constatés chez des modèles animaux.

Le catumaxomab a été récemment autorisé par les autorités réglementaires chinoises, taïwanaises (chinoises) et sud-coréennes aux fins de la réalisation d'un essai clinique mondial de Phase 3 pour le traitement de patients atteints d'un cancer gastrique avancé. (clinicaltrials.gov: NCT04222114).

À propos de LintonPharm

LintonPharm Co., Ltd. est une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur la recherche, qui se consacre au développement d'anticorps bispécifiques innovants impliquant les lymphocytes T dans le but de transformer les tumeurs malignes en affections gérables et, éventuellement, curables. LintonPharm a développé plusieurs plateformes d'anticorps bispécifiques possédant un vaste potentiel en termes de profils affinés d'efficacité et de sécurité, d'effets durables et d'efficacité de la CMC. Le pipeline actuel de la Société comprend plusieurs traitements en cours de développement pour le cancer du sang et les tumeurs solides. Sa principale molécule, catumaxomab, est en cours d'évaluation dans le cadre d'essais cliniques pour le traitement du cancer gastrique avancé et du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.lintonpharm.com.

[1]. Ruf P, Bauer HW, Schoberth A, Kellermann C, Lindhofer H (2021). First time intravesically administered trifunctional antibody catumaxomab in patients with recurrent non muscle invasive bladder cancer indicates high tolerability and local immunological activity. Cancer Immunology, Immunotherapy. http://doi.org/10.1007/s00262-021-02930-7 [2]. Organisation mondiale de la santé (OMS). Globocan 2020. Global Cancer Observatory. Consulté le 7 janvier 2021. https://gco.iarc.fr/ [3]. Kamat AM, Hahn NM, Efstathiou JA, et al. (2016) Bladder cancer. Lancet 2016. 388: 2796-810. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30512-8

