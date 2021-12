Steven Haifawi est nommé président de HOYA Vision Care, Canada





Ce vétéran de l'industrie compte 20 ans d'expérience à un poste de direction et plus de 15 ans d'expérience en optique

MISSISSAUGA, Ontario, 1er décembre 2021 /CNW/ - HOYA Vision Care, le chef de file dans le domaine des technologies de verres ophtalmiques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Steven Haifawi au poste de président de Hoya Vision Care, Canada. À ce titre, M. Haifawi sera chargé d'établir la vision de croissance, la stratégie d'entreprise à court et à long terme et la direction commerciale de Hoya Vision Care au Canada.

M. Haifawi a acquis la réputation enviable de dirigeant coopératif et engagé qui possède de vastes connaissances et un éventail d'expériences au sein de l'industrie. Il se joint à HOYA Vision Care fort de plus de 15 ans d'expérience chez Carl Zeiss Vision, où il a eu une incidence importante sur l'entreprise. Plus récemment, M. Haifawi a occupé le poste de chef de Vision Technology Solutions (VTS) chez Zeiss, où il a obtenu des résultats exceptionnels pour l'entreprise. Auparavant, il était directeur principal du service à la clientèle, où il a piloté la transformation de l'expérience client de l'entreprise.

« Je suis heureux de me joindre à HOYA à une période cruciale de l'histoire de l'entreprise, a déclaré M. Haifawi. HOYA Vision Care est un chef de file établi à l'échelle mondiale, et je suis fier de diriger nos initiatives de croissance au Canada. Nous renforcerons l'autonomie de notre personnel et accroîtrons la valeur des technologies de pointe que nous produisons, tout en offrant un service exceptionnel à tous nos clients et partenaires. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir M. Haifawi chez HOYA, alors que nous travaillons à renforcer notre présence au Canada et aux États-Unis, a déclaré Eduardo Martins, président de HOYA Vision Care, Amérique du Nord. Comme nous envisageons l'avenir de HOYA Vision Care au Canada, M. Haifawi nous positionnera favorablement pour devenir une entreprise qui donne l'exemple et dépasse les attentes en matière de technologies de verres ophtalmiques et d'expérience client. »

M. Haifawi est diplômé de l'Australian Institute of Business, où il a obtenu un diplôme d'études supérieures en gestion et une maîtrise en administration des affaires.

À propos de HOYA

Fondée en 1941 à Tokyo, au Japon, HOYA est une entreprise technologique internationale spécialisée dans la technologie médicale et un important fournisseur de produits médicaux innovants et à la fine pointe de la technologie. Active dans les domaines des soins de santé et des technologies de l'information, HOYA fournit des lunettes, des endoscopes médicaux, des implants intraoculaires, des verres d'optique, ainsi que des composants essentiels pour les équipements semi-conducteurs, les panneaux LCD et les lecteurs de disque dur (HDD). Avec plus de 150 bureaux et filiales dans le monde, HOYA dispose actuellement d'une main-d'oeuvre multinationale de 37 000 employés. Pour en savoir plus, consultez le site hoya.com.

À propos de HOYA Vision Care

HOYA Vision Care est un chef de file mondial dans le domaine du verre ophtalmique depuis plus de 60 ans. Fort d'une présence dans plus de 50 pays, Hoya Vision Care possède une expertise reconnue dans la conception de verres ophtalmiques et la technologie de surface FreeForm, avec une position dominante dans le revêtement antiréfléchissant haute performance de qualité. L'entreprise emploie plus de 16 000 personnes dans le monde, et possède des sites de production en Asie et en Europe, ainsi que plus de 40 laboratoires locaux. Pour tout complément d'information, consultez le site www.hoyavision.com.

