Le gouvernement du Canada soutient une entreprise innovatrice spécialisée en réduction des déchets à des fins de protection environnementale





Cet investissement, qui appuie Cobric Chemicals, une entreprise canadienne de technologies propres en croissance, sera un atout pour la durabilité et pour le marché du recyclage de déchets

BARRIE, ON, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Les entrepreneurs canadiens en technologies propres passent à l'action pour relever les défis environnementaux de l'heure. De son côté, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec des entreprises novatrices pour propulser la croissance de l'économie verte.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 3,8 millions de dollars dans Cobric Chemicals (anglais), une entreprise de Barrie, par l'entremise de Technologies du développement durable Canada (TDDC). Il s'agit du premier investissement de TDDC dans l'entreprise. Ce partenariat donnera à Cobric Chemicals l'occasion de renforcer sa place de chef de file de l'industrie du recyclage de déchets.

Cobric Chemicals mettra cet investissement à profit afin de poursuivre la mise au point de sa technologie à haute température pour la récupération de métaux. Cette technologie sert à recycler la poussière de fours électriques à arc, un déchet de la production d'acier. L'entreprise a innové en concevant un processus modulaire de récupération de métaux, qui extrait le zinc de la poussière de fours électriques à arc. Le zinc ainsi récupéré sert notamment à galvaniser l'acier pour prévenir la corrosion ou à faire le moulage sous pression de pièces mécaniques. On évite ainsi que le précieux métal se retrouve à la décharge.

Le premier système sera installé en Ontario à des fins de démonstration, de concert avec une entreprise locale de gestion des déchets et des aciéries. Cobric Chemicals entend octroyer une licence pour l'utilisation de sa technologie à une entreprise canadienne de traitement des déchets et en faire la promotion auprès de producteurs d'acier.

Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans les technologies propres qui jettent les bases d'une économie plus forte, plus verte et plus durable, qui offre des occasions à l'ensemble des Canadiens. Les sommes investies aujourd'hui favoriseront la croissance économique et aideront le Canada à atteindre ses cibles en matière de climat à l'horizon 2030 ainsi que celles de carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Il ne pourrait y avoir de meilleur moment pour l'adoption de mesures climatiques ambitieuses. L'innovation, l'entrepreneuriat et la commercialisation dans le domaine des technologies propres sont la clé d'une transition essentielle à un environnement plus sain et à une économie carboneutre. L'annonce d'aujourd'hui nous permettra d'accroître le leadership du Canada en matière de technologies climatiques et de technologies de réduction des déchets, tout en mettant de l'avant un bel exemple de réussite entièrement canadien. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les entrepreneurs canadiens propulsent l'innovation qui nous ouvre la voie d'un avenir plus durable et prospère. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera Cobric Chemicals à accélérer le développement et la commercialisation de ses idées. Il appuiera également l'engagement résolu du secteur public et du secteur privé en matière de technologies propres. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

« Le financement accordé par TDDC permettra à Cobric d'élargir la portée de ses activités de recyclage en Amérique du Nord, puis à l'échelle mondiale. Nous avons l'intention de déployer notre technologie à haute température pour la récupération de métaux sur les marchés internationaux, en suivant la cadence de croissance de nos clients, et d'explorer les nouvelles occasions commerciales. »

- Le fondateur et président-directeur général de Cobric Chemicals, Peter L Weinwurm

Faits en bref

À l'heure actuelle, les entreprises de technologies propres emploient plus de 211 000 Canadiens dans des postes gratifiants et bien rémunérés.

TDDC est un organisme fédéral indépendant qui finance des entreprises susceptibles de devenir des chefs de file mondiaux dans le domaine des technologies environnementales et qui aide à relever certains des défis environnementaux les plus pressants au monde, comme la lutte contre les changements climatiques, l'assainissement de l'air, l'accès à l'eau potable et la propreté des sols.

TDDC est le plus important organisme de financement pour les entrepreneurs canadiens en technologies propres. Son appui joue un rôle déterminant dans le marché mondial hyperconcurrentiel des technologies propres.

Depuis 2001, TDDC a investi plus de 1,38 milliard de dollars dans 460 entreprises qui ont collectivement produit des revenus annuels de 2,8 milliards de dollars, créé 16 930 emplois, commercialisé 177 nouvelles technologies et réduit les émissions annuelles de gaz à effet de serre à hauteur de 22,4 mégatonnes de CO 2 , ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année.

, ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année. Le Canada joue un rôle de leadership dans le domaine des technologies propres, et cela ne passe pas inaperçu dans le reste du monde : 11 entreprises canadiennes, dont 9 ont été financées par TDDC, se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 de 2021.

joue un rôle de leadership dans le domaine des technologies propres, et cela ne passe pas inaperçu dans le reste du monde : 11 entreprises canadiennes, dont 9 ont été financées par TDDC, se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 de 2021. En décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé Un environnement sain et une économie saine, le plan climatique renforcé du Canada, qui a majoré le soutien consenti à TDDC de 750 millions de dollars sur cinq ans, ce qui représente l'investissement unique le plus important du gouvernement du Canada dans TDDC depuis sa fondation en 2001.

