Arasan Chip Systems annonce la disponibilité immédiate de MIPI I3C? PHY I/O IP

SAN JOSE, Californie, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, le principal fournisseur de solutions Total IPtm pour le marché des systèmes sur puce (SoC) d'aujourd'hui, annonce la disponibilité immédiate du MIPI I3C? PHY I/O IP d'Arasan, conformément aux spécifications MIPI I3C? v1.1. Le MIPI I3C? PHY IP d'Arasan fait partie de la solution Total IPtm d'Arasan pour MIPI I3C? v1.1. Le MIPI I3C? PHY I/O à 2 fils d'Arasan consolide les caractéristiques de l'I2C et du SPI, ce qui permet un faible nombre de broches, un chemin de signal plus court, une conception simplifiée et une puissance et un coût réduits. Il fonctionne en synchronisation avec les fréquences d'horloge du noyau IP jusqu'à 12,5 MHz et offre des options pour des performances plus élevées et des débits de données élevés.

La solution MIPI I3C? Total IPtm d'Arasan est une intégration transparente du contrôleur MIPI I3C?, du MIPI I3C? PHY I/O et de la pile logicielle MIPI I3C?. La solution MIPI I3C? Total IPtm d'Arasan est une interface simplifiée, rétrocompatible avec I2C, évolutive et économique. Sur le marché en croissance rapide des capteurs, la solution MIPI I3C? Total IPtm d'Arasan ainsi que la solution Total IPtm d'Arasan pour MIPI CSI-2 et MIPI DSI-2 permettent aux développeurs des secteurs automobile, mobile et IoT de disposer d'un capteur d'image complet et solution d'interface d'affichage. L'interface du contrôleur hôte MIPI I3C? d'Arasan présente des opérations écoénergétiques qui aident à maximiser la durée de vie de la batterie, ce qui est idéal pour l'industrie mobile.

La solution MIPI I3C? Total IPtm d'Arasan est éprouvée sur silicium et a passé plusieurs tests d'interopérabilité organisés par l'association MIPI.

L'IP I/O MIPI I3C? PHY d'Arasan est disponible pour les noeuds de processus FinFET qui prennent également en charge l'alimentation 1,8 V/1,2 +/-10 % pour les IOs et l'alimentation 0,8 V +/-10 % pour le noyau.

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'association MIPI depuis 2005, est un fournisseur leader d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile avec plus d'un milliard de puces livrées avec notre MIPI IP. Les solutions IP totales de haute qualité et éprouvées sur silicium d'Arasan comprennent l'IP numérique, l'IP PHY AMS, l'IP de vérification, le HDK et le logiciel. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblé ciblant les SoC mobiles. Le terme mobile a évolué au cours de nos deux décennies d'histoire pour inclure tout ce qui est mobile, en commençant par les PDA au milieu des années 90 jusqu'aux automobiles, drones et IoT d'aujourd'hui. Arasan est à l'avant-garde de cette évolution du « Mobile » avec son IP basée sur des normes au coeur des SoC mobiles.

