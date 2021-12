Les candidatures sont maintenant ouvertes pour le Concours canadien de journalisme





TORONTO, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Le Concours canadien de journalisme commence à accepter les candidatures pour les prix d'excellence de 2021.

Les candidatures sont maintenant ouvertes pour le Concours canadien de journalisme

Les candidatures seront acceptées dans les 22 catégories entre le 1er décembre 2021 et le 15 janvier 2022. On annoncera l'identité des finalistes à la mi-mars et celle des lauréats le vendredi 6 mai 2022.

Pour être admissible, une candidature doit avoir d'abord été publiée en 2021 par une organisation admissible, à la suite du travail effectué par un candidat admissible, tel que défini selon les règles du concours. On peut consulter les règles à https://nna-ccj.ca/fr/reglements-du-concours/; les instructions et directives à https://nna-ccj.ca/fr/conseils-de-participation/; les catégories à https://nna-ccj.ca/fr/categories-de-participation/.

Dans le cadre de son engagement à rendre le concours plus diversifié et inclusif, le conseil des gouverneurs du CCJ a précédemment annoncé des changements aux frais d'inscription. Les journalistes pigistes qui s'inscrivent indépendamment au concours, au lieu que leur candidature soit soumise par une organisation admissible ayant publié leur travail, paieront 20 $ par candidature, bien en deçà des frais habituels de 50 $. Les médias numériques, hors des cadres traditionnels des journaux, verseront également 20 $ par candidature.

Les organisations qui participent au programme des bienfaiteurs du CCJ paieront 40 $ par candidature; les organes de presse traditionnels (non numériques) qui ne participent pas au programme verseront 50 $ par candidature.

Le programme encourage vivement les médias admissibles, aussi bien du milieu traditionnel des journaux que des médias numériques, à soumettre le meilleur travail accompli en 2021 par des journalistes venant de groupes luttant pour l'équité, y compris les PANDC et LGBTQ+.

Les 22 catégories demeurent inchangées par rapport au concours de 2020.

Les dates de fermeture des candidatures selon les catégories seront échelonnées de la façon suivante :

Culture dimanche 9 janvier

Journalisme spécialisé samedi 15 janvier

Nouvelles de dernière heure samedi 15 janvier

Photo de nouvelles de dernière heure samedi 15 janvier

Économie mardi 11 janvier

Chroniques mardi 11 janvier

Caricature dimanche 9 janvier

Éditorial dimanche 9 janvier

Texte explicatif mardi le 11 janvier

Photo de reportage dimanche 9 janvier

Photo d'actualité générale jeudi 13 janvier

Reportage à caractère international jeudi 13 janvier

Grande enquête samedi 15 janvier

Reportage à caractère local mardi 11 janvier

Reportage élaboré jeudi 13 janvier

Politique jeudi 13 janvier

Présentation/Conception graphique jeudi 13 janvier

Projet de l'année samedi l15 janvier

Reportage bref samedi 15 janvier

Sport samedi 9 janvier

Photo de sport mardi 11 janvier

Reportage soutenu jeudi 13 janvier

Il s'agit de la 73e année du concours qui a été créé en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens du Canada.

Nos remerciements à Cision pour la commandite de ce communiqué.

SOURCE Concours canadien de journalisme

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 10:00 et diffusé par :