Alcon Canada élargit sa gamme de lentilles intraoculaires





Les nouvelles lentilles toriques Clareon offrent la possibilité de corriger l'astigmatisme et les cataractes grâce à la conception avancée de la plateforme Clareon 1 ?

Les paramètres élargis des lentilles AcrySof?IQ Vivity permettent à un plus grand nombre de patients de profiter d'un champ de vision plus étendu, tout en réduisant leur dépendance aux lunettes1?

TORONTO, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Alcon, chef de file mondial en soins oculaires dont la mission est d'aider les gens à voir avec clarté, élargit sa gamme de lentilles intraoculaires (LIO) de technologie avancée.?À la suite du lancement des lentilles monofocales ClareonMD au début de 2021, la lentille torique Clareon, dotée d'une stabilité rotationnelle exceptionnelle et d'une netteté remarquable, est maintenant offerte aux chirurgiens pour corriger les cataractes et l'astigmatisme pendant l'intervention chirurgicale1.

Alcon ajoute aussi à sa gamme des paramètres élargis pour la LIO AcrySofMD?IQ?VivityMD, qui offrent un champ de vision étendu tout en permettant à un plus grand nombre de patients de voir clairement et de réduire leur dépendance aux lunettes après une chirurgie de la cataracte1.

«?En tant que chef de file dans les catégories de lentilles pour la correction de la presbytie et de lentilles toriques monofocales, l'ajout de la lentille torique Clareon et d'une plus grande sélection de lentilles intraoculaires Vivity à notre gamme nous permet d'aider encore plus de patients à voir avec clarté?», affirme Chris Gruhn, directeur général d'Alcon?Canada.?«?Une offre plus diversifiée signifie que les chirurgiens ont plus d'options pour répondre aux besoins uniques d'un patient en matière de vision.?»?

?A lentille torique Clareon est offerte préchargée dans le système d'injection AutonoMeMC, selon une gamme de puissance en dioptries variant de +15,0 D à +25,0 D (T2 à T6)1. Elle offre une excellente stabilité rotationnelle;2 95 % des LIO Clareon ont présenté une rotation absolue ? 5° entre le jour de l'intervention chirurgicale et le jour 1, ainsi qu'une rotation moyenne de 2° entre le jour de l'intervention chirurgicale et le sixième mois1.

Les paramètres de la lentille Vivity, la première lentille non diffractive en son genre à offrir une vision continue et un champ de vision étendu plutôt que des points focaux séparés pour corriger la presbytie et les cataractes, ont été étendus pour inclure les équivalences sphériques?T2?et T6, soit de +10,0?D à +14,5?D et de 25,5?D à +30,0?D respectivement (par incréments de 0,5?D)1. La conception unique de la lentille Vivity offre aux patients un champ de vision étendu lors des tâches liées à la vision de loin et à distance intermédiaire, ainsi qu'une acuité visuelle de près fonctionnelle lors des tâches liées à la vision de près (comme lire un menu ou se maquiller).?À l'échelle mondiale, environ 135?millions de LIO AcrySof ont été implantés à ce jour1.?

Selon des études cliniques récentes, la lentille Vivity offre une vision de loin et à distance intermédiaire d'excellente qualité dans des conditions d'éclairage vif et d'éclairage faible2. Sans lunettes et dans des conditions d'éclairage vif, 94 % des patients ont signalé une bonne ou une très bonne vision de loin, et 92 % ont signalé une bonne ou une très bonne vision à distance intermédiaire2. De plus, les patients porteurs de la lentille Vivity ont signalé de faibles taux de lumières rayonnantes, de halos et d'éblouissement. Le profil de perturbations visuelles de la lentille Vivity est comparable à celui d'une lentille monofocale2.

