Munich Re, Canada (vie) et Coeur + AVC unissent leurs forces dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires





La succursale canadienne vie de Munich Re, compagnie de réassurance (Munich Re) a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Coeur + AVC qui consolide son engagement à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Dans le cadre de ce partenariat, Munich Re fournira un soutien financier à l'Initiative pour la santé cardiaque et cérébrale des femmes de Coeur + AVC, qui vise à corriger les inégalités systémiques en matière de recherche sur la santé du coeur et du cerveau des femmes. Elle lancera également des activités philanthropiques à l'échelle nationale pour mobiliser nos principales parties prenantes afin de soutenir la mission de Coeur + AVC.

Au Canada, les maladies cardiovasculaires représentent l'une des principales causes de décès. Munich Re se joindra à Coeur + AVC pour accroître la sensibilisation aux maladies cardiovasculaires et la prévention de celles-ci, en mettant l'accent sur l'égalité en matière de santé des femmes. À l'heure actuelle, les deux tiers des recherches cliniques sur les maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales portent sur les hommes. Munich Re et Coeur + AVC travailleront ensemble à corriger cette disparité entre les sexes et à veiller à ce que les femmes reçoivent un diagnostic précoce, un traitement approprié et bénéficient d'une santé cardiovasculaire optimale.

Au sujet du partenariat, Bernard Naumann, président-directeur général, Munich Re, Canada (vie), a déclaré : « Nous sommes honorés d'entreprendre ces efforts avec Coeur + AVC pour sensibiliser les gens aux inégalités actuelles en matière de santé cardiovasculaire des femmes. Les maladies cardiovasculaires constituent la deuxième cause de réclamations en assurances vie et maladies graves dans l'industrie. Pouvoir collaborer avec des organismes à l'avant-garde de la recherche sur la santé cardiovasculaire comme Coeur + AVC est un élément important de notre mission visant à aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé en tant que l'un des plus importants réassureurs vie au monde. »

« Nous sommes ravis que Munich Re se joigne à nous dans le cadre de nos efforts pour vaincre les maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales chez les femmes », a déclaré Diego Marchese, premier vice-président, Mission, recherche et entreprises sociales, Coeur + AVC. « Nous savons que les symptômes de crise cardiaque ne sont pas reconnus chez plus de la moitié des femmes qui les présentent, et qu'elles sont touchées de façon disproportionnée par les accidents vasculaires cérébraux. En travaillant ensemble, nous serons mieux en mesure de sensibiliser les gens, de favoriser le changement et de combler le fossé en matière d'égalité. »

Depuis le lancement de l'initiative pour la santé cardiaque et cérébrale des femmes en 2016, Coeur + AVC cherche à stimuler le dialogue sur les maladies du coeur et l'AVC chez les femmes et à réduire les inégalités entre les sexes dans la prévention et la gestion des maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales. Ultimement, son objectif est de transformer et de préserver la vie des femmes grâce au renforcement des capacités stratégiques, à la recherche et au transfert de connaissances.

À propos du Groupe Munich Re

Munich Re est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réassurance, d'assurance de première ligne et de solutions de gestion du risque lié à l'assurance. Le groupe comprend les branches d'activités de la réassurance et d'ERGO, ainsi que de la société d'investissement de capitaux MEAG. Munich Re est active à l'échelle mondiale et exerce des activités dans tous les secteurs de l'assurance. Ses solutions sur mesure et sa proximité avec ses clients font de Munich Re l'un des partenaires de risque les plus recherchés au monde pour les entreprises, les institutions et les particuliers.

À propos de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pourquoi Coeur + AVC mène la lutte pour vaincre les maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales. La mission de Coeur + AVC est de générer les prochaines percées médicales afin que les Canadiens ne ratent pas de précieux moments. L'organisme et ses collaborateurs travaillent à promouvoir la santé, à sauver des vies et à promouvoir le rétablissement par la recherche, la prévention et les politiques publiques.

www.coeuretavc.ca

