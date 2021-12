CertiK obtient grâce à Sequoia un important investissement dans la sécurité de la blockchain, ce qui valorise la Société à près d'1 milliard USD





CertiK, une société mondiale de premier plan spécialiste de la sécurité de la blockchain et basée à New York, a annoncé ce jour la finalisation d'un financement de série B2 s'élevant à 80 millions USD. Ce tour de table a été dirigé par Sequoia avec la participation d'investisseurs existants, notamment Tiger Global, Coatue Management et GL Ventures (la branche capital-risque de Hillhouse Capital). Cela représente non seulement la plus grande levée de fonds du secteur de la sécurité de la blockchain, mais porte désormais la valorisation de CertiK à près d'un milliard USD. Il s'agit de la troisième levée de fonds réalisée par CertiK en quatre mois, pour un total d'un peu plus de 140 millions USD.

Ces dernières années, une augmentation notable de la demande de sécurité de la blockchain a été constatée. Cette hausse est due principalement aux piratages de blockchain et vols de cryptomonnaie perpétrés récemment. En 2021, un total de 1,3 milliard USD de cryptomonnaie a été perdu à cause de piratages, arnaques et escroqueries, soit une augmentation considérable par rapport aux 500 millions USD perdus en 2020.

CertiK a connu l'an dernier une croissance formidable: la Société a multiplié ses revenus par 20 et ses effectifs par 4. À ce jour, CertiK a fourni des produits et services de sécurité à plus de 1 800 clients, détecté plus de 31 000 vulnérabilités dans le code de la blockchain et protégé plus de 310 milliards USD d'actifs numériques.

«La sécurité de la blockchain est un maillon indispensable de l'ensemble de la chaîne de valeur commerciale, a déclaré un porte-parole de Sequoia. Nous sommes très fiers d'investir dans la société CertiK qui est très impliquée dans ce domaine. Nous ajoutons ainsi un élément important à notre position mondiale d'investisseur dans la blockchain. Nous pensons que CertiK peut créer des synergies avec d'autres entreprises dans lesquelles nous avons investi. Sequoia a pour objectif de fournir à CertiK les ressources nécessaires pour développer conjointement le marché de la sécurité de la blockchain.»

Outre l'audit de la blockchain et des contrats intelligents et la vérification formelle via sa plateforme Security Leaderboard, CertiK a lancé Skynet, la première plateforme de surveillance active 24h/24 et 7j/7. Skynet surveille et protège les contrats intelligents ainsi que les blockchains contre les menaces de sécurité sophistiquées. Considérant l'évolution de la situation en matière de menaces pour la sécurité, la stratégie de Skynet consiste à utiliser de grandes quantités de données d'apprentissage automatique, en chaîne et hors chaîne. Grâce à ces données, Skynet peut s'adapter et évoluer afin de protéger les contrats intelligents et les blockchains contre les nouvelles menaces. Security Leaderboard et Skynet connaissent tous deux une croissance extraordinaire: depuis fin 2020, le chiffre d'affaires de Skynet a augmenté de 2 300% et le nombre total d'utilisateurs du Security Leaderboard affiche une hausse de 2 000%.

Combinés aux revenus générés par Skynet et Security Leaderboard, les fonds nouvellement levés seront consacrés au développement et à l'exploitation de produits plus innovants. «L'audit des contrats intelligents et la vérification formelle sont les premières étapes d'un service de sécurité de la blockchain, a souligné Ronghui Gu, cofondateur de CertiK. La mission de CertiK consistera à développer davantage de produits SaaS pour offrir des avantages de sécurité supplémentaires à ses clients. Cela inclut l'audit de sécurité, la vérification formelle, la surveillance, la détection, ainsi que la protection de la blockchain et des contrats intelligents de nos clients.»

CertiK s'efforce de créer une équipe dirigeante composée des meilleurs talents. David Tarditi, qui a récemment rejoint CertiK en qualité de vice-président de l'ingénierie, possède plus de 16 ans d'expérience du développement et de la direction d'équipes d'ingénierie et de recherche chez Microsoft. Titulaire et co-titulaire de 22 brevets, il a également mené des recherches sur les langages intermédiaires, qui fournissent aux développeurs de compilateurs la preuve des phases du compilateur qui maintiennent les propriétés d'exactitude clés du code source d'entrée. Et Monier Jalal, qui a plus de 20 ans de leadership dans le domaine de la cybersécurité, a également rejoint CertiK en qualité de vice-président du marketing. M. Jalal a aidé plusieurs entreprises à commercialiser et lancer leurs produits avec succès; il a également été membre des équipes de fondation et de direction chargées de la croissance, des acquisitions et de l'introduction en Bourse de plusieurs startups de cybersécurité.

À propos de CertiK

CertiK a pour mission de sécuriser le cybermonde. CertiK applique à la blockchain et aux entreprises des innovations de pointe issues de la recherche universitaire pour leur permettre de créer des applications critiques avec précision et en toute sécurité. Basée à New York, CertiK a été fondée par des professeurs d'informatique des Universités de Yale et de Columbia. CertiK est soutenue par des leaders du secteur, notamment Sequoia, Coatue Management, Tiger Global, GL Ventures (la branche capital-risque de Hillhouse Capital), Binance, Coinbase Ventures et Lightspeed, entre autres.