À propos des cataractes

La cataracte est une zone trouble dans la lentille naturelle des yeux (le cristallin) qui nuit à la vision. À mesure qu'une cataracte se développe, le cristallin durcit et s'opacifie graduellement; la lumière parvient moins bien à pénétrer dans l'oeil, ce qui nuit à la vision. La grande majorité des cataractes surviennent en raison du processus normal de vieillissement, mais l'exposition au rayonnement, la prise de stéroïdes, le diabète et les traumatismes oculaires peuvent accélérer leur développement3. La cataracte est la plus fréquente des affections oculaires liées à l'âge et constitue la principale cause de cécité évitable4. Le traitement de la cataracte consiste à retirer le cristallin opacifié de l'oeil et à le remplacer chirurgicalement par une lentille intraoculaire (LIO). Plus de 92 % des chirurgies de la cataracte sont jugées réussies, et les patients peuvent habituellement vaquer à leurs occupations habituelles après 24 heures5.

À propos de la presbytie

La presbytie est un trouble oculaire fréquent lié à l'âge, qui entraîne chez les personnes atteintes une difficulté à voir clairement les objets de près. La presbytie se caractérise par une incapacité graduelle de l'oeil à distinguer nettement les objets rapprochés, comme les téléphones intelligents, les ordinateurs, les livres et les menus6. Presque tout le monde présentera une presbytie à différents degrés en vieillissant; les symptômes commencent souvent à se manifester au début de la quarantaine et continuent de s'aggraver dans la soixantaine6. Vu que ce n'est pas une maladie, il n'y a pas de remède. Toutefois, il existe des méthodes sûres et efficaces de corriger la presbytie, dont les lunettes et les lentilles cornéennes.

À propos de la LIO torique Clareon

La LIO torique asphérique en acrylique hydrophobe ClareonMD (appelée LIO torique Clareon) est une lentille intraoculaire de chambre postérieure, composée d'une seule pièce pliable filtrant les rayons ultraviolets et la lumière bleue. Chaque lentille est constituée d'une partie optique et des éléments servant de soutien mécanique; ces éléments sont composés d'une matière acrylique hydrophobe souple à indice de réfraction élevé, qui peut être pliée avant l'insertion et qui contient un chromophore apte à filtrer la lumière bleue et lié de manière covalente1.

Effets secondaires potentiels : il existe un risque implicite lors de toute intervention chirurgicale, que la LIO soit implantée ou non. Les complications associées à l'implantation de la LIO vont des effets secondaires mineurs (généralement temporaires) aux complications graves. Les patients atteints de maladies ou de troubles au moment de l'implantation (comme des infections chroniques des yeux ou des paupières ou le diabète) peuvent présenter un risque accru de complications. Les complications temporaires de l'intervention chirurgicale comprennent notamment les suivantes : réactions aux médicaments (p. ex. irritation ou légère réaction allergique), saignement, rougeur, démangeaisons oculaires, sensibilité à la lumière, enflure, oedème cornéen (enflure de la cornée), troubles de l'iris, croissance de cellules sur la LIO, et augmentation temporaire de la pression oculaire. Il existe un faible risque d'avoir besoin d'une autre intervention chirurgicale (comme le remplacement de la LIO implantée ou une intervention chirurgicale pour améliorer la vision) après l'implantation initiale de la LIO.

Une LIO torique corrige l'astigmatisme lorsqu'elle est positionnée correctement dans l'oeil et qu'elle demeure dans la position prévue. Si la LIO n'est pas bien positionnée ou qu'elle ne demeure pas dans la position prévue pour corriger l'astigmatisme, vous pourriez observer des distorsions visuelles (les lignes courbes semblent inclinées ou les surfaces planes semblent courbées). Vous pouvez être étourdi en raison de ces distorsions visuelles.

À propos de la LIO AcrySof IQ Vivity

La lentille intraoculaire (LIO) non diffractive AcrySofMD IQ VivityMD à champ de vision étendu pour implantation dans la chambre postérieure de l'oeil (modèle DFT015) (appelée LIO AcrySof IQ Vivity) est une LIO pliable qui filtre la lumière bleue et ultraviolette (UV). Comparativement à une LIO monofocale, la LIO AcrySof IQ Vivity fournit un champ de vision étendu (une vision de loin comme une vision de près fonctionnelle), sans augmenter la fréquence des perturbations visuelles1.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, nous offrons la gamme de produits la plus vaste pour améliorer la vue et la vie des gens. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 23 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca/fr. Vous pouvez aussi communiquer avec nous sur LinkedIn et Facebook.

Références

