Design Collective® par Cintas est le grand gagnant des prix Image of the Year® de NAUMD 2021

Design Collective® par Cintas a remporté sept prix Image de l'année (Image of the Year Awards), incluant le plus grand prix de l'année, lors de la dernière cérémonie de remise des prix organisée dans le cadre du congrès annuel de la North American Association of Uniform Manufacturers and Distributors (NAUMD) à San Diego. La maison de couture Design Collective est une succursale de Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS).

Le programme d'uniformes exclusif de Design Collective pour le Resorts World Las Vegas a remporté le plus grand prix de la soirée, Best of the Best, et a également été récompensé pour le meilleur programme dans la catégorie Jeux.

D'autres programmes d'uniformes de Design Collective ont été reconnus durant la cérémonie de remise des prix, dont :

Catégorie Vente au détail et services professionnels : ADT Commercial

Catégorie Lieux de divertissement : FC Cincinnati pour le Stade TQL

Catégorie Restaurant, lieu unique : Fairmont Royal York Library Bar

Catégorie Hôtels, lieux multiples : Margaritaville Hotels and Resorts

Catégorie Transports de personnes : Virgin Voyages

>> Images d'utilisation médias de chaque programme d'uniformes gagnant : Accès ici (Dropbox)

Les Image of the Year Awards® (prix Image de l'année) de NAUMD récompensent les meilleurs programmes d'uniformes en milieu de travail dans plusieurs industries. Design Collective et ses clients sont récompensés par des prix Image de l'année depuis plus de 20 années consécutives.

« Travailler étroitement avec nos clients pour développer des programmes d'uniformes inspirés de la vente au détail qui sont pratiques et aident le personnel à se démarquer, se sentir bien et travailler facilement demeure la base de notre travail. C'est un honneur d'être reconnus pour notre dur travail, notre créativité et notre technologie au service de la conception et du design de ces programmes gagnants ? en particulier pour tant de clients cette année, » a déclaré Todd McKeown, président et directeur de l'exploitation de Design Collective par Cintas. « C'est encore plus gratifiant de voir tant de nos clients être reconnus après les défis qu'ils ont subis ces 19 derniers mois durant la pandémie. Nous sommes honorés par leur foi et leur confiance en nous au moment où nous collaborons avec eux afin de revenir à un environnement de travail plus normal. »

Chacune des collections de 2020-2021 est soulignée ci-dessous. Pour plus d'informations à propos de Design Collective par Cintas, visitez le site Web : www.cintas.com/designcollective.

ADT Commercial | Images de courtoisie disponibles ici

Avec l'objectif de créer une identité unique pour les techniciens d'ADT Commercial qui demeure cohérente avec la marque ADT Commercial ? tout en étant distincte de la gamme du programme d'uniformes résidentiels ?, Design Collective a collaboré avec ADT Commercial afin de développer un nouveau programme de 2 000 porteurs pour soutenir les clients Fortune 1000 de l'entreprise et les autres clients travaillant auprès du public.

Le programme qui en a découlé a inclus les polos en tricot et les t-shirts Performance, les pantalons cargo Ultimate et les casquettes de baseball, les pièces à superposer et les tenues d'extérieur, tous conçus de la même manière que dans le cadre du programme résidentiel (également développé par Design Collective), mais présentés dans leur propre gamme de coloris afin de les rendre uniques. Un thème de conception cohérent a permis à ADT Commercial de maintenir une continuité visuelle de la marque tout en faisant une distinction entre deux secteurs d'affaires différents.

Sachant que les employés d'ADT Commercial ont besoin de vêtements performants, de nombreuses technologies de tissus ont été incorporées dans le programme, incluant le tricot micro-piqué résistant aux accrocs, la technologie évacuant l'humidité et les fonctionnalités antimicrobiennes. Le pantalon cargo Ultimate offre plusieurs poches haute performance, ainsi que les technologies de séchage rapide, d'étirement mécanique et d'évacuation de l'humidité.

« Ce qui rend nos différents modèles d'uniformes uniques, c'est qu'ils permettent à nos techniciens de conserver leur individualité, » a déclaré Beth Tarnoff, Vice-présidente d'ADT Commercial, Marketing et Communications. « Avoir le choix dans la manière dont ils veulent montrer leur fierté en tant qu'employés d'ADT Commercial et le travail extraordinaire qu'ils accomplissent pour nos clients chaque jour est très important. C'était l'un des principaux objectifs de notre programme et Design Collective par Cintas l'a réalisé. »

FC Cincinnati pour le Stade TQL| Images de courtoisie disponibles ici

Avec l'ouverture d'un stade tout neuf attirant sur lui les projecteurs du monde du sport, FC Cincinnati a cherché à créer un programme d'uniformes qui se démarque pour sa toute nouvelle installation. Le programme incluait des uniformes nécessitant que le porteur se déplace sans problème entre l'intérieur et l'extérieur, dans un ensemble d'environnements de travail allant de suites luxueuses haut de gamme aux laveries publiques. Des tenues variées s'avéraient nécessaires, tant pour le personnel dédié à la nourriture et aux boissons, qu'aux services client, à l'accueil et à la sécurité opérationnels ? le tout, inspiré par les utilisations sportives et communautaires des espaces du stade, et par le luxe des espaces et des suites haut de gamme.

