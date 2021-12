Le Volvo C40 Recharge 2022 : dévoilement du prix et début des réservations en ligne





RICHMOND HILL, ON, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Le Volvo C40 Recharge, le premier véhicule Volvo uniquement offert en version entièrement électrique, aura un PDSF de 72 600 $ au Canada. Ce dernier arrivé dans la famille de véhicules électriques de Volvo présente tous les avantages d'un VUS, mais avec un design plus bas et plus élégant. Il s'agit non seulement du premier modèle Volvo conçu uniquement en version entièrement électrique de l'histoire du constructeur, mais le Volvo C40 est aussi son premier modèle à offrir un intérieur sans cuir.

Propulsé par deux moteurs électriques, un à l'avant et un sur l'essieu arrière, le C40 dispose d'une batterie de 78 kWh qui peut être rechargée de 10 à 80 % en 33 minutes environ grâce à la recharge rapide. Le groupe motopropulseur à traction intégrale sans émissions d'échappement génère jusqu'à 402 chevaux et 486 lb-pi de couple linéaire, et peut accélérer de 0 à 100 km/h en environ 4,7 secondes. Le C40 offre également une autonomie prévue d'environ 360 km en attendant la certification finale de l'EPA. L'Assistant Google, Google Maps et Google Play sont intégrés pour une expérience de conduite particulièrement pratique et connectée.

Le nouveau C40 Recharge offre l'avantage d'une expérience d'achat et de possession simplifiée et complète. Notamment, l'inclusion de l'offre d'entretien « Care » qui, en plus de l'assistance routière et de la garantie Volvo complète sur les véhicules neufs, offre aux propriétaires un service d'entretien gratuit et une couverture contre l'usure sur certaines pièces les 4 premières années ou les 80 000 premiers kilomètres.

Le nouveau C40 Recharge sera offert avec le niveau de caractéristiques « ULTIMATE » et comprendra toutes les caractéristiques offertes, y compris l'ensemble de services numériques (et abonnement de 4 ans) avec le système d'exploitation Android, un très grand toit panoramique fixe, des phares pixélisés à DEL de pointe, l'assistance à la conduite, un système audio haut de gamme Harman Kardon, une caméra panoramique à 360° ainsi que des jantes exclusives de 20 pouces. Les clients peuvent choisir, sans frais supplémentaires, la moquette bleu fjord qui peut être combinée avec 4 des 7 couleurs de peinture extérieure.

À compter de décembre 2021, les clients qui souhaitent réserver le C40 peuvent faire un dépôt de 500,00 $ en ligne sur Volvocars.ca ou chez leur concessionnaire. Les clients pourront choisir parmi de magnifiques versions préconfigurées du C40 qui simplifie le processus de commande. La production des véhicules débute cet automne à Gand, en Belgique et les premières livraisons aux clients canadiens sont prévues au printemps 2022.

« Nous sommes ravis de lancer le polyvalent Volvo C40 entièrement électrique », a déclaré Matt Girgis, directeur général de Volvo Car Canada ltée. « Un processus d'achat simplifié tant en ligne qu'en concession offre à nos clients un moyen pratique d'opter pour la conduite électrique. »

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le C40 Recharge entièrement électrique sur www.volvocars.com/fr-ca.

