Patricia Stirbys devient la nouvelle directrice des relations avec les autochtones aux LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principal organisme oeuvrant dans le domaine des sciences et technologies nucléaires au Canada, ont le plaisir d'annoncer que Patricia Stirbys est devenue leur nouvelle directrice des relations avec les autochtones. Membre de la Première nation de Cowessess, Mme Stirbys est une avocate accomplie qui possède une vaste expérience dans la gestion d'activités de consultation et de mobilisation des Autochtones pour des organisations des secteurs privé et public. Elle conduira l'action que mènent les LNC pour renforcer leurs relations avec les peuples autochtones.



En tant que laboratoires nucléaires nationaux du Canada, les LNC s'engagent pleinement à collaborer de manière significative avec les Premières nations, les Métis et les Inuits afin de trouver des possibilités de partenariat et de collaboration mutuellement bénéfiques. En particulier, les LNC reconnaissent que le savoir autochtone peut faciliter les opérations et activités menées sur leurs sites et y contribuer et recherchent activement des possibilités de collaboration anticipée et continue afin de mobiliser et de faire participer davantage les Autochtones.

«?Compte tenu de sa vaste expérience et de ses nombreuses réalisations, Patricia est très clairement la personne idéale qui pourra nous aider à mieux collaborer avec les Premières nations et les citoyens métis au niveau local?», a déclaré Joe McBrearty, président-directeur général des LNC. «?Les LNC s'efforcent d'instaurer un climat de confiance et de compréhension mutuelle et de faciliter l'établissement de relations par l'entremise d'accords à long terme. Grâce aux conseils de Patricia, je suis convaincu que nous pourrons accroître nos efforts et élargir nos domaines d'intérêt communs?».

En tant que directrice des relations avec les autochtones, Patricia aidera notamment les LNC à améliorer leurs pratiques en matière de mobilisation des autochtones, afin de mieux répondre aux besoins et aux intérêts des populations autochtones locales, et à renforcer leurs moyens par l'intermédiaire d'accords de partenariat à long terme. Patricia jouera également un rôle de premier plan dans le développement de partenariats dans des domaines tels que la surveillance et la protection de l'environnement, les ressources humaines, le patrimoine culturel et la diversité, l'équité et l'inclusion.

«?Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à l'équipe des LNC et j'espère que mes connaissances et mon expérience pourront contribuer à favoriser et améliorer la communication et la coopération entre les LNC et les nations autochtones?», a expliqué Patricia. «?Il est évident que les LNC prennent la mobilisation des autochtones très au sérieux et sont résolus à participer activement au processus de guérison et de réconciliation dans lequel le Canada s'est engagé. Je souscris à cet engagement et, ensemble, nous travaillerons dur pour apporter notre contribution et soutenir les peuples autochtones du Canada?».

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du droit, de la communication, de la politique, de l'enseignement et de la gestion, Mme Stirbys a acquis une connaissance approfondie en ce qui concerne les intérêts des Autochtones et les problèmes et défis auxquels ils sont confrontés. Tout au long de sa carrière, Patricia a fourni des conseils juridiques en matière de lois et politiques relatives aux programmes et de droit gouvernemental en général. Elle a également mené des négociations et travaillé en collaboration avec divers paliers de gouvernement, les médias et des parties prenantes au sujet de questions variées touchant les Autochtones. Patricia jouit également d'une grande expérience dans le secteur public, auprès des gouvernements fédéral et provinciaux et des sociétés d'État, et a travaillé de manière constructive avec les peuples autochtones.

Avant de se joindre aux LNC, Patricia a travaillé comme consultante et contractante indépendante, menant des activités de consultation et de mobilisation des autochtones pour des clients des secteurs de l'exploitation minière, des énergies renouvelables, de l'ingénierie et de la construction. Dans le cadre de ses nombreuses réalisations professionnelles, Patricia a négocié avec succès des accords avec des nations et organisations autochtones dans tout le Nord de l'Ontario, notamment avec des nations du Cercle de feu. Par ailleurs, Patricia est titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université d'Ottawa et a été professeur à la section de common law de la faculté de droit de cette même université.

Pour en savoir davantage sur les Laboratoires Nucléaires Canadiens, notamment sur leur programme de mobilisation des Autochtones, visitez www.cnl.ca.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial dans le domaine des sciences et technologies nucléaires, offrant des ressources et des solutions uniques dans un large éventail d'industries. Tout en collaborant activement à des activités de recherche et développement menées par l'industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, des technologies propres, de l'énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, nous fournissons des solutions pour que ces secteurs restent compétitifs à l'échelle internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat bien défini, les Laboratoires Nucléaires Canadiens se positionnent bien pour l'avenir. Une nouvelle norme de rendement, renforcée par une solide culture de la sécurité, sous-tend chacune de nos activités.

Pour mieux connaître la gamme complète des services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez consulter le site www.cnl.ca ou écrire à communications@cnl.ca.

