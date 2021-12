IKEA Canada annonce des ventes de 2,59 G$ pour 2021, résultat attribuable à l'intérêt soutenu des consommateurs pour la vie à la maison





Le détaillant progresse au chapitre des ventes, du développement durable et de sa capacité de résilience, alors que les Canadiens

continuent de découvrir les multiples facettes de la maison

BURLINGTON, ON, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada a publié son Rapport sommaire 2021, qui décrit en détail la croissance continue et la résilience du détaillant en dépit d'une autre année imprévisible et des obstacles économiques persistants attribuables à la COVID-19.

Les ventes totales de IKEA Canada ont augmenté de 11,8 % pour se chiffrer à 2,59 G$ pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2021. Quant à ses ventes en ligne, elles ont bondi de 161,5 % et totalisent 969,48 M$. En réponse à la transformation de IKEA Canada pour devenir plus accessible et mieux répondre aux besoins des clients, et ce, peu importe la façon dont ces derniers magasinent et malgré les fermetures dues à la pandémie, le nombre de clients ayant visité le fr.IKEA.ca ou ayant utilisé l'appli IKEA a augmenté de 32 % pour s'établir à 236 millions.

« Cette année, la vie à la maison a pris une importante inédite. Les besoins des gens sont l'expression du monde en continuel changement qui les environne. C'est pourquoi leurs habitudes et leurs maisons changent, dit Michael Ward, PDG et directeur Développement durable de IKEA Canada. Cette année, la mission de IKEA Canada a consisté à aider les Canadiens à aménager des espaces qui contribuent à améliorer leur vie à la maison tout en renouvelant ses engagements envers les quartiers, les communautés et notre maison à tous, la planète. »

L'année dernière, la façon dont les gens utilisent leur maison a subi plusieurs changements et celle dont ils magasinent a changé de façon irrévocable à cause de la pandémie. La transformation multiplateforme de IKEA Canada, qui touche entre autres les options de magasinage, s'attaque donc aux priorités suivantes : répondre aux besoins des clients, peu importe le lieu ou la plateforme utilisée ; améliorer l'expérience en magasin ; faciliter le magasinage en ligne ; et optimiser le traitement des commandes. Les centres de distribution clients de IKEA Canada ont traité 1,8 million de commandes en 2021, soit une augmentation de 63 % par rapport à l'année dernière. Quant aux collaborateurs IKEA, ils ont traité en moyenne 4 195 commandes Cliquer + ramasser par jour ; ce chiffre n'était que de 645 avant la pandémie.

L'entreprise ne s'est pas arrêtée là :

Elle a annoncé l'ouverture d'un petit magasin offrant un tout nouveau concept de magasinage au coin des rues Yonge et Gerrard au centre-ville de Toronto .

. Elle a lancé les studios de planification. Il s'agit de petits studios où des experts IKEA offrent aux clients des services de design et de planification personnalisés.

Elle a étendu son réseau de points de ramassage et de points PenguinPickUp de façon à ce qu'il compte 42 emplacements au pays.

Elle a amélioré son service de livraison à domicile grâce à des options comme la livraison à la porte et à un partenariat entre l'Épicerie suédoise et DoorDash.

Elle a apporté des améliorations à l'expérience en magasin, notamment en ajoutant de nouvelles fonctions de magasinage (par l'appli IKEA) et les retours express.

« Je suis fier de tout ce que nous avons accompli en tant qu'entreprise, en tant que leaders et en tant que personnes. Nous avons relevé les défis qui se sont présentés alors que nous naviguions dans l'inconnu et nous avons fait des progrès incroyables pour améliorer notre façon de servir et d'inspirer les clients, poursuit Michael Ward. En nous appuyant sur nos forces et en tirant des leçons de ce que nous avons appris en cours de route, nous continuerons de transformer notre entreprise afin que IKEA devienne plus abordable, accessible et durable que jamais. »

En tant que chef de file de la vie à la maison, IKEA Canada met à profit des dizaines d'années d'expérience en la matière pour aider les Canadiens à aménager des espaces qui sont adaptés à la nature fluide de leurs vies et répondent à l'évolution de leurs besoins. L'entreprise y parvient en créant des articles, en leur proposant des agencements abordables et en leur donnant des idées inspirantes. Et son ambition d'améliorer la vie des Canadiens ne se limite pas aux quatre murs de leur domicile ; en effet, elle souhaite avoir une incidence positive sur la planète et dans d'autres sphères de la société, y compris dans ses communautés.

Les gens sont au coeur des activités de IKEA Canada et ont joué un rôle clé dans le maintien de ses activités au cours de la dernière année. Pour prendre soin de ses collaborateurs, le géant de l'ameublement a instauré les journées santé pour tous et a mis sur pied une formation sur les premiers soins en santé mentale destinée aux directeurs. Il a aussi annoncé le mois dernier l'initiative UPPSKATTA, un cadeau financier unique d'un total de 6 M$, pour souligner les efforts extraordinaires de tous ses collaborateurs durant cette période difficile. Ce cadeau leur sera accordé, quel que soit leur poste.

La vision de IKEA Canada, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre, n'a jamais eu une signification aussi profonde qu'aujourd'hui. Pour 2022, le détaillant souhaite continuer à mettre son esprit d'entreprise au profit de la création du monde IKEA de demain. Il compte y parvenir par ces moyens : répondre aux attentes des clients par des façons nouvelles et innovantes ; présenter de nouveaux concepts de magasinage dans les centres-villes ; soutenir les communautés vulnérables et traditionnellement sous-représentées ; favoriser l'inclusivité et une plus grande justice sur les plans ethnique et racial ; et promouvoir des pratiques commerciales durables dans toute sa chaîne de valeur.

Pour en savoir plus sur les résultats de IKEA Canada en 2021, visitez le fr.IKEA.ca/Rapports.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 389 magasins IKEA dans 32 pays, dont 14 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 21,2 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca ou utilisé l'application IKEA, il s'est chiffré à 236 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

