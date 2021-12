Annonce des lauréates de l'édition 2021 du Prix UE-Canada pour Jeunes Journalistes





OTTAWA, le 1er déc. 2021 /CNW/ - La Délégation de l'Union européenne au Canada et l'Association canadienne des journalistes (ACJ) sont ravis d'annoncer les lauréates de l'édition 2021 du Prix UE-Canada pour Jeunes Journalistes.

Les lauréates de 2021 sont:

Anna Desmarais ( Whitehorse , Yukon ) pour son article intitulé Canada needs to pay more attention to the EU's new climate plan , dans lequel elle explore les politiques climatiques respectives de l'UE et du Canada et leur impact sur les industries de l'automobile et de l'acier des deux côtés de l'Atlantique. Mme Desmarais a fait preuve d'un grand talent journalistique, de dynamisme et de capacités de recherche.

pour son article intitulé , dans lequel elle explore les politiques climatiques respectives de l'UE et du et leur impact sur les industries de l'automobile et de l'acier des deux côtés de l'Atlantique. a fait preuve d'un grand talent journalistique, de dynamisme et de capacités de recherche. Laurie Trottier ( Whitehorse , Yukon ) pour son article À quoi s'attendre de la nouvelle politique de l'Arctique de l'Union européenne ? , dans lequel elle examine la politique de l'Arctique de l'UE à travers le prisme des chercheurs. Mme Trottier a fait preuve d'un grand talent journalistique et d'une compréhension claire d'un domaine politique important pour l'UE et le Canada .

pour son article , dans lequel elle examine la politique de l'Arctique de l'UE à travers le prisme des chercheurs. a fait preuve d'un grand talent journalistique et d'une compréhension claire d'un domaine politique important pour l'UE et le . Moira Wyton ( Vancouver , Colombie-Britannique) pour son article intitulé This Heroin Treatment Is Saving Lives in Europe's Overdose Crisis. Two Doctors Are Bringing It to Canada Themselves. Mme Wyton a fait preuve de grandes compétences journalistiques en abordant une situation locale de santé publique, qui trouve un écho outre-Atlantique.

Les membres du jury:

Manon Cornellier , journaliste et chroniqueuse

Patrick Leblond , professeur, École supérieure d'affaires publiques et internationales, Université d' Ottawa

Leslie MacKinnon , journaliste, iPolitics

Hugo Rodrigues , représentant de l'ACJ et rédacteur-en-chef de Cornwall Standard Freeholder

Diodora Bucur , Attachée de presse, Délégation de l'Union européenne au Canada

Les trois lauréates participeront à un voyage d'étude d'une semaine auprès des institutions de l'Union européenne à Bruxelles. Le voyage d'étude devrait avoir lieu en mars 2022, sous réserve des derniers développements épidémiologiques en Europe et au Canada.

La Délégation de l'Union européenne au Canada est ravie de s'associer à l'ACJ pour cette initiative, dans l'espoir de donner aux jeunes journalistes canadiens une occasion de faire avancer leurs objectifs de carrière et de créer des liens avec les européens. Les frais du voyage d'étude sont pris en charge par la Délégation de l'Union européenne au Canada. Les lauréates bénéficient également d'une adhésion d'un an à l'Association canadienne des journalistes ou d'un renouvellement d'adhésion d'un an.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont exprimé un intérêt et ont participé au concours. Nous sommes impatients de lancer la prochaine édition du Prix UE-Canada pour Jeunes Journalistes.

La Délégation de l'Union européenne au Canada est une mission diplomatique chargée de promouvoir les politiques et les positions de l'UE au Canada, d'améliorer la connaissance et la compréhension de l'Union européenne ainsi que de donner de la visibilité, de promouvoir et de renforcer les relations UE-Canada. Suivez-nous @EUinCanada

(Facebook/Twitter/Instagram).

L'Association canadienne des journalistes est une organisation professionnelle qui compte plus de 1,100 membres dans tout le Canada. Les principaux rôles de l'ACJ sont la défense de l'intérêt public et le développement professionnel de ses membres. Suivez @caj et facebook.com/CdnAssocJournalists

SOURCE Canadian Association of Journalists

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 11:39 et diffusé par :