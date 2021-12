Baxter Canada annonce l'octroi d'une licence de Santé Canada à Homechoice Claria avec Sharesource





Plus récente offre du chef de file mondial en matière de technologie de dialyse péritonéale automatisée (DPA)

Approuvé pour les populations adultes et pédiatriques

Doté de Sharesource , la seule plateforme bidirectionnelle de prise en charge à distance des patients disponible au Canada pour les patients atteints d'insuffisance rénale

Une étude de grande envergure à répartition aléatoire montre des taux de survie presque deux fois plus élevés chez les patients utilisant Sharesource pour la prise en charge à distance des patients

MISSISSAUGA, ON, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Baxter Canada, une entreprise novatrice en soins rénaux, a annoncé aujourd'hui que Santé Canada accorde une licence au système de DPA Homechoice Claria avec la plateforme de santé numérique Sharesource. Homechoice Claria est indiqué pour les patients adultes et pédiatriques sous dialyse péritonéale (DP) et allie une interface utilisateur simple aux avantages de la technologie de Sharesource, la seule plateforme bidirectionnelle de prise en charge à distance des patients au Canada.

« L'approbation de Homechoice Claria avec Sharesource accélère considérablement notre mission d'améliorer la qualité de vie des patients canadiens sous DP, » a déclaré Neil Da Silva, directeur d'unité commerciale, Soins rénaux. « Grâce à la connectivité numérique, nous sommes heureux d'offrir un autre outil de gestion des traitements qui permet aux patients de se sentir en sécurité et à l'aise à la maison, tout en ayant la certitude d'être toujours connectés à leur clinicien de confiance. »

Les nouvelles données présentées pendant la Semaine annuelle du rein 2021 de l'American Society of Nephrology ont montré que les patients peuvent présenter un taux de survie presque deux fois plus élevé et un délai prolongé avant l'apparition d'un événement indésirable et l'hospitalisation lorsque la plateforme de santé numérique de prise en charge à distance des patients Sharesource est utilisée pour aider à gérer la DPA à domicile1.

La prise en charge à distance des patients de Sharesource permet aux professionnels de la santé de surveiller les traitements de dialyse à domicile de leurs patients, puis d'ajuster le traitement à distance sans que les patients aient à effectuer des visites non planifiées à la clinique. Sharesource est la plateforme de santé numérique de dialyse à domicile la plus largement mise en oeuvre. Elle est utilisée pour prendre soin de près de 50 % de tous les patients utilisant les systèmes de DPA de Baxter à l'échelle mondiale. La plateforme de santé numérique est disponible dans plus de 70 pays, et elle a géré plus de 32 millions de traitements à ce jour.

À l'intersection de la simplicité et de la connectivité, plus amples renseignements sont disponibles sur www.baxter.ca/fr/professionnels-de-la-sante/soins-renaux/homechoice-claria-active-par-sharesource-pour-les.

À propos de Baxter Canada

Chaque jour, des millions de patients et de soignants comptent sur la gamme de produits de soins intensifs, nutritionnels, rénaux, hospitaliers et chirurgicaux de pointe de Baxter. Au Canada, nous menons nos activités à l'intersection critique où les innovations qui sauvent et préservent des vies rencontrent les fournisseurs de soins de santé qui rendent cela possible depuis 84 ans. Offrant des produits, des technologies et des traitements dans plus de 100 pays, Baxter permet désormais à ses employées et employés dans le monde entier de s'appuyer sur son riche historique de découvertes médicales pour faire progresser la prochaine génération d'innovations transformatrices en matière de soins de santé. Baxter Canada emploie plus de 1 200 personnes, principalement à Mississauga, en Ontario, à son siège social et à ses centres de préparation pharmaceutique CIVA et de services techniques, ainsi qu'à Alliston, où Baxter produit des solutions intraveineuses et de dialyse essentielles au soutien de la vie dans la seule usine de fabrication à grande échelle du Canada. Pour en savoir plus, consultez le www.baxter.ca/fr et suivez Baxter sur LinkedIn.

Pour une utilisation sûre et adéquate de cet appareil, consulter le mode d'emploi complet.

Le système de DPA Homechoice Claria est destiné au contrôle automatique des échanges de solution de dialyse dans le traitement des patients pédiatriques et adultes atteints d'insuffisance rénale subissant une dialyse péritonéale dans l'environnement de soins à domicile, dans le cadre d'une utilisation comparable à celle d'établissements de soins de santé professionnels.

Baxter, Homechoice Claria et Sharesource sont des marques déposées de Baxter International Inc.

1. Paniagua R, et al. Résumé présenté lors du congrès de la Semaine du rein 2021 de l'ASN. Virtuel. 2021. [PO0965]

