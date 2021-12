Les Offices jeunesse internationaux du Québec et le ministère ivoirien de la Jeunesse signent une entente pour favoriser l'engagement des jeunes au Québec et en Côte d'Ivoire





QUÉBEC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique de la République de Côte d'Ivoire (MPJIPSC) ont procédé le 30 novembre, en clôture du mois de la jeunesse en Côte d'Ivoire, à la signature d'une entente de partenariat. L'objectif de cette dernière est de renforcer la réciprocité entre les partenaires en matière de lutte contre les changements climatiques, d'engagement citoyen et de volontariat.

Des liens raffermis, des projets pluriels, une collaboration unique

LOJIQ et le MPJIPSC partagent la volonté de soutenir financièrement et d'accompagner les jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans dans la réalisation de leurs projets de mobilité entre les deux territoires ayant pour objectifs la lutte contre les changements climatiques, l'engagement citoyen et la réalisation de projets de volontariat.

Les équipes ont rapidement développé des affinités et n'ont pas tardé à s'asseoir ensemble afin de parler de projets concrets auxquels pourront prendre part de jeunes Québécois et de jeunes Ivoiriens en 2022.

La collaboration entre LOJIQ et le MPJIPSC se réalisera principalement de la manière suivante :

Proposer des opportunités de projets de mobilité et d'activités en Côte d'Ivoire et au Québec dans les secteurs suivants : environnement, développement durable, renforcement des capacités des jeunes (leadership, démocratie participative, engagement associatif et tout autre enjeu sociétal pouvant interpeller la conscience citoyenne des jeunes et être porteur de changement positif) ;

Créer des réseaux internationaux dans de cadre de thématiques citoyennes ;

Donner la parole aux jeunes notamment pour contribuer à renforcer leurs compétences, ainsi que leur participation citoyenne.

Plusieurs représentants des deux gouvernements pour valoriser l'entente

Le ministre ivoirien de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, M. Mamadou Touré, et l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, ont ouvert et conclu la rencontre qui se tenait en ligne. Le directeur du bureau du Québec à Abidjan, M. Roger Ménard, est ensuite intervenu afin de saluer l'élan insufflé par une telle entente. Puis, une jeune Québécoise et un jeune Ivoirien ont témoigné de leurs expériences réalisées dans le cadre du programme Engagement citoyen et de l'Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques de LOJIQ. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, M. Bafétigué Ouattara et Mme Nathaly Riverin, présidente du conseil d'administration de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse, ont ensuite pris la parole afin de féliciter les jeunes participants pour leur engagement. À la suite de cette séquence, le président-directeur général de LOJIQ, M. Jean-Stéphane Bernard, et le directeur de la Vie Associative et du Renforcement des Capacités des Jeunes au MPJIPSC, M. Constant Koffi, ont présenté les priorités des deux organismes en matière d'engagement citoyen et de développement durable envisagées dans le cadre de l'entente ainsi que leurs perspectives communes pour l'année à venir dans le contexte de la reprise de des projets à l'international. Les représentants des deux organismes ont officialisé le partenariat en procédant simultanément à la signature de l'entente.

Citations

La signature du Protocole d'entente ce jour, augure de perspectives meilleures qui permettront, à n'en point douter, de revitaliser la coopération en matière de promotion de la jeunesse amorcée entre la Côte d'Ivoire et le Québec. Je puis vous assurer de ma totale disponibilité et de mon ferme engagement à accompagner ce processus qui contribuera à améliorer le bien-être et le brassage de nos jeunesses respectives, conformément à la vision commune de Son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et du Premier Ministre du Québec.

Mamadou Touré, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique de la République de Côte d'Ivoire (MPJIPSC)

Alors que la mobilité internationale reprend, voici un message fort adressé aux jeunesses québécoise et ivoirienne. C'est une opportunité de renforcer la collaboration du Québec avec la Côte d'Ivoire en matière de jeunesse et de Francophonie.

Un tel rapprochement est le fruit de plusieurs mois de travail entre les équipes que je tiens à féliciter.

Samuel Poulin,?député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, volet jeunesse

Ce partenariat prometteur avec nos amis du MPJIPSC symbolise ce souhait commun de renforcer nos liens. Les jeunes adultes de Côte d'Ivoire et du Québec ont de beaux projets devant eux.

Je suis particulièrement satisfait de cette collaboration entre nos deux organismes et des liens étroits que j'ai pu tisser avec mon homologue, M. Koffi. Cette première entente de partenariat international que nous concrétisons depuis l'annonce à la fin octobre de la reprise des projets de mobilité à l'international s'annonce prometteuse pour les jeunesses québécoise et ivoirienne.

Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec

La cérémonie qui nous réunit ce jour est la manifestation de la ferme volonté des parties signataires à travailler pour l'épanouissement et la promotion de notre jeunesse. En effet, l'engagement citoyen des jeunes est une composante importante du développement de ceux-ci parce qu'il peut aider à la construction du capital humain et social. D'où l'importance de la signature de cet accord.

Constant Koffi, directeur de la Vie Associative et du Renforcement des Capacités des Jeunes, MPJIPSC

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent les Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice.

LOJIQ relève de Nadine Girault, Ministre des Relations Internationales et de la Francophonie.

À propos du MPJIPSC

MPJIPSC - Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique de Côte d'Ivoire est chargé d'élaborer les politiques/stratégies et suivre la mise en oeuvre des projets et programmes de Promotion de Jeunesse, d'insertion professionnelle des jeunes et de service civique. Sa vision 2021-2025 se décline comme suit : « la Côte d'Ivoire dispose d'une jeunesse compétente, autonome, innovante, imprégnée des valeurs civiques, citoyennes et morales, et jouissant d'un bien-être physique, mental et socio-économique la rendant apte à participer aux processus décisionnels qui assurent le développement durable de la Côte d'Ivoire aux plans social, économique, politique et culturel ».