La collection qui en résulte offre une marque distinctive à l'image de l'équipe avec des touches de leur bleu et orange emblématiques, tout en incorporant l'esprit de chacun des espaces respectifs du stade dans un esprit cohérent. En outre, les conceptions devaient permettre un confort tout au long de l'année ? autant dans les zones intérieures dédiées à la nourriture et aux boissons, que dans les fonctions professionnelles du stade incluant le colportage, la vente de billets et la sécurité ? tout en s'inspirant des looks haut de gamme de la collection.

« Nous sommes incroyablement fiers d'être reconnus par NAUMD et d'avoir gagné ce prix, » a déclaré Dan Lolli, vice-président des installations du FC Cincinnati et Directeur général du Stade TQL. « Le FC Cincinnati est fier de travailler avec Cintas et notre production d'uniformes représente une part importante de cela. Nous sommes reconnaissants de leur soutien et nous admirons leur travail à chaque fois que les fans pénètrent dans le Stade TQL. »

Fairmont Royal York Library Bar | Images de courtoisie disponibles ici

Un lieu de réunion intemporel qui reflète le caractère métropolitain de Toronto, le Library Bar reprend sa place de bar à cocktails de renom, caché dans un coin secret de l'illustre hôtel Fairmont Royal York.

Tout au long de l'évolution du bar en tant qu'institution convoitée de la ville pour ses martinis, le Library Bar personnifie le légendaire héritage en tant qu'espace électrisant où les murs révèlent des histoires, d'un premier rendez-vous galant à la conclusion d'une affaire emballante.

Le programme d'uniformes du Library Bar inspiré par les motifs haut de gamme rappelant les pubs anglais a été réalisé à partir de recherches historiques, de visites de pubs, et d'une compréhension du climat et de l'environnement propres à l'Angleterre. La collection contemporaine transmet un point de vue unique et éveille la curiosité, tout en rappelant les traditions emblématiques des pubs anglais.

Assurer une conformité parfaite était un prérequis pour ce programme, et les tissus en mélange de polyester et de laine de la collection ont été intentionnellement choisis afin d'aider le personnel à atteindre une confection idéale. Le tissu devait également répondre aux besoins de durabilité et de longévité du client, tout en offrant respirabilité et confort au porteur. Les blazers à grands revers, les gilets à double boutonnière, les robes ajustées, et les pantalons à coupe étroite soulignent des silhouettes modernes et élégantes ? en évoquant à la fois le passé et le présent. Design Collective a créé un tissu écossais spécifique au client pour la confection des pantalons, et a ajouté des bordures contrastantes et des boutons bordés de dorures qui créent un effet tape-à-l'oeil.

Margaritaville Hotels and Resorts | Images de courtoisie disponibles ici

Le travail de Design Collective avec Margaritaville Hotels and Resorts s'est concentré sur la création d'une collection amusante et colorée à la fois invitante et tendance, à l'image de la marque elle-même. C'est une collection décontractée et chic, facile à porter, et composée de mini ensembles de pièces-phares pour chaque domaine de travail, permettant aux divers hôtels et complexes touristiques de faire des choix appropriés selon leurs destinations spécifiques, et aux porteurs d'assortir plus qu'une tenue spécifique selon leurs fonctions professionnelles. La collection aide à promouvoir l'expérience de marque de Margaritaville et s'accorde parfaitement avec les sites ensoleillés des hôtels et des complexes touristiques.

Plusieurs Margaritaville Hotels and Resorts sont situés dans des lieux géographiques chauds : les tissus devaient donc être tendance, confortables et fonctionnels. La collection intègre les technologies de gestion de l'évacuation de l'humidité, d'étirement mécanique et de protection anti-UV, tout en permettant un nettoyage facile à la maison pour la commodité des porteurs. Les pièces conçues pour les fonctions de restauration de l'entreprise incluaient des articles de Chef Works, un partenaire distributeur de confiance de Design Collective.

Un objectif clé de la collection était de la fabriquer de la manière la plus efficace possible, afin que de nombreux articles principaux puissent être portés autant par les employés en arrière-boutique qu'à ceux travaillant auprès du public, ce qui incluait le pantalon Tech, afin d'aider Margaritaville à rendre son programme plus efficace.

