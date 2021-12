Inventaire aérien de l'orignal dans quatre territoires fauniques structurés du Bas-Saint-Laurent - Résultats de l'hiver 2021





RIMOUSKI, QC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population des résultats des inventaires aériens de l'orignal effectués à l'hiver 2021 dans quatre territoires fauniques structurés de la région du Bas-Saint-Laurent, soit les réserves fauniques Duchénier et de Rimouski, la pourvoirie LeChasseur et la zec du Bas-Saint-Laurent.

Les inventaires ont été réalisés entre le 8 et le 23 février 2021 par les biologistes et techniciens de la faune du Ministère. Ils ont permis d'évaluer les densités d'orignaux dans ces différents territoires. Ainsi, les densités moyennes estimées se situent entre 10,1 et 12,9 orignaux/10 km2. Ces résultats indiquent une diminution de la population dans ces secteurs par rapport aux derniers inventaires effectués en 2014 et en 2015 lors desquels des densités dépassant 13 orignaux/10 km2 avaient été observées pour les quatre territoires. Les rapports d'inventaire seront disponibles prochainement sur le site Web du Ministère.

D'après les résultats des précédents inventaires aériens, une première mesure a été mise en place à mi-plan, en collaboration avec les partenaires fauniques et les membres de la Table régionale de la faune du Bas-Saint-Laurent, soit d'ajouter une année permissive à la saison de chasse 2016 dans la zone de chasse 2. Pour les territoires fauniques structurés où la chasse est contingentée (réserves fauniques et pourvoiries), le Ministère avait également convenu avec les gestionnaires de territoire d'augmenter la récolte, particulièrement sur le segment femelle. Ces mesures avaient pour but de diminuer et de stabiliser la population autour de l'objectif du plan de gestion 2012-2019, soit 10 orignaux/10 km2.

Au cours des prochaines années, le Ministère et les différents partenaires et gestionnaires de territoires fauniques poursuivront le suivi des indicateurs de récolte afin d'ajuster les modalités de récolte et de s'assurer de maintenir les populations d'orignaux en bonne santé ainsi que d'optimiser les retombées économiques pour la zone de chasse 2 et ses territoires fauniques situés dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Les populations d'orignaux de la région du Bas-Saint-Laurent

Suivant l'ajustement des modalités et les baisses de densité, la zone de chasse 2 ainsi que ses territoires fauniques structurés enregistrent toujours les plus fortes densités de récolte d'orignaux à l'échelle provinciale. À titre indicatif, les réserves fauniques de Duchénier et de Rimouski, la pourvoirie LeChasseur ainsi que la zec du Bas-Saint-Laurent présentent des succès de chasse variant de 64 à 88 % pour la saison de chasse 2021. Ces territoires fauniques structurés, tout comme la zone de chasse 2, sont renommés à l'échelle du Québec pour la qualité exceptionnelle de la chasse à l'orignal et demeurent des destinations de chasse de prédilection pour les adeptes.

Le Ministère invite les citoyens et citoyennes à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

