BitMEX lance "Earn", le produit crypto le plus rentable à ce jour

CertiK, une société mondiale de premier plan spécialiste de la sécurité de la blockchain et basée à New York, a annoncé ce jour la finalisation d'un financement de série B2 s'élevant à 80 millions USD. Ce tour de table a été dirigé par Sequoia avec...

Avec l'essor de l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies, les projets de développement liés aux « métavers » et aux « NFT » se développent rapidement ces derniers temps. Imperium Technology Group Limited, leader du marché asiatique des...