« Notre objectif collectif était de créer une allure combinant à la fois le style décontracté et luxueux des destinations de Margaritaville, et notre mode de vie amusant. Pari réussi pour Design Collective par Cintas, » a déclaré Adam Bocken, directeur des ressources humaines et de la formation chez Margaritaville. « Les uniformes s'agencent incroyablement bien avec notre décoration et complémentent parfaitement l'expérience d'évasion que nous créons pour nos clients et les membres de notre équipe. Les réactions internes ont été extrêmement positives, les membres de notre équipe ayant hâte de s'habiller et de venir travailler! »

Resorts World Las Vegas | Images de courtoisie disponibles ici

Resorts World Las Vegas demeure le premier complexe touristique intégré bâti sur le Las Vegas Strip en plus de dix ans, avec un programme d'uniformes accommodant plus de 3 200 porteurs à l'ouverture du complexe touristique en juin 2021.

Design Collective a cherché à développer un programme intemporel, emblématique et durable pour les nouveaux établissements, en intégrant un peu partout le rouge si spécifique à la marque de Resort Word Las Vegas. Un élément du programme caractérisant les hauts portés à travers tout le complexe touristique est le col mandarin sur les chemises, les polos et les vestes.

La collection du casino est caractérisée par des tons froids afin de refléter le design de l'espace intérieur. Les robes de cocktail ont été conçues afin de faire sensation, certaines ornées de plus de 700 cristaux australiens, et d'autres dotées de sequins brodés à la main (avec double renforcement) et de petites perles de verre. Les uniformes des voituriers et du personnel travaillant à l'extérieur ont été fabriqués dans des tissus frais au toucher et facilitant l'évacuation de l'humidité, afin de permettre au personnel de rester au frais et confortable par temps chaud. Le programme d'uniformes des croupiers est axé sur le développement durable et fabriqué à partir de polyester recyclé.

Avant de concevoir le programme, Design Collective a travaillé avec Resorts World Las Vegas afin de tester les matériaux et de s'assurer qu'ils répondaient aux besoins des porteurs. Cela signifiait que la plupart, voire la totalité, des matériaux des uniformes du programme utilisent des tissus extensibles pour le confort des porteurs durant leur quart de travail.

Virgin Voyages | Images de courtoisie disponibles ici

Le programme d'uniformes de Virgin Voyages concernait toutes les zones du bateau, autant le personnel travaillant à l'arrière-boutique qu'auprès du public, en passant par les agents, la direction de l'hôtel et les employés de la restauration. La collection de chaque zone a été soigneusement conçue afin de représenter l'environnement de travail de chaque porteur, et les fonctions professionnelles de chacun des 1 200 membres de l'équipage sur chaque bateau.

La collection de Virgin Voyages incarne la culture et l'essence de marque de l'entreprise, avec une palette de couleurs emblématiques et des éléments de marque à travers tous les modèles. Elle incarne le côté romantique des croisières, ajoutant des éléments nautiques à des détails amusants et modernes, dont le « V » de Virgin. Intégrer le partenariat de Virgin Voyages à la conception des chaussures PLAE était également important; il a fallu harmoniser tous les looks de manière cohérente tout en tenant compte du confort et de la sécurité de l'équipage..

« Design Collective par Cintas a travaillé en partenariat avec le couturier anglais Gareth Pugh et l'équipe de design de Virgin Voyages afin de transformer les vêtements tendance que l'on trouve habituellement sur les podiums londoniens et new-yorkais en des vêtements d'entreprise de première qualité, » a déclaré Sally Barford, directrice principale du BGP et des projets de design chez Virgin Voyages. « Cette collaboration a donné naissance à des vêtements fantastiques qui reçoivent un concert d'éloges de la part de nos marins et notre équipage, lesquels apprécient leur aspect et leur toucher. L'équipe a travaillé fort pour s'assurer que la collection soit aussi efficace que l'est notre équipage. Les résultats furent extraordinaires et nous n'aurions pas pu y parvenir sans l'expertise de Design Collective en matière d'uniformes. »

À propos de Design Collective® par Cintas

Design Collective par Cintas est une maison de couture unique dédiée à la création de vêtements modernes pour les employés. Avec des studios de design à Las Vegas, Chicago, Toronto et Miami, les designers primés de Design Collective combinent des vêtements de nos lignes de prêt-à-porter avec des pièces sur-mesure, afin de créer des collections d'uniformes qui améliorent l'image de marque. Ces collections sont souvent complétées par des vêtements issus de nos collaborations avec des marques de détail, offrant aux employés des tenues qu'ils aiment porter. Design Collective est une filiale de Cintas Corporation, une entreprise publique Fortune 500 cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et qui fait partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

