AGA et WBL : Nouveaux partenaires de l'AQIC





QUÉBEC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - AGA assurances collectives et WBL s'associent à l'AQIC (Association québécoise de l'industrie du cannabis) et deviennent ses partenaires officiels en matière d'assurance collective.

Les membres de l'AQIC, pour qui la santé de la main-d'oeuvre et des familles est une priorité, se positionnent ainsi comme des employeurs de choix. En effet, ils offriront un régime d'association parmi les plus performants du marché, démontrant leur caractère dynamique et d'avant-garde.

C'est un honneur pour AGA et WBL de participer au développement de cette industrie en pleine croissance. D'ailleurs, les deux entreprises récemment fusionnées se disent impatientes de mettre leurs forces en commun afin que l'AQIC rayonne à travers la province, et même au-delà.

« Tous les efforts seront mis en place pour s'assurer que les membres de l'AQIC bénéficient du meilleur service en matière d'avantages sociaux ainsi que des primes les plus compétitives du marché grâce à d'importantes ententes de volume. Ils pourront réaliser de grandes économies. », se réjouit Martin Papillon, p.-d. g. d'AGA assurances collectives.

Fondée en 2019, l'Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC) représente un écosystème au sein duquel on retrouve des entreprises actives au Québec qui sont assujetties aux législations et réglementations fédérales et provinciales, ou qui ont des activités commerciales ou professionnelles relatives au cannabis.

L'Association regroupe présentement une cinquantaine de membres, en l'occurrence des sociétés actives dans la culture du cannabis récréatif et médical, dans la microculture du cannabis médical, dans la transformation et l'extraction, ainsi que dans la recherche (membres réguliers), de même que des entreprises dont les activités commerciales ou professionnelles sont liées au cannabis (membres associés).

À propos d'AGA assurances collectives et WBL

Avec des bureaux à Montréal, à Québec et au Canada anglais, l'alliance des deux entreprises domine le marché québécois dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective sur mesure, et se spécialise également en régimes de rentes collectives. Grâce à des outils uniques et un service à la clientèle hors pair, AGA soutient près de 100 000 adhérents dans la gestion et l'adjudication de leurs demandes de règlements de soins médicaux, dentaires et autres. Pour en savoir plus, consultez aga.ca.

À propos de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC)

L'AQIC représente l'industrie québécoise du cannabis, contribue de manière constructive et responsable à son développement, et s'affirme comme un acteur incontournable de l'écosystème québécois du cannabis. L'Association entend contribuer activement au développement responsable d'un cadre réglementaire adapté au Québec et en parfaite adéquation avec les objectifs de santé et de sécurité publiques visés par la légalisation sur le cannabis, soit la réduction des méfaits associés à la consommation par une offre de produits de qualité soumis à de rigoureux contrôles ainsi que la redirection de la vente de cannabis vers l'économie licite. Pour en savoir plus, consultez aqic.ca.

SOURCE AGA Assurances Collectives

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 10:00 et diffusé par